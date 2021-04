GF Vip, Zelletta: “Pierpaolo? Vorrei capire cos’è successo” e sulla Salemi…

L’ex tronista si svela in una nuova intervista e parla delle aggressioni subite nei giorni scorsi; non solo, fa i complimenti a Tommaso Zorzi e ammette che con il Pretelli si sono allontanati

Andrea Zelletta si svela in una intervista ospite a Casa Chi. In particolare, oltre a parlare delle aggressioni subite nei giorni scorsi, l’ex tronista di UeD rivela qual è l’attuale rapporto con Pierpaolo Pretelli. Inizialmente avevano instaurato un’amicizia abbastanza forte. Nelle ultime settimane, però, tra loro c’è stato un allontanamento. Zelletta si è fatto strada nella Casa e ha legato con altri concorrenti. Tra questi anche Tommaso Zorzi, il quale ha ammesso di averlo rivalutato. Oggi lo stesso Andrea racconta che la sua amicizia con Pierpaolo è attualmente in standby.

L’ex gieffino da sapere che ha incontrato Pretelli dopo la registrazione di Verissimo, di un mese fa. Pare che da allora non si siano più parlati. Infatti, Zelletta conferma che oltre a un messaggio, tra loro non ci sono state più altre conversazioni. Ammette così che si sono allontanati, a distanza di un mese dall’ultima volta che si sono incontrati. Non si sono più sentiti. Ma cos’è successo tra loro? “Lo vorrei capire”, risponde Andrea, che appare abbastanza perplesso sulla questione. L’ultimo messaggio in chat sarebbe stato proprio il suo. Ma Pierpaolo non gli avrebbe risposto.

Detto ciò, Zelletta precisa che non è una persona che rincorre. Dunque, non ha tentato di scoprire il motivo di questo comportamento. Nonostante ciò, vorrebbe comunque avere un chiarimento tranquillo con il Pretelli. Ed ecco che si suppone che Pierpaolo abbia costruito questo muro dopo le risposte che Andrea ha dato a Giulia Salemi. Per chi non lo sapesse, tra i due ex concorrenti c’è stato uno scambio di frecciatine sui social dopo la fine del reality, di cui lui ha parlato qualche giorno fa.

A questo punto, Zelletta spiega di aver solo dato una risposta a un tweet condiviso da Giulia. Quest’ultima ironizzava sul fatto che Andrea fosse arrivato in finale con il 3% dei voti. Questa battuta non è piaciuta all’ex tronista. Lui stesso crede che l’allontanamento di Pierpaolo sia dovuto in parta anche a quanto accaduto con la Salemi.

“Mi è dispiaciuto il suo tweet ironico una volta uscito dalla casa. Quindi la mia risposta è stata un po’ una conseguenza”

Nel frattempo, Andrea fa le sue congratulazioni a Zorzi per il ruolo che sta svolgendo all’Isola dei Famosi 2021. Sta seguendo il programma di Canale 5 sia perché gli piace sia perché è presente Tommaso. Hanno legato molto nelle ultime settimane al GF Vip 5 e oggi Zelletta non può che sostenerlo. Più passa il tempo e più vede l’amico a suo agio come opinionista del reality show condotto da Ilary Blasi. “Non è mai scontato“, fa notare Andrea.

Non può non parlare delle aggressioni che ha subito nei primi giorni di questo mese. Come ha già dichiarato, ciò che lo spaventa è che tutto questo sarebbe potuto accadere alla fidanzata Natalia Paragoni. In entrambi i casi si è ritrovato a vivere delle situazioni spiacevoli e anche molto pericolose.