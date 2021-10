gfv,-adriana-volpe,-“ho-fatto-di-tutto-per-…”

Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere una nota donna del mondo dello spettacolo, anche se in questi anni ha sempre lavorato dietro le quinte. Ad ogni modo, di lei si sa che è la moglie di uno dei conduttori più importanti della televisione italiana, ovvero Paolo Bonolis. Da qualche settimana, Sonia è una delle opinioniste ufficiali del Grande fratello vip 6 insieme ad un’altra donna molto importante della tv italiana. Stiamo parlando di Adriana Volpe, che ha preso parte proprio al reality come concorrente, mentre adesso è tornata in veste di opinionista. Si era detto, nelle scorse settimane, che tra le due non corresse buon sangue ed effettivamente è già accaduto qualcosa che ha in qualche modo confermato queste voci. Ma di cosa si tratta?

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, è guerra tra le due opinioniste del Gf vip 6

Continua la polemica su quanto accaduto nei giorni scorsi tra le due opinioniste della nuova edizione del Grande fratello vip. Sembra proprio che tra Sonia e Adriana non sia per nulla iniziata questa collaborazione. Come abbiamo visto, nei giorni scorsi, sembra che Sonia abbia pubblicato sul suo profilo social una foto che la ritrae insieme a Giancarlo Magalli. Non è di certo un mistero il fatto che quest’ultimo sia un acerrimo nemico proprio della Volpe, la quale non ha affatto gradito questo selfie ed ha immediatamente “replicato”, attraverso il suo profilo social.

La rabbia di Adriana dopo la pubblicazione del selfie con Magalli

Adriana avrebbe riferito che a mandarla su tutte le furie non sia stata la foto in se, quanto la didascalia scritta dalla Bruganelli che è sembrata una stoccata nei suoi confronti. Da quel momento sarebbe nata una vera e propria polemica e ci sarebbe stato un botta e risposta tra le due donne. A distanza di qualche giorno, la situazione non sembra essere tornata alla normalità e pare che sia stata proprio Adriana a voler tornare sull’argomento nelle scorse ore. Sonia si sarebbe giustificata dicendo di aver incontrato per caso Magalli nel ristorante e di essersi fatta una foto con lui senza alcuna malizia. Anche Magalli avrebbe smentito la tesi della Bruganelli, affermando che il selfie è stato fatto proprio per provocare Adriana. “Per me il selfie con Sonia non è stata una provocazione per la Volpe, ma a Sonia piace punzecchiare” . Queste le parole di Magalli.

La delusione dell’ex gieffina “Mi ha davvero ferita..”

Adriana si sarebbe sentita piuttosto ferita dalle parole dichiarate dalla Bruganelli in studio, ovvero quando ha affermato che per lei Adriana non è un’amica. “Mi ha davvero ferita ho fatto di tutto per raccontarmi e farle capire cosa sto passando“. Questa la replica della Volpe. Insomma, sembra che di questo se ne continuerà a parlare anche nei prossimi giorni, ma che impatto avrà sul programma?

