gf-vip,-selvaggia-lucarelli-umilia-alfonso-signorini:-“non-conta-…”

Il Grande Fratello Vip va in onda da diversi anni su Canale 5 e proprio nel corso di questi anni è riuscito a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori. Da qualche tempo però qualcosa sembrerebbe non convincere più il pubblico e a tal proposito è possibile dire che proprio il conduttore Alfonso Signorini è sempre più discusso. Nelle ultime ore ad intervenire sul modo in cui Signorini è solito condurre le varie puntate del GF Vip è stata Selvaggia Lucarelli che senza alcun problema ha espresso il suo pensiero rivolgendo delle critiche al presentatore.

Alfonso Signorini al centro di numerose critiche

Alfonso Signorini è sicuramente un grande giornalista e un uomo di cultura ma il modo in cui sta conducendo il Grande Fratello Vip non sta piacendo a tutti. Sembrerebbero essere stati molti i telespettatori che sui social avrebbero rivolto delle critiche al conduttore accusandolo addirittura in alcuni casi di favoritismi. Ma non solo, secondo alcuni le puntate del GF Vip sembrerebbero concentrarsi molto sulla storia dei concorrenti e poco su quelle che sono le dinamiche interne della casa.

Le accuse di Selvaggia Lucarelli al conduttore

Molti quindi sono stati coloro che in queste settimane hanno espresso sui social il loro personale pensiero. Tra questi vi troviamo anche Selvaggia Lucarelli che, come chi la conosce già saprà, non ha mai paura di dire come la pensa. La Lucarelli dopo aver letto quello che è il pensiero di molti telespettatori del noto reality show di Canale 5 è quindi intervenuta tramite social, esattamente attraverso il suo profilo Instagram, per rivolgere un duro attacco al conduttore.

Il post social

“Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti. Non conta più quello che succede nella Casa ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa”. Queste nello specifico le parole scritte su Instagram da Selvaggia Lucarelli. Secondo quanto affermato dalla giornalista e giurata di Ballando con le Stelle quindi Signorini darebbe poco spazio alle varie dinamiche che giorno dopo giorno sono solite formarsi all’interno della casa del GF Vip tra i concorrenti. Il conduttore al momento non sembrerebbe avere ancora risposto a tali parole ma chissà, potrebbe decidere di farlo nelle prossime ore o nel corso della prossima puntata del reality oppure no.