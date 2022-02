Gf Vip, Pessimo Signorini, difende i suoi raccomandati e nasconde le censure per distruggere le Selassie. Cos’è successo

Una puntata davvero da dimenticare quella del Gf Vip di questa sera. L’eliminata è Katia Ricciarelli con grande rammarico di Signorini che sperava nella sua vittoria. Alfonso non ha mai nascosto il fatto di preferire la cantante a tutto il resto del gruppo e addirittura quando la soprano si è comportata in maniera non propriamente educata non volendo salutare gran parte dei coinquilini, Signorini si è scagliato contro chi, giustamente, e senza finzione , non si è alzato a salutarla, ovvero Lulù, Jessica e Miriana.

Ma non solo, Signorini durante le nomination ha negato che il Gf abbia censurato delle frasi di Nathaly Caldonazzo ritenute razziste e offensive verso le sorelle Selassie. Il conduttore si è anche arrabbiato contro chi diceva di aver sentito tali parole. Alla fine ha dovuto chiedere alla produzione di riprendere la parte “incriminata”, dopo che Jessica ha chiesto una diffida contro la Caldonazzo. Parte che comunque non è stata mostrata ancora una volta, facendo vedere solo una piccola parte andata in onda.

GF Vip, Alfonso Signorini contro le sorelle Selassiè e Miriana Trevisan: “Avete fatto brutta figura”

La concorrente ad essere stata eliminata stasera dal Grande Fratello Vip è stata Katia Ricciarelli. Quest’ultima ha però voluto un freeze per tutti gli inquilini vip ancora in casa perchè ha voluto salutare solo alcuni di loro. Tuttavia poi Alfonso Signorini ha dato la possibilità a questi ultimi di salutarla comunque e tutti hanno accettato di buon grado tranne le sorelle Selassiè e Miriana Trevisan. E proprio queste ultime sono state riprese in diretta da Alfonso Signorini, il quale ha rivelato senza indugio alcuno di credere che abbiano fatto senza ombra di dubbio brutta figura: “A casa mia hanno insegnato che al di là di tutte le diatribe e gli scontri a una signora di 76 anni si porta rispetto e non si nega il saluto…Avete fatto solo una brutta figura…”

Miriana Trevisan e le Selassiè zittite in malo modo da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip: “Non m’interessa”

Successivamente Miriana Trevisan e le due sorelle Selassiè hanno cercato di difendersi spiegando le ragioni per cui hanno deciso di negare il saluto a Katia Ricciarelli. Tuttavia Alfonso Signorini non ha voluto sentire minimamente ragione zittendo in malo modo le due Selassiè e Miriana Trevisan, la quale è stata attaccata da Sonia Bruganelli: “Non m’interessa…Non ve lo consento…” Alfonso Signorini ha poi fatto i complimenti a Manila Nazzaro, che nonostante tutto ha comunque messo da parte i dissapori per salutare la cantante lirica.

Jessica Selassié si difende al GF Vip 6: “Katia mi ha detto che non ho dignità”

Jessica Selassié non ha comunque mostrato il minimo pentimento per non aver salutato Katia Ricciarelli, che stasera è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip. Difatti quest’ultima ha semplicemente dichiarato di non essersela sentita di salutare la cantante dopo alcune sue affermazioni dure fatte nei suoi confronti: “Katia mi ha detto che non ho dignità…”

