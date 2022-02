GfV, Raffaella Fico decide di svelare perchè ha deciso di non andare più in studio

E’ da tante settimane che si parla di una ex gieffina che sembra non abbia più preso parte alle puntate, così come tutti quelli che sono usciti man mano dalla casa. In molti si sono chiesti quale fosse il motivo dell’assenza dell’ex gieffina e a distanza di settimane a parlare è stata proprio lei. Stiamo parlando di Raffaella Fico. La sua assenza è stata notata da gran parte dei telespettatori e dopo tanto silenzio, finalmente la showgirl ha spiegato per quale ragione ha preso questa decisione. Facciamo un po’ di chiarezza.

Ex gieffina confessa “Ecco perché sono sparita…”

Raffaella Fico, subito dopo la sua eliminazione dal reality sembra non abbiamo più preso parte alle puntate così come invece fanno gli altri. A quanto pare per ragioni di Covid, i vari concorrenti non possono essere sempre in studio, ma si alternano anche se obiettivamente alcune presenze sono fisse. Ebbene, Raffaella invece a differenza degli altri, sembra abbia deciso di non prendere proprio più parte al programma. Ma per quale motivo?

Raffaella Fico svela il motivo della sua assenza alle puntate del Gf vip

Nel corso di una intervista rilasciata a Nuovo tv, Raffaella ha confessato di aver preso questa decisione semplicemente per poter stare vicina alla sua famiglia, nello specifico il suo fidanzato e la figlia Pia.“Avevo solo voglia di stare con mia figlia Pia e il mio compagno Piero. A dicembre, poi, sono partita per le vacanze e non potevo tornare dalla montagna. Infine, purtroppo, sono stata male a causa del Covid. Tutto qui: questa è la verità”. Queste le parole di Raffaella, la quale sembra aver inevitabilmente parlato anche di Soleil Sorge, la gieffina con la quale sembra abbia avuto diversi scontri.

La frecciata nei confronti di Soleil Sorge “Con il tempo le persone….”

“Con il tempo le persone non limpide sono venute fuori…E io sono stata delusa da Soleil, mi provocava solo per il gusto di farlo… Ho reagito con Soleil solo quando ha superato la soglia della buona educazione…”. Queste ancora le parole della Fico, la quale come tutti sappiamo, ha preso parte ad una delle prime edizioni del reality e proprio grazie a questo è diventata famosa e popolare. Questa per lei è stata la seconda partecipazione al reality di canale 5.