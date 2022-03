gf-vip,-scoppia-il-mega-scoop:-jessica-selassie-con-il-famoso-cavaliere-di-uomini-e-donne.-“mi-sono-innamorato-subito”

Jessica Selassié desiderava avere una fila di boni che le facevano il filo su Instagram una volta uscita dal Grande Fratello Vip e così è stato. Anche due volti lanciati da Maria De Filippi si sono infatti dichiarati per lei. Entrambi hanno partecipato alle ultime edizioni dei suoi programmi, anche se uno viene dal mondo di Amici, l’altro da quello di Uomini e Donne.

Il primo a dichiararsi (a sorpresa!) alla principessa è stato Aka7even. Il cantante – rispondendo ad una domanda di una sua fan – ha confessato su Instagram di non aver seguito molto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma di aver sempre fatto il tifo per Jessica. Lo ha scritto taggandola ed aggiungendo due cuori rosa. La storia è stata così notata dalla ragazza che l’ha condivisa con tanto di ringraziamenti pubblici.

Maria De Filippi: Aka7even ed Alessandro Verdolini pazzi per Jessica Selassié

L’altro volto di Maria De Filippi ad essersi dichiarato a Jessica Selassié è stato Alessandro Verdolini, la non-scelta di Andrea Nicole a Uomini e Donne. Il ragazzo dagli occhi azzurri ha così parlato ad Eva 3000.

“Cosa mi ha colpito di Jessica? Il lato estetico mi ha colpito prima di ogni cosa, come sempre quando incontro per la prima volta una ragazza. Poi, guardando come si comporta in Casa, mi ha piacevolmente sorpreso il suo modo di fare tenero, dolce e pacato, che è proprio ciò che cerco nella mia compagna ideale. Peccato che Jessica non sappia neppure chi sono, le nostre esperienze televisive sono cominciate in contemporanea”.

La principessa in merito alle dichiarazioni di Alessandro non si è esposta ma pare che Jessica abbia molto apprezzato queste parole di elogio fatte dal bel corteggiatore, tra l’altro molto affascinante e che si è dimostrato essere un bravissimo ragazzo, mentre ad Aka7even ha ricambiato il follow. Chissà se Maria de Filippi riuscirà a metterci lo zampino per farli in qualche modo incontrare. Barù guarda e impara.

Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Gf Vip, Scoppia il Mega scoop: Jessica Selassie con il famoso cavaliere di Uomini e Donne. “Mi sono innamorato subito” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.