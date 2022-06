Giacomo Monteleone: il 10 giugno esce in radio “Mi porteresti via” il nuovo singolo

Dal 10 giugno 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Mi porteresti via” (Geco Edizioni), il nuovo singolo di Giacomo Monteleone, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 27 maggio.

Il brano “Mi porteresti via” mette in evidenza il disagio di accettare le brutture e le ingiustizie che spesso ci tocca subire nostro malgrado, ma nello stesso tempo è una canzone positiva e rivolta ad un futuro migliore e dal punto di vista del cantautore le strade per arrivarci sono molteplici.

L’artista descrive così il brano: “Ironico ma pungente come sempre, ermetico al punto giusto”.

Nel videoclip di “Mi porteresti via” si rimarca il concetto della canzone con diverse scene al mare, simbolo universale di libertà e di voglia di evadere mentalmente e fisicamente.

Guarda qui il videoclip: https://youtu.be/DRquCZ3vOtc

Biografia

Giacomo Monteleone è un cantautore, cresciuto nell’ambiente romano, al quale piace confrontarsi con generi diversi ma tenendo sempre d’occhio la voglia di essere originale e possibilmente non scontato. Per lui la canzone è un insieme di musica e parole, che così detto sembra una frase scontata ma in effetti si intende il fatto che il testo deve essere importante quanto la musica e quindi durante il suo percorso musicale ha cercato sempre di tenerne conto.

