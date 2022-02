Gf Vip, Scoppia il Nathaly Gate, nella notte confessa: “Ora è finita, mi squalificano, prima avevano nascosto tutto”. Ecco le frasi vergognose

Nathaly Caldonazzo a che gioco sta giocando? Sul fatto che abbia pronunciato frasi irripetibili non c’è ombra di dubbio, visto che lei stessa lo ha ammesso, pure a fine puntata, nella notte. Eppure durante le nomination ha continuato a fare le spalle grosse, minimizzando sulle sue esternazioni e dando delle bugiarde alle Selassiè. Il sospetto è che abbia avuto rassicurazioni, prime della diretta, da parte dei piani alti del GF Vip. Qualcosa però di molto spinoso è accaduto. Addirittura, a notte fonda, Nathaly medesima, a colloquio con Antonio Medugno, ha detto di credere che, se emergeranno le parole che sono state censurate e che per ora non sono state rese pubbliche, andrà incontro alla squalifica (dialogo è stato captato da Isa e Chia).

“Lunedì esce uno di noi due”, il pensiero di Antonio che è in nomination assieme alla stessa Caldonazzo e a Miriana Trevisan. “No, tutti e due. Se poi fanno vedere… io ho la squalifica, e tu esci”, la risposta sorprendente dell’ex di Massimo Troisi. Antonio: “Ma stai in nomination, non puoi, che fai annulli il televoto? Lunedì esco, poi fanno vedere la tua roba e potrebbero… Anche se Alfonso (qui c’è una frase sussurrata non chiara ndr)…”. “Si, sembra che non vogliano…”, la replica della showgirl che spera che le sue frasi non siano fatte trapelare. Ma come? Sembrava così baldanzosa durante le nomination, ed ora?

Alessandro rivela le frasi esatte dette da Nathaly Caldonazzo

Sempre nel post puntata anche Alessandro Basciano ha confermato di aver sentito la frase incriminata: “In confessionale dirò il momento preciso in cui è successo. Basta che non mi facciano passare per quello che ha riportato una cosa per un’altra, le cose sono state quelle, chiare e tonde, poi che io in diretta per tutelare Nathaly abbia sviato, ma le cose sono state quelle”.

Subito dopo la puntata di ieri sera del GF Vip l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spiegato nel dettaglio ad Antonio Medugno quello che è successo. “Anto quelle parole Nathaly le ha dette e ho sentito tutto benissimo. Ti dico anche i contesti. La cosa delle zingare era ‘sono due zingare protette dagli zingari‘. Io l’ho riportato alla mia fidanzata e basta. Poi ovvio che Sophie l’ha detto alle sue amiche, ma non sono stato io a farlo. Poi non mi sono sentito troppo in colpa perché un’altra frase sugli zingari l’aveva già detta nella scorsa puntata.

Per quanto riguarda la frase sui ‘Neg…’ è un altro discorso, perché in quel contesto si è auto offesa. Ha detto ‘è come se io mi facessi puntini, puntini, puntini da 10 Neg..”. Se volevo fare caos nominavo Nathaly e dicevo precisamente tutte le frasi che ho sentito nei dettagli. Però non volevo alzare il polverone. Non era mia intenzione metterla nei casini o crearle problemi. Io le ho detto che le voglio bene e so che non sparla di me e che tra noi c’è un bel rapporto”. “Quelle cose le ha dette e punto. Se mi dicono ‘le ha dette o no?’ io risponderò che è vero e le ha dette.

In una delle due occasioni non ero nemmeno solo e la cosa dei ‘Neg’ l’ha sentita anche Jessica. Poi in diretta davanti a tutti mi dispiaceva puntare il dito e fare il giustiziere. Quando vado in confessionale dico tutto. Levatemi di mezzo, basta che non mi fanno passare per quello che riporta cose false, le cose sono state quelle chiare e tonde. Poi che io in diretta per tutelare Nathaly abbia deviato e fatto il finto tonto è un’altra storia. Io per insulti non cattivi mi sono dovuto scusare per tre puntate. Qui escono frasi che nemmeno nei peggiori bar di Caracas. Se avessi detto io sei ‘un pezzo di M’ lo andavano a riprendere pur di fare la clip”.

L’articolo Gf Vip, Scoppia il Nathaly Gate, nella notte confessa: “Ora è finita, mi squalificano, prima avevano nascosto tutto”. Ecco le frasi vergognose proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.