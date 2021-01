GF Vip scandalo Alda D’Eusanio a rischio squalifica | Enock: “Vergognoso”

Una nuova bufera si abbatte sul Grande Fratello Vip per via di un gesto messo in atto da Alda D’Eusanio, colpevole di aver detto una parola che potrebbe averla già messa a rischio squalifica. Il video in questione non è passato di certo inosservato e anche l’ex concorrente Enock è sceso in campo per dire la sua opinione.

La prima fase dl Grande Fratello Vip vede come protagonista della polemica Fausto Leale, ripreso in un primo momento dopo aver sbagliato la datazione di un fatto storico attribuendolo a una personalità politica sbagliata, e successivamente per aver usato la parola ‘negro’ in un contesto televisivo come quello del reality e alla presenza di Enock Balotelli che non ha reagito benissimo alla cosa.

Settimane dopo la squalifica di Fausto Leali, e l’addio di Enock al GF Vip ecco che tra i nuovi concorrenti troviamo Alda D’Eusanio, entusiasta della nuova avventura ha però commesso già il suo primo errore.

Alda D’Eusanio: la parola incriminata

Il percorso appena cominciato al Grande Fratello Vip potrebbe già concludersi per Alda D’Eusanio e anche nel peggiore dei modi. La concorrente ha preso parte a una festa a tema persiano, chiesta da Giulia Salemi, durante il quale si è finito per parlare del più e del meno. L’argomento tra i concorrenti del GF Vip si è poi concentrato su un antico detto che recita: “L’ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza”. Alda D’Eusanio ha continuato la conversazione tra battute maliziose e non fin quando non viene interrotta da Carlotta Dell’Isola che parla di pesce bianco, affermando che i coinquilini della casa pensano solo a mangiare.

Improvvisamente, ecco che Alda D’Eusanio irrompe nella conversazione affermando: “Perché vedi qualche pesce ne**o?”. Da lì a poco ecco che si innesca la bufera sul web.

La segnalazione di Enock Balotelli

Al momento non è ben chiaro se la redazione del Grande Fratello Vip prenderà o meno dei provvedimenti in merito a ciò che è successo nei giorni scorsi e vede, appunto, come protagonista Alda D’Eusanio. Nel frattempo, ecco che a intervenire in merito ai fatti è stato Enock Balotelli che ha segnalato il video che mostra il grave errore fatto dalla D’Eusanio e nelle sue Instagram Stories scrive: “Che schifo, questo non è un errore, ma molto di più… ancora una volta nel contesto di GF Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se questa volta non lo ‘noterà’ nessuno… Fate girare questo video”.

Enock Balotelli, successivamente, ha poi condiviso un’altra story nella quale è possibile leggere il seguente messaggio: “Non sto insinuando che qualcuno debba parlare della qualifica, ma sicuramente non deve passare inosservato. In questo caso hanno toccato la mia sensibilità e di tante altre persone”.

