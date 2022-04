GfVip, Manuel Bortuzzo non sopporta più Lulù Selassiè, Urla e litigi, ecco cosa avviene in casa. Parla il vicino

Dovevano sposarsi e fare dei figli Manuel e Lulù Selassiè del Grande Fratello Vip e invece sembra che a breve si lasceranno, o almeno queste sono le voci che girano nell’ambiente. I due si sono conosciuti nel reality di Alfonso Signorini e sin dal primo momento la storia è stata travagliata. Lo sportivo, infatti, mal sopportava la forte gelosia della ragazza che gli girava sempre intorno, senza lasciargli degli spazi personali. La giovane dal suo canto ha creduto al suo amore al punto di andare contro tutto e tutti per conquistarlo, e alla fine ci è riuscita, ottenendo il fidanzamento desiderato.

Manuel ha messo da parte tutte le sue riserve e ha deciso di lasciarsi andare completamente all’amore per Lulù. Ma adesso che il Grande Fratello Vip è terminato le cose stanno certamente cambiando. Forse è stata affrettata la decisione del ragazzo di ospitare subito la sua fidanzata a vivere a casa. Ogni coppia dovrebbe essere appunto una coppia, prima di passare alla difficoltà della convivenza. Sembra impensabile passare da un reality direttamente a vivere insieme, senza attraversare la meravigliosa fase degli appuntamenti e dell’attesa che aumenta il desiderio di vedersi.

Sappiamo poi che Lulù Selassiè non è di certo una giovane semplice. La ragazza è piena di dubbi e insicurezze, che la portano a essere estremamente gelosa e ad attaccarsi come una cozza, come si suol dire. Ma Manuel sembra aver raggiunto il limite della sopportazione e ci sono vari indizi che ci portano a questa conclusione. Per prima cosa, il padre del giovane sportivo ha defollowato la giovane principessa dai suoi social. Un comportamento molto strano dal momento che i due vivono nella stessa casa. Franco Bortuzzo non si è mai esentato dal commentare pubblicamente la coppia.

E anche adesso ha voluto lanciare un messaggio che agli occhi dei loro fans sembra ben chiaro. Sicuramente l’uomo si ritrova ad assistere spesso ai litigi che avverranno tra Manuel e Lulù. Litigi verso i quali già aveva mostrato la sua disapprovazione quando i due erano all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Figuriamoci adesso che avvengono in casa sua. Tra l’altro alcuni vicini avrebbe sentito urla tra i due sempre più spesso. Non solo, Manuel viene avvistato sempre più spesso da solo, in compagnia degli amici. Della sua fidanzata, neanche una traccia. Le voci riguardo una crisi si fanno sempre più insistenti e i due mantengono il silenzio.

Una loro smentita potrebbe tranquillizzare i loro fans, che hanno sognato insieme a Lulù Selassiè e hanno gioito quando i due giovani hanno coronato il loro sogno d’amore. Ma il ‘E vissero felici e contenti’ non va più di moda neanche nelle favole, e sembrava chiaro a tutti noi che i problemi sarebbero ben presto arrivati. Non è facile gestire la popolarità, non è facile avere un fidanzato con la sedia a rotelle, non è facile avere una fidanzata gelosa e possessiva, non è facile la convivenza neanche per le coppie più affiatate. Noi però conosciamo la determinazione della piccola Lulù. Riuscirà anche stavolta a superare tutti gli ostacoli e riconquistare il suo amore?

