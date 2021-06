ghanese-armato-di-coltello-crea-il-caos-alla-stazione-termini,-la-polizia-spara-per-fermarlo-[video]

Roma: l’episodio è accaduto ieri sera intorno alle 19 nei pressi dell’uscita della stazione di via Giolitti

Panico nei pressi della stazione Termini a Roma dove un immigrato ghanese di 44 anni armato di un coltello ha creato il caos tra la gente. L’uomo è stato fermato dalla polizia: un agente ha esploso un colpo di pistola mirando a parti del corpo non vitali. L’allarme è partito con la segnalazione da parte di un dipendente delle Ferrovie dello Stato ai militari dell’esercito e alla PolFer di presidio a Termini.

Il ghanese è stato trasportato in ospedale

Il 44enne ghanese dopo essere stato colpito da un colpo di pistola è stato e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I d Roma. A quanto si apprende, il proiettile avrebbe trapassato l’inguine dell’uomo fuoriuscendo dal gluteo. L’uomo non è in pericolo di vita. In basso il VIDEO completo.