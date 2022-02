GF Vip, Sonia Bruganelli senza freni: “Io sono grata a Signorini però …”

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per volgere al termine e già si inizia a parlare di quella che sarà la prossima edizione. Nello specifico in molti si stanno ponendo delle domande su chi saranno ad esempio le opinioniste della prossima edizione e se verranno riconfermate le due donne presenti quest’anno ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. A tale domanda ha risposto proprio la moglie di Paolo Bonolis nella mattina di ieri nel corso dell’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri nel programma ‘Facciamo finta che’.

Sonia Bruganelli opinionista della prossima edizione del GF Vip?

Sonia Bruganelli rivela chi secondo lei vincerà il GF vip 6

Sonia Bruganelli, che come in molti già sapranno non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero, ha rivelato chi secondo lei sarà la vincitrice di questa sesta edizione del GF Vip. Nello specifico la speranza della Bruganelli è quella che a vincere possa essere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge a proposito della quale ha dichiarato “Di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti”. Ma secondo l’opinionista a vincere sarà la giovane principessa Lulù. “Mi sono permessa di dire in trasmissione che il fatto di stare con Manuel non è un merito; se è amore è amore, le persone si innamorano a prescindere, perché sennò vogliamo fare le persone inclusive e poi diamo i premi a persone che invece si sono innamorate. Io credo che se dovesse vincere Lulù è perché è stata sempre se stessa” . Queste nello specifico le parole espresse da Sonia Bruganelli che a proposito di Lulù Selassié ha poi continuato “Stiamo giudicando una reality e un personaggio come Lulù all’interno del reality è un personaggio che ci ricorderemo, come è stato Zorzi l’anno scorso, sono persone un po’ diverse dalla massa”.

Sonia Bruganelli assente nella prossima edizione del GF Vip

La moglie di Paolo Bonolis ha poi concluso il suo intervento nel programma sopracitato rivelando che il prossimo anno non sarà presente come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. “Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro”, queste di preciso le sue parole. Parlando del suo futuro lavorativo la Bruganelli ha poi concluso affermando che molto probabilmente su Infinity ci sarà la quarta stagione de “I libri di Sonia” e poi ancora continuerà a fare la produttrice.