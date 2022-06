Giacomo Monteleone presenta “Mi porteresti via”

Giacomo Monteleone è un cantautore, cresciuto nell’ambiente romano, al quale piace confrontarsi con generi diversi ma tenendo sempre d’occhio la voglia di essere originale e possibilmente non scontato. Per lui la canzone è un insieme di musica e parole, che così detto sembra una frase scontata ma in effetti si intende il fatto che il testo deve essere importante quanto la musica e quindi durante il suo percorso musicale ha cercato sempre di tenerne conto.

In occasione dell’uscita del nuovo singolo “Mi porteresti via” abbiamo fatto una chiacchierata con lui.

Come nasce il tuo rapporto con la musica?

Nasce per caso, ma posso dire che sia stato, senza alcun dubbio, amore a prima vista

Cosa rappresenta per te la musica in generale e il tuo fare musica in particolare?

In generale per me la musica è fonte di felicità, gioia ed ispirazione. In particolare, la musica per me è VITA….

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo “Mi porteresti via”. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

Lo autodefinisco allegro, ironico ed ermetico al punto giusto e spero scateni la voglia di “volare” e di evadere a chi lo ascolta

Come descriveresti il tuo rapporto con il mare?

Senza alcun dubbio un rapporto di grande rispetto ma anche di grande ispirazione, spesso nelle mie canzoni viene nominato ed osannato

A questo singolo ne seguiranno altri o stai lavorando ad un album?

Ne seguiranno altri, per poi pensare in futuro ad un album, ma adoro pensare a breve termine

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

Spero che a breve possa uscire un nuovo singolo che possa essere apprezzato ed ascoltato sempre da un maggior numero di persone.