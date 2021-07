Con l’aiuto di un frullatore, combinate tutti gli ingredienti, così da ottenere una miscela cremosa e soffice. Dividete il composto in 12 stampi (o bicchierini) e riponete in freezer per circa un’ora. Inserite in ciascuno stampo il bastoncino e rimettete in freezer fino a che saranno completamente ghiacciati. Buona estate!