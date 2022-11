A Natale siamo abituati ad appendere la ghirlanda in casa o fuori la porta di casa. Ormai è uno dei simboli della festività più attesa dell’anno. E se vi dicessi che oltre ad appenderla, da quest’anno potrete anche prepararla e mangiarla? Diventerebbe un centrotavola particolare ed un antipasto squisito.

Si tratta di una ricetta molto semplice perché non dovrete cucinare nulla. Vi basterà tanta pazienza e manualità, cercando di ricreare la forma di una ghirlanda con gli ingredienti necessari. Oltre ai classici antipasti della tradizione natalizia, potrete quindi munirvi di tanta fantasia per trasformare salumi e formaggi in una ghirlanda spettacolare.

Ingredienti per circa 5-6 persone

200 gr di salame

200 gr di pancetta

200 gr di mortadella

300 gr di bocconcini di mozzarella

200 gr di formaggio a scelta

250 gr di pomodorini

1 peperone rosso

Olive nere

Foglie di scarole

Preparazione

Iniziate lavando i pomodorini e tagliandoli a spicchi. Poi procedete sciacquando le olive, che naturalmente andranno snocciolate, servendole quindi tagliate a metà. Passate poi a sciacquare le verdure e asciugatele con un tovagliolo di carta. Tagliate il peperone a dadini. A questo punto siete pronti a creare dei coloratissimi spiedini con dei bastoncini di legno. Iniziate ad inserire poco a poco tutti gli ingredienti alternando salame, pancetta, cubetti di mortadella, un bocconcino di mozzarella, una fetta di formaggio, un pomodorino, un’oliva e uno spicchio di peperone.

Prendete, infine, un piatto grande, tondo e piano e posizionate tutti gli spiedini a forma di ghirlanda, inserendo tra uno spiedino ed un altro delle foglie di scarola che richiameranno il classico colore del muschio, andranno benissimo anche dei rami di rosmarino. Et voilà, siete pronti per servirla.

Ghirlanda natalizia: l’antipasto delle feste tutto da mangiare. Si prepara in 5 minuti senza cucinare nulla scritto su Più Ricette da Imma.

