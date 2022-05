Ghiaccioli fatti in casa senza formine né stampi. Basta solo un cucchiaio. Una pausa fredda, non tanto fresca, una merenda sana che non ci prende tanto tempo per la preparazione. Questi ghiaccioli sono davvero un toccasana per il corpo e per la sensazione di fresco che possono dare.

La ricetta è semplicissima e per questa idea non c’è neanche bisogno di uno stampo. Ci vorranno solo dei barattoli dal vetro temperato ( ma i barattoli in vetro in genere resistenti al ghiaccio e un cucchiaino. Vediamo quindi come si preparano e quali sono gli ingredienti per questo buonissimo “piatto”.

Ingredienti dei Ghiaccioli fatti in casa

zucchero

frutta ( banane, fragole, pesche oppure dello yogurt)

Procedimento

Sbucciate la banana, e lavate le fragole. Trasferite il tutto in un frullatore insieme allo yogurt, frullate il composto. Inseritelo nelle formine fai da te come i barattoli dello yogurt, infilate un cucchiaino di plastica o il classico cucchiaino in acciaio inox nel composto e lasciateli in freezer per almeno 8 ore. Potete aggjungere pezzetti di frutta intera a piacere.

Se lo volete fare al caffè invece la ricetta sarà facilissima

Ingredienti per 4 persone

4 tazzine di caffè

120 ml di latte

4 cucchiaini di zucchero

3 cucchiaini di gocce di cioccolato

Procedimento

Usate la moka oppure la macchina espressa per realizzare il caffè, zuccheratelo da caldo e fatelo raffreddare. Una volta freddo aggiungete il latte e inserite il liquido nei contenitori per ghiaccioli.

Aggiungete le gocce di cioccolato. Chiudete e mettete in freezer. Fate congelare per almeno 4 ore prima di sformare i ghiaccioli al caffè.

