GfV, Manila al veleno contro Lulù Selassiè: “Tu dove …”

Si continua a parlare del Grande fratello vip e nello specifico di alcuni protagonisti. Proprio in queste ultime ore sembra ci sia stato uno scontro piuttosto acceso tra Manila Nazzaro e Lulù Selassiè. Sembra proprio che l’ex Miss Italia in queste ultime ore se la sia presa con Lulù, ma per quale motivo? A quanto pare, Manila avrebbe rimproverato molti suoi coinquilini per il fatto che in tanti non sono solleciti a fare le pulizie di casa. Manila, questa volta si sarebbe scagliata contro Lulù Selassiè. Ma cosa è accaduto?

Grande fratello vip, è scontro tra Manila Nazzaro e Lulù Selassiè

Ebbene si, Manila in questi mesi ha dimostrato di essere una delle donne più ordinate e pulite della casa. Si è sempre prodigata per fare le pulizie di casa ed ha sempre preteso che gli altri facessero lo stesso. Nelle scorse ore, Lulù è stata attaccata da Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia si sarebbe scagliata contro la giovane, lamentandosi anche con altri gieffini che non puliscono la cucina.

Le parole di Manila nei confronti di Lulù

“Tu dove stavi? Sai che era anche il tuo turno di lavare. Se vuoi stare con noi devi pulire. Io non voglio discutere, ma voglio sapere se vuoi fare qualcosa o no. Per me non fai più parte del mio gruppo, cercatene un altro. Non farò mai più i turni per voi. Adesso saprai le motivazioni che avrò per te. Non ti si può dire nulla perché dici che stai sempre male, questo è quello che succede sempre. Non si può fare affidamento su di te“. Queste le parole di Manila rivolte a Lulù. “Jessica è l’unica con cui puoi avere a che fare perché fai arrabbiare tutti. Hai lavato il bagno? Certo, dopo che io ho passato l’aspirapolvere per tutta la casa. E non dire bugie, perché io le menzogne non le sopporto. Tu non devi prendermi in giro, sappi che in questo programma non ci sono figli e figliastri. […] A 20 anni sono tanto donne per i viaggi e la vita e poi per le pulizie sono ragazzine? Basta raccontarci queste assurdità e giustificarle”. Queste ancora le parole di Manila che pare sia stata piuttosto dura con la Salassiè.

Anche Katia Ricciarelli si scaglia contro la Selassiè

In realtà a scagliarsi contro Lulù è stata anche Katia Ricciarelli ma per motivi differenti. Sembra che Lulù in questo caso sia stata rimproverata per aver fatto rumore con il phon proprio mentre Katia stava facendo le prove per i cori di Natale. “Vergognatevi ragazze, ve lo dico di tutto cuore, mancate di rispetto agli altri e alla sottoscritta. Vergognatevi. Abbiamo anche delle motivazioni se vogliamo e io le farò. Questa è una mancanza di rispetto e io mi sono rotta”. Insomma, in casa ormai si respira un’aria piuttosto pesante.

Clarissa da fuori interviene e difende la sorella

Da fuori, Clarissa ovvero la sorella di Lulù è intervenuta per difenderla ed ha attaccato Manila. “Di vipere travestite da angioletti ne è pieno il mondo. Ma tu, cara Manila, detieni il primato. La tua falsità non ha confini. Il tuo finto buonismo è imbarazzante. Quando finirà questa esperienza, e tutti vedranno quello che sei realmente, sarà lì che ci si divertirà! Purtroppo dimentichi che sei ripresa 24 ore al giorno. Sei incommentabile!”.