GF Vip, Paura per Marco Bellavia. Ha rischiato la vita per una crisi psicologica. Portato d’urgenza in ospedale

Marco Bellavia è diventato l’uomo più nominato del momento e adesso a raccontarci di più di lui e dei suoi problemi con la depressione è la sua ex fidanzata, Marianna Bosis. I due sono stati insieme per ben quattro anni, dal 2016 al 2020. In quel momento era già finita da tempo con la madre di suo figlio Elena Travaglia. Le due donne hanno sicuramente avuto esperienze molto differenti, dal momento che i loro racconti riguardo l’uomo che hanno avuto in comune sono divergenti. Per la prima, infatti, i problemi psicologici erano chiari ed evidenti, mentre per la seconda non erano mai esistiti.

Elena Travaglia ha affermato di avere avuto con Marco Bellavia una relazione normale, che ha portato alla nascita del loro bambino, e di non aver mai ravvisato nel suo compagno tali problemi di depressione. Non la pensa allo stesso modo Marianna Bosis, che ricorda bene le crisi avute dal fidanzato durante il periodo della loro storia d’amore. “Qualche anno fa ha vissuto il peggiore dei momenti che hanno caratterizzato il suo percorso psicologico e psichiatrico” ha affermato la donna, per poi ricordare un episodio molto forte che ha costretto la famiglia dell’attore a portarlo in ospedale.

“A Parabiago, tra le mura della casa di sua madre, durante un momento di crisi ha rischiato persino la vita. Suo fratello sa tutto. Dopo una crisi più violenta del solito hanno dovuto ricoverarlo d’urgenza”. In quel periodo Marco Bellavia era ancora fidanzato con Marianna Bosis, che lo avrebbe anche aiutato dal punto di vista lavorativo. La donna infatti racconta che uscito dall’ospedale il suo fidanzato sembrava stare molto meglio, pronto a intraprendere un nuovo percorso lavorativo. I primi passi li avrebbe fatti proprio al suo fianco, lavorando con lei nel settore automobilistico.

Non solo, successivamente Marco Bellavia avrebbe collaborato anche con un sito che offriva contenuti a luci rosse. Tutto questo prima di diventare un mental coach non autorizzato. Sembra un controsenso pensare che un uomo affetto di disturbi psicologici possa aiutare le persone a superare i loro. Ma è anche vero che siamo sempre più bravi a risolvere i problemi degli altri piuttosto che i nostri. Dalle dichiarazioni dell’attore durante il suo periodo trascorso al Grande Fratello Vip e dai racconti della sua ex fidanzata, si comprende chiaramente che la depressione era dovuta anche a problemi lavorativi.

Marco Bellavia sembrava poter avere un futuro brillante da giovane. Conosciuto sul mondo del piccolo schermo come attore di bim bum bam, era amato da tutte le ragazzine e sicuramente poteva lavorare ancora molto in televisione. Ma il suo carattere lo ha portato a scontrarsi con i dirigenti della Mediaset e a essere fatto fuori. Lo ha raccontato lui stesso, che ha ricordato i litigi avvenuti durante le goliardiche partite di calcio e le discussioni nate ogniqualvolta lui si sentiva messo da parte e non riusciva a rimanerci. Oggi il suo nome rimbomba in tutta Italia. Chissà che non possa essere una nuova rinascita per lui.

GF Vip, Paura per Marco Bellavia. Ha rischiato la vita per una crisi psicologica. Portato d’urgenza in ospedale scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

Vittorio Ferla