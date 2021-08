gf-vip,-raz-degan-al-veleno-contro-la-trasmissione-“casa-piena-di-spazzatura”

In queste ore fervono i preparativi per l’inizio delle trasmissioni previste dai palinsesti autunnali, sia quelli delle reti Rai che quelli delle reti Mediset.

Molti sono i nomi che hanno cominciato a circolare confermati dai diretti interessati e, come al solito, attorno a questi anche tante polemiche. Qualcuno, però, ha anche smentito la propria partecipazione e, fra tutti, il più indignato che il suo nome sia stato accostato ad una trasmissione in particolare quale è quella del Grande fratello vip, è stato Raz Degan, l’ex fidanzato della bellissima showgirl piemontese Paola Barale.

Raz Degan smentisce la propria partecipazione al Grande fratello vip con delle frasi durissime

Da qualche giorno stava circolando la voce che uno dei protagonisti della prossima edizione del Grande fratello vip anche quest’anno condotto da Alfonso Signorini, sarebbe stato Raz Degan e in tanti avevano dato per buona la sua partecipazione fino a quando non è arrivata la smentita dallo stesso Degan. Il modello israeliano, per smentire ha usato parole durissime che hanno fatto capire cosa Degan pensi del programma. Infatti, l’ex fidanzato di Paola Barale ha scritto così sui social: “Girano articoli secondo cui dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. È solo fake news… passiamo avanti”.

Raz Degan e le sue partecipazioni in tv

Raz Degan, oltre ad essere stato un bellissimo fotomodello, è diventato famoso in Italia per essere stato, per tantissimi anni, il fidanzato di Paola Barale. Poi la storia tra i due è finita ma pare siano rimasti in ottimi rapporti dopo una storia d’amore decisamente importante.

Nel 2017 Raz Degan partecipò, come concorrente, all’Isola dei famosi e lì piacque tantissimo.

Degan svelò che la decisone di prendere parte al programma televisivo era stata dettata dalla necessità di raccogliere fondi per il suo documentario, The Last Shaman. Infatti, Raz realizzò per Sky molti documentari anche sui popoli tribali chiamati, Raz & The Tribe. Raz Degan trascorre molto mesi nei suoi trulli in Puglia dove vive a stretto contatto con la natura.

E se Raz ha smentito la sua partecipazione al Grande fratello vip, c’è invece chi l’ha confermata come Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Sophie Codegoni di Uomini e Donne, Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez, Totò Schillaci, Raffaella Fico e Tommaso Eletti. Le opinioniste che prenderanno il posto di Pupo e di Antonella Elia sono Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.