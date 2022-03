Gf vip, Soleil Sorge dopo l’eliminazione è stata portata via dalla sicurezza … 

Sappiamo bene che lo scorso lunedì, Soleil Sorge ovvero la nota influencer ed ex gieffina è stata eliminata dal reality. Alfonso Signorini però, ha preferito che la giovane concorrente entrasse in studio nel corso della puntata successiva, per darle il giusto spazio visto che è stata indubbiamente la protagonista principale di questa edizione del Grande fratello vip, insieme ad Alex Belli. Purtroppo l’influencer ha perso la sfida contro Davide Silvestri e così è stata eliminata dalla casa più spiata d’Italia. Dopo l’eliminazione Soleil è andata in albergo, dove tra l’altro pare le sia immediatamente arrivata una proposta lavorativa allettante. Ma di cosa stiamo parlando?

Grande fratello vip, l’eliminazione di Soleil Sorge e la sua scomparsa

In seguito all’eliminazione di Soleil Sorge dalla casa più spiata d’Italia sembra che l’ex gieffina sia stata portata in albergo, visto che ha dovuto attendere la puntata successiva per poter entrare in studio. Ad ogni modo, da quando Soleil ha messo piede fuori dalla casa, di lei non se ne è saputo più nulla per alcuni giorni, fino alla puntata successiva che è andata in onda il giovedì successivo. Soleil è così entrata di nuovo in casa per fare una sorpresa ai suoi ex coinquilini.

Dopo l’eliminazione l’ex gieffina scortata e portata in hotel

Ma facciamo un passo indietro, ovvero a quando Soleil è stata eliminata. Secondo quanto riferito da Gabriele Parpiglia sembrerebbe che Soleil sia stata portata in hotel e pare che sia stata addirittura scortata. Pare, inoltre, che non abbia potuto nemmeno utilizzare il suo smartphone, non avendo quindi possibilità di poter parlare con il mondo esterno.

A poche ore dall’uscita dalla casa, per Soleil arriva una grande proposta lavorativa

Ad ogni modo, sembra che in quei giorni di reclusione, le sia arrivata una proposta lavorativa molto allettante che di certo non ha potuto rifiutare. Sappiamo bene, perché ormai è di dominio pubblico che Soleil sarà la protagonista della prossima edizione de Lapupa e il secchione, il programma che prenderà il via tra pochi giorni e che sarà condotto da Barbara D’Urso. Quest’ultima pare abbia voluto con se proprio la Sorge, in qualità di opinionista, al fianco di Antonella Elia e di Federico Fashion Style. Insomma, la vedremo ben presto in questa nuova veste nel programma Mediaset che prenderà il via tra poche ore.