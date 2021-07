ghiaccioli-fatti-in-casa:-le-ricette-per-rinfrescare-le-tue-merende

Ghiaccioli fatti in casa: freschi e semplici, sono amati da tutti e soprattutto dai più piccoli! Scopri alcune ricette facilissime.

La merenda più gettonata dell’estate è sicuramente il gelato, che appassiona grandi e piccini in ogni sua variante: gelato cremoso, ghiaccioli, granite, sorbetti, semifreddi.

Ideale per una merenda fresca, dissetante e gustosa da realizzare facilmente in casa con i bambini è proprio il ghiacciolo, che si può creare davvero in mille varianti: alla fragola, al melone, al lime, ai frutti di bosco, all’anguria, al mango, all’arancia ma anche alla coca cola e allo spritz!

Ti basterà acquistare gli ingredienti, mescolarli tra di loro, metterli negli stampini appositi e dimenticarli per un giorno in frigorifero.

Ghiaccioli fatti in casa: ricette facili alla frutta

Vediamo insieme qualche esempio di ricetta per creare i tuoi ghiaccioli fatti in casa. Lasciati ispirare da quella più rinfrescante!

GHIACCIOLI ALL’ARANCIA

Ingredienti

150 g di succo d’arancia

100 g di acqua

50 g di zucchero

Preparazione

Inizia preparando lo sciroppo all’arancia. Per farlo riscalda dell’acqua in un pentolino e aggiungi dello zucchero, lasciandolo sciogliere. Poi lascia raffreddare.

Nel frattempo spremi le arance e filtra il succo, poi aggiungilo all’acqua con lo zucchero, mescolando il tutto.

Prendi gli stecchini da gelato e forma un nodino con delle strisciette di carta stagnola e versa lo sciroppo d’arancia in ogni stampino da ghiacciolo, non arrivando fino all’estremità, quindi introduci anche gli stecchini.

Lascia riposare in freezer, fino a quando di solidificheranno e gustali freddi.

GHIACCIOLI ALLA FRAGOLA

Ingredienti

200 g di fragole

50 g di zucchero

1 limone

80 g di acqua

Preparazione

Inizia lavando bene le fragole, poi asciugale.

Nel frattempo fai un bollire un pentolino di acqua con dello zucchero e mescola fino ad ottenere uno sciroppo.

Taglia il limone e ricavane il succo, quindi frulla le fragole fino ad avere una purea, alla quale aggiungerai lo sciroppo e il succo di limone. Puoi filtrare il tutto con un colino.

Inserisci la purea di fragole negli stampi appositi per ghiaccioli facendo attenzione a non riempirli completamente.

Congela i ghiaccioli alla fragola in freezer per almeno due ore, fino a che si solidificheranno, quindi gustali freddi.

