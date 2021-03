gf-vip,-vince-zorzi-ma-la-sorella-gaia-di-notte-scatena-l’inferno-con-tweet:-cos’ha-scritto-prima-del-risultato-finale.-e’-rivolta-social

Era il grandissimo favorito per i bookmakers e così è stato: Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione del Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’influencer milanese ha battuto nel duello finale prima Andrea Zelletta (con l’84% dei voti), quindi Stefania Orlando (67%) e infine Pierpaolo Pretelli (con il 68%), che in precedenza aveva battuto a sorpresa l’altra grande favorita Dayane Mello.

La finalissima del Gf Vip è stata segnata dai colpi al cuore: i protagonisti hanno incontrato in studio le persone a loro più care nella vita reale. Zorzi, in particolare, ha riabbracciato Francesco Oppini, ex concorrente a cui è stato legatissimo durante l’esperienza nella casa, condivisa fino a Natale (“Ora che l’ho ritrovato non lo lascio più”, ha scherzato Zorzi abbracciando il figlio di Alba Parietti), quindi la madre e la sorella. E proprio Gaia Zorzi ha scatenato i telespettatori sui social twittando a notte fonda un post destinato a far discutere.

“Agree o disagree, ma loro due hanno segnato questo Gf Vip “, ha ascritto la ragazza in un inglese un po’ maccheronico, condividendo una foto di Tommaso insieme a Dayane. Apriti cielo: la Mello, come al solito, è stata la dominatrice social della finale grazie alla sua imponente fanbase brasiliana, “fregata” però dal meccanismo del voto lampo studiato dagli autori per rendere il voto il più limpido possibile ed evitare polemiche.

Tommaso Zorzi ha capito tutto quello che c’era da capire sui reality show ossia che, per sfondare, non devi piacere alla gente: devi funzionare. Sì, sono due concetti ben distinti, come da cinque mesi a questa parte ci dimostra lo stesso Zorzi al Gf Vip. L’ex star di Riccanza – lo show spaccone di Mtv dove i ricchi si vantavano dei soldi che avevano – non è infatti assimilabile alla categoria «amico simpatico della porta accanto». Prima di tutto, è così ricco che non abiterà mai vicino a me o a te, ma soprattutto non si strugge di essere una persona edificante e socievole. L’avete forse mai visto girare per la Casa sforzandosi di dire cose sagge, che possano incidere sugli equilibri dell’umanità? Ecco, appunto.

Lui va d’istinto, dice e fa quello che gli pare, senza struggersi di compiacere a qualcuno: pubblico del Gf Vip compreso. molto furbo Il punto è che quello che dice o fa, oltre a essere molto furbo è spesso anche televisivamente azzeccato, come se quel ragazzo avesse le percentuali degli share tatuati sul dna. E funziona. Cavoli se funziona. La dimostrazione si chiama Gf Late show. Spieghiamo meglio, a beneficio di tutti coloro che hanno una vita sana, nella cui routine non rientra la visione del Gf Vip: da alcune settimane, per l’esattezza dal 27 gennaio, Zorzi si è improvvisato conduttore di un late show tutto suo, a tema (ovviamente) Grande Fratello.

Ogni mercoledì sera si infila la sua giacchetta super sbrilluccicosa, si fa costruire un bancone alla David Letterman Show (David, perdonalo…) e dà vita a un suo talk. Parte alle ore 23 circa di ogni mercoledì e va avanti fino all’una di notte su Mediaset Extra, ossia il canale deputato alla copertura in diretta del Gf Vip. Gli ospiti di Zorzi sono gli stessi concorrenti del Gf Vip che vengono coinvolti in interviste, giochi, sfide. L’ultima volta, per esempio, Zorzi ha intervistato Pretelli sulla sua storia con Giulia Salemi per poi chiedere a questa di dire la sua via chat (le risposte erano visualizzate su un monitor). Ecco, per quanto possa risultare incredibile, questo show nello show è seguitissimo. Anche se è di notte.

Anche se è sul canale numerononsoquale. Anche se lo conduce Zorzi. Nonostante tutti questi elementi, la gente guarda il Gf Vip Late show e pure in parecchi. La prima puntata aveva infatti esordito con 335mila spettatori e il 2,7% di share: abbastanza per fare stappare la bottiglia di champagne a mezza Cologno Monzese. L’ultima puntata, in onda mercoledì, è così miracolosa da poter fare concorrenza alle apparizioni mariane: è volata a 426 mila spettatori e 5,4%. Questo senza contare il seguito pazzesco riscosso online. seguitissimo L’hashtag ufficiale è #gflateshow ma le fan di Zorzi ne hanno creato pure un altro, altrettanto cliccato: #tzlateshow.

Appena Tommaso si infila la giacchetta con le paillette, nel mondo muore un presentatore tv, ma intanto qui in Italia il programma del Grande Fratello entra subito in trend topic. Ergo, funziona tanto che Zorzi potrebbe persino pensare di realizzare davvero un talk show così, una volta uscito dalla Casa. Ah, ovviamente il ragazzo ha vinto. D’altronde la gente lo ama e lo odia, spesso contemporaneamente. Però, come dicevamo, funziona e se c’è una persona che incarna al meglio questo Gf Vip è lui. Per inciso, anche il programma di Canale 5 sta andando molto bene: a oggi la media è di 3,3 milioni di spettatori con il 19% di share. Le conclusioni, poi, tiratele voi. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

