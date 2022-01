Per la rubrica Più Bellezza con Maria Tona, è qui con noi Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, che recentemente ha presenziato al GF vip per incontrare la figlia, ormai concorrente da più di 4 mesi nel reality di Signorini. Valeria è stata da una parte apprezzata e da altri criticata per il suo intervento a discapito di Jessica Salessie “accusata” di non comportarsi da vera amica nei confronti di Sophie. La principessa infatti avrebbe continuato a fare battutine verso Alessandro, attuale fidanzato di Sophie, che fanno intuire un suo interesse nei confronti del ragazzo, e la sua indifferenza nei confronti dei sentimenti dell’amica.

Valeria ha però specificato che il suo non voleva essere un attacco bensì un suggerimento, da mamma, a una ragazza che sta passando probabilmente per quella che non è. A Valeria è sembrata più sincera Soleil nei confronti della figlia perché all’interno del Gf Vip almeno è stata sempre diretta dicendo le cose in faccia e non alle spalle. Sicuramente la sua presa di posizione ha creato un po’ di scompiglio in casa e soprattutto in jessica che ora si trova anche in nomination e rischia di uscire venerdì.

Valeria ha tenuto però a specificare quanto si sia affezionata alle ragazze Salessie che ormai da 4 mesi sono parte della vita della figlia al Gf Vip. Il suo quindi non voleva essere un attacco bensì un suggerimento per evitare di far passare un messaggio sbagliato sul senso dell’amicizia. Valeria inoltre ha voluto presentare il suo nuovo progetto, la mamma di Sophie infatti si occuperà di Tona Clinique per il nord Italia. Guarda il video dell’intervista.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Gf Vip, Parla Valeria la mamma di Sophie: “Il mio messaggio è stato frainteso” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.