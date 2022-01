GF Vip, Smascherata Soleil e la sua banda: Ecco perché non hanno votato le sorelle Sellassie. “Malignità pura”, Web furioso

Durante la puntata di ieri sera del GF Vip stranamente Soleil e il suo gruppo non ha votato le sorelle Selassie come invece avevano inizialmente programmato. Questo dopo che la maggior parte della “banda” formata da Soleil, Manila, Katia e Davide è risultata immune dopo le votazioni degli altri coinquilini. Ma senso di bontà dell’ultimo minuto o furbizia estrema? è proprio il web a smascherare tutto

A quante pare durante una delle dirette del Gf Vip, Soleil avrebbe capito che la prossima nomination non è eliminatoria ma servirà a decretare il preferito, che fino ad ora è stata sempre la stessa Sorge. Ora pare proprio che Soleil abbia paura di perdere il primato e quindi non si è voluta semplicemente mettere in sfida con le sorelle Selassie e in particolare contro Lulù che l’ultima volta è risultata lei la preferita dal pubblico.

Insomma un gesto di enorme furbizia mettersi in nomination con persone innocue al Gf Vip che non posso scalfire il suo primato dandole anche l’enorme potere di decidere chi andrà direttamente in nomination nella prossima puntata. Ma davvero il pubblico non si accorgerà di questa manovra? a quanto pare se ne è accorto eccome perché già sono stati tantissimi i commenti che spingono a votare proprio contro Soleil a favore della Caldonazzo o della Russo, proprio per dare un segnale alla Sorge.

GF Vip, diretta fuori controllo: Lulù fa nera Soleil, Miriana inchioda Katia

Si accendono gli scontri nella prima diretta del 2022 al Gf Vip. Ieri sera, lunedì 3 gennaio, Katia Ricciarelli è stata protagonista di un momento di forte tensione nella Casa di Cinecittà. Ma non solo lei, anche Miriana Trevisan, le Selassié e Soleil Sorge. In questa settimana, parlando con Manila Nazzaro, si è lasciata andare ad alcune espressioni poco carine sulle principesse. Le sue parole non sono passate inosservate, tanto che è finita nella bufera mediatica.

Il tutto è accaduto dopo la puntata della scorsa settimana, quando Manila ha avuto modo di leggere un messaggio con cui Clarissa Selassié la accusava sui social di essere una persona falsa. La conduttrice è rimasta profondamente delusa, tanto che non è riuscita a trattenere le lacrime. Lulù e Jessica hanno riflettuto molto sulle parole della sorella fuori dalla casa del Gf Vip. In effetti, entrambe non hanno potuto non pensare che Clarissa avesse avuto le sue motivazioni per cambiare idea su Manila una volta uscita dal reality.

Ed ecco che ieri sera Signorini ha affrontato la questione facendo nascere una nuova polemica su Katia Ricciarelli, che starebbe violando il regolamento del Gf Vip. Tornando agli scontri di ieri sera in Casa, dopo aver ascoltato le ultime affermazioni della cantante lirica, Lulù ammette di non sentirsi toccata. Jessica, invece, si dichiara contenta per il percorso che stanno facendo e per i valori che starebbero trasmettendo. La loro calma, però, porta Signorini a scuoterle un po’: “Quelle sono frasi pesanti, non è che potete prenderle alla leggera”.

Il conduttore del Gf Vip si riferisce chiaramente alla parola ‘carogna’, che Katia ha riservato a tutte e tre le sorelle. Jessica e Lulù continuano a difendersi e Manila torna sul messaggio condiviso da Clarissa: “Quel post lì è stato un post violento. Qualsiasi cosa sia stata detta qua dentro non giustifica quello”. Ma Signorini ne vuole sapere di più, soprattutto dalla stessa Ricciarelli. Le chiede, dunque, il motivo per cui ha definito in quel modo le sorelle Selassié. La cantante si infastidisce per il tono usato dal conduttore e lo fa notare: “Scusami Alfonso, dire carogne con questo tono…”. Il padrone di casa non ci sta e ribatte: “Vabbé l’hai usato tu questo termine. L’hai detto tu”.

Molte volte i telespettatori hanno accusato il conduttore del Gf Vip di essere di parte e di voler intenzionalmente proteggere Katia, senza mai andarle contro. Ieri sera Signorini si è mostrato abbastanza infastidito dall’atteggiamento della cantante lirica. Clarissa è entrata poi in Casa per avere un confronto con Katia e Manila, non arrivando però a un chiarimento. Infatti, le due gieffine restano nella loro posizione, così come la Selassié.

L’articolo GF Vip, Smascherata Soleil e la sua banda: Ecco perché non hanno votato le sorelle Sellassie. “Malignità pura”, Web furioso proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.