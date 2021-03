giacomo-urtis-contro-rosalinda:-«ha-parlato-delle-violenze-che-ha-subito-per-creare-pietismo»

Giacomo Urtis ha avuto uno scontro tramite social con Rosalinda Cannavò; la pietra dello scandalo è stato un tweet dell’ex gieffino. Ma cosa è successo?

Guerra dopo il Gf Vip!

Giacomo Urtis ha scritto su Twitter che secondo lui Rosalinda abbia raccontato il suo passato di abusi e violenze solamente per impietosire il pubblico. Ecco le parole dell’ex gieffino:

Rosalinda nemmeno la sentivamo. Io e Sonia [Lorenzini, ndr] parlavamo di altro. Comunque anche a me mio cugino mi ha abusato quando avevo 6 anni. Ma non vado a spiattellarlo per creare pietismo.

La replica dell’attrice siciliana non ha tardato ad arrivare e tramite Instagram ha detto:

Caro Giacomo Urtis, ti rispondo attraverso un social solo ed esclusivamente per il fatto che mi hai mostrato pubblicamente attraverso Twitter poco tatto tirando fuori un argomento che, essendo stato anche tu un bambino abusato, è davvero delicato e posso dirti inoltre che mi sembra inconcepibile che la parola pietismo esca proprio dalla tua bocca. Premettendo che sono scelte e non mi permetto di giudicare la tua, dirlo o non dirlo, farlo al Grande Fratello Vip, piuttosto che su Twitte r come hai fatto tu, è un diritto e ripeto una scelta. Il fatto che il mio raccontare abbia dato il coraggio a tante donne di denunciare qualsiasi forma di maltrattamento per me rende il tuo commento alquanto ridicolo e insignificante… detto questo ti consiglio di riflettere prima di tirare in mezzo certe tematiche, soprattutto se conosci il peso di quel tipo di sofferenza.

Rosalinda ha anche aggiunto che il suo intento nel raccontare certe dinamiche private della sua vita non era certo quello di racimolare qualche consenso e che anzi, da una persona che subìto abusi a sua volta mai si sarebbe aspettata un simile commento. Il chirurgo delle star, Giacomo Urtis non ha potuto far altro che scusarsi pubblicamente con Rosalinda Cannavò, nonostante le sue parole siano suonate un po’ false e pretestuose:

Difenderò sempre le persone che subiscono queste ingiustizie anche perché le ho subite anche io.

Lo scambio di battute fra Giacomo Urtis e Rosalinda Cannavò è stato davvero “basso”; come già dichiarato dall’attrice siciliana, il noto chirurgo avrebbe dovuto tacere su questo argomento. Non siamo tutti uguali e quello che per qualcuno può essere un oscuro segreto da custodire, per altri è invece un modo per reagire al dolore. E voi che ne pensate? Restate connessi con DonnaPOP per scoprire tutte le novità sui personaggi del mondo dei reality e non solo!