GF Vip, Sonia Bruganelli decide di svelare perchè dà l’immunità a Soleil: “Io voglio che …”

Una delle grandi protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. La ragazza si è trovata più volte al centro di dinamiche e discussioni, e questo l’ha portata ad essere una delle più discusse concorrenti del GF vip ma anche una delle più apprezzate. Tra coloro che non hanno mai nascosto di provare una particolare simpatia per la giovane influencer vi troviamo l’opinionista Sonia Bruganelli che in diverse occasioni ha scelto di donare proprio a Soleil la sua immunità. Ma per quale motivo? A spiegarlo è stata la stessa Sonia nel corso delle ultime ore attraverso il suo account Instagram.

L’immunità di Sonia Bruganelli a Soleil Sorge

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip nel corso di questi mesi saprà sicuramente che uno dei compiti affidati alle opinioniste puntata dopo puntata è quello di scegliere a chi donare la propria immunità. Ciò significa rendere un concorrente immune ed evitare quindi che gli altri concorrenti possano votarlo per candidarlo al televoto. Nel corso dei mesi in diverse occasioni l’opinionista Sonia Bruganelli ha scelto di donare la sua immunità all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Una scelta questa a causa della quale la moglie di Paolo Bonolis è più volte finita al centro di numerose critiche. Nonostante questo però la donna non si è mai lasciata abbattere e anche nel corso dell’ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì 24 gennaio ha deciso di concedere la sua immunità alla giovane influencer. Quello che in tanti però si domandano è come mai tra tanti concorrenti scelga sempre di salvare Soleil, e a rispondere a tale domanda è stata la stessa Sonia nel corso delle scorse ore attraverso il suo profilo Instagram.

La verità della celebre opinionista

Perché Sonia Bruganelli regala sempre la sua immunità a Soleil Sorge? Una semplice domanda alla quale l’opinionista ha risposto attraverso il suo profilo Instagram. “Perché per ora, se non ci fosse lei, sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi. Per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante. Anche con finte o presunte tali, storie”, queste di preciso le sue parole.

L’opinionista commenta l’uscita di Manuel Bortuzzo

Ad abbandonare il reality lo scorso lunedì 24 gennaio è stato Manuel Bortuzzo. Il ragazzo nel corso delle ultime settimane è apparso infatti piuttosto sofferente motivo per il quale ha scelto spontaneamente di lasciare la casa più spiata d’Italia in modo tale da poter tornare alla sua vita. E proprio durante la puntata a commentare l’uscita del giovane è stata Sonia Bruganelli che non ha perso l’occasione per rivelare che secondo lei in seguito all’uscita di Aldo Montano il giovane Manuel è cambiato in maniera negativa.