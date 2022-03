Gf Vip, Ultim’ora. Spunta fuori il nome dell’eliminata di domani. La più insospettabile, Fan distrutti, ecco chi esce

La diretta di lunedì scorso ha regalato l’inaspettata eliminazione di Antonio Medugno, la salvezza in extremis di Giucas Casella (eliminato dal pubblico ma salvato dal “biglietto di ritorno”) e ha impacchettato un televoto Gf Vip da brividi in vista della puntata di lunedì 7 marzo, quando sulla graticola delle nomination saliranno tre concorrenti: Miriana Trevisan, Davide Silvestri e Jessica Selassié. Stavolta chi esce dal Grande Fratello Vip? Scopriamo quali sono le percentuali aggiornate del sondaggio Gf Vip e proviamo ad anticipare quale potrebbe essere il risultato del televoto a cui i telespettatori devono rispondere alla domanda: chi vuoi salvare?

Sondaggio Grande Fratello 2022 (televoto): percentuali oggi ultima ora (7 marzo)

I risultati che emergono dal sondaggio Gf Vip lanciato dal sito grandefratello.forumfree sono abbastanza sorprendenti e fotografano uno scenario totalmente incerto in vista del televoto della puntata di lunedì 7 marzo. Nel lotto di tre concorrenti finiti in nomination, infatti, il preferito del pubblico finora è Davide Silvestri, che appena pochi giorni si è salvato d’un soffio nelle due votazioni popolari dell’ultima diretta. Stavolta invece l’ex attore di Vivere sembra avere il vento in poppa e guida il sondaggio con una percentuale di poco superiore al 36%.

E’ un risultato inatteso, perché Davide ormai da settimane pareva in calo nel gradimento del pubblico anche a causa dell’allontanamento dalle dinamiche principali della casa. Non è da escludere però che il suo exploit nei sondaggi sia dovuto principalmente al sostegno in arrivo dalle fan di Soleil Sorge, che sembrano aver scelto di salvarlo in questa sfida in virtù dell’amicizia che lo lega alla modella italoamericana – tra alti e bassi – sin dall’inizio dalle prime battute del Gf Vip. Va precisato, però, che già in passato i sondaggi hanno sopravvalutato nettamente il peso di diversi concorrenti. Non è da escludere quindi che lo stesso scenario possa ripetersi anche in vista della prossima sfida eliminatoria.

Sondaggio Grande Fratello 2022 (televoto): percentuali sorprendenti

Alle spalle di Davide Silvestri è bagarre aperta tra Miriana Trevisan e Jessica Selassié, le altre due concorrenti del Gf Vip finite in nomination giovedì scorso. Entrambe sono racchiuse in un fazzoletto di voti nel sondaggio della vigilia: al momento Jessica è messa leggermente meglio grazie al 32% delle preferenze incassate, ma Miriana la segue praticamente in scia con il 31% dei voti.

Uno scenario totalmente incerto che lascia la porta aperta a qualsiasi tipo di epilogo. Mai come stavolta, quindi, la forbice/percentuale del sondaggio non è abbastanza ampia per sbilanciarsi in pronostici solidi riguardo al risultato del televoto Gf Vip di giovedì 3 marzo, che quindi rimane ancora ampiamente in bilico. Ecco nel dettaglio i risultati del sondaggio Grande Fratello Vip in vista del televoto di lunedì 7 marzo:

Davide Silvestri 36.2%

Jessica Selassie 32.3%

Miriana Trevisan 31.3%

Televoto Gf Vip 2022, il favorito del web: vince Davide Silvestri?

La presenza al televoto Gf Vip di tre big della casa sta inevitabilmente infiammando i social, dove percentuali e risultati del sondaggio GF VIP 2022 sono argomenti commentatissimi dai fan del reality dei vipponi. Come anticipato, in questi giorni il più votato nelle rilevazioni della vigilia è Davide Silvestri, che sembra destinato a uscire indenne dall’ennesimo televoto della sua esperienza al Grande Fratello. Sul suo conto i messaggi social abbandono, la maggior parte dei quali con tenore positivo.

C’è scrive: “Salvo Davide senza alcun dubbio, il meno falso del terzetto”, oppure: “Davide all’inizio non mi piaceva, mi ha conquistato giorno dopo giorno con la sua simpatia e onestà: giusto che arrivi in finale”, e ancora: “Si è guadagnato il mio voto con la mitica e divertentissima imitazione dell’iguana!”. E qualcuno confessa di sostenerlo esclusivamente per l’antipatia nutrita verso le sue compagne di nomination: “Non lo apprezzo particolarmente come persona, ma per vedere uscire Miriana o Jessica dal Gf Vip voterei anche un comodino”.

Il web, però, regala anche qualche critica aspra al cugino di Kekko dei Modà. In un tweet si legge: “Vi sembrerebbe giusto se una Miriana o una Jessica dovesse uscire contro il panettiere iguana Davide? Cosa ha dato al Gf Vip? Cosa ha fatto oltre leccare il sedere a Katia dopo tutte le schifezze uscite dalla sua bocca? Non vi dimenticate del passato vi prego. Si merita lui di uscire, punto”. E un fan annuncia addirittura proteste clamorose nel caso in cui l’esito del televoto fosse favorevole a Davide: “Se l’iguana supera pure questa nomination io butto il televisore! Viscido, falso e vigliacco”.

Sondaggio televoto Grande Fratello Vip, le percentuali di Jessica Selassié

Sui social sono tantissimi anche i commenti dedicati a Jessica Selassié, un personaggio entrato in sordina nella casa ma capace di guadagnarsi pian piano i riflettori grazie alla sua sensibilità e alle sua doti di autoironia. La più grande delle princess è ora a tutti gli effetti una delle personalità principali della casa e può contare su una folta pattuglia di fan pronti a sostenerla in questo televoto complicatissimo: “Jess è entrata nella casa del Gf Vip bruco e ne uscirà come una meravigliosa farfalla. Io non smetterò mai di sostenerla” è il commento di una sua ammiratrice.

Un’altra crede poco alle percentuali del sondaggio Gf Vip e pronostica anche stavolta l’exploit al televoto della principessina etiope: “Jessica qui è dietro Davide ma nel televoto reale avrà minimo il 50% dei voti perché è davvero amatissima”. Anche “Jess” però incassa la sua dose di critiche e frecciatine social. Molti ad esempio prendono di mira l’amicizia speciale costruita con Barù, parecchio “pompata” sui social dal fandom dei “Barù” e in trasmissione da Signorini: “Una storia inesistente che ha definitivamente rotto le scatole, Jessica ci marcia solo per avere visibilità e clip altrimenti sarebbe una concorrente totalmente anonima”.

Sondaggi Gf Vip, televoto rischioso per Miriana Trevisan

Contro ogni pronostico, le percentuali del sondaggio sul prossimo televoto Gf Vip fanno tramare soprattutto Miriana Trevisan, finora considerata da molti commentatori una delle concorrenti favorite alla vittoria finale. L’ex ragazza di Non è la Rai paga principalmente la rivalità ormai cristallizzata con Soleil Sorge, che sta spingendo il fandom della prossima opinionista de La Pupa e il Secchione a partecipare in massa al prossimo televoto con l’obiettivo dichiarato di eliminarla. In un commento su Facebook si legge: “Jessica e Davide mi sono indifferenti, li sostengo solo per buttare fuori la vipera Miriana”.

Una strategia sposata da molti: “Miriana è la peggiore di tutte e questa è la volta buona per darle una lezione”, e ancora: “vorrei fuori Miriana che mi ha letteralmente frantumato le scatole per cinque mesi con i suoi piagnistei e il suo vittimismo”. Se gli haters non mancano, la Trevisan può però contare su una pattuglia altrettanto nutrita di lovers. Qualcuno promette battaglia per salvarla: “Miriana ultima nei sondaggi è un incubo… Spenderò un patrimonio in sms pur di tenerla nella casa del Gf Vip”. E un altro fan predica calma e ottimismo: “Questi sondaggi danno sempre risultati falsati. Tranquilli, Miriana vincerà questo televoto. Gli altri due concorrenti sono davvero inutili”.

