Martina Grado e Giacomo Czerny sono ormai inseparabili e la loro storia d’amore continua a gonfie vele. I due hanno deciso di trascorrere insieme le vacanza ma buttandosi in una vera e propria avventura a bordo di un camper in giro per la Sardegna. Tra baci, soste la chiaro di luna e paesaggi mozzafiato i due si godono la loro prima estate insieme.

