Giacomo Urtis smaschera Akash: “lo ricordavo con gli occhi scuri” | FOTO

Akash Kumar, nuovo naufrago de ‘L’ Isola dei Famosi’, ha veramente subito un’operazione per cambiare colore degli occhi? Il medico chirurgo dei vip ha alzato un vero e proprio polverone sul modello dagli occhi ghiaccio, sollevando dei dubbi su quella particolarità che lo rende tanto affascinante. Entriamo nel dettaglio

I dubbi di Giacomo Urtis e Filippo Nardi

Akash Kumar è finito nella bufera per il colore degli occhi, che dal diretto interessato sono sempre stati definiti naturali.

L’ex gieffino Giacomo Urtis a Pomeriggio 5 ha lanciato una vera e proprio bomba, sollevando parecchi dubbi sulla veridicità di quel color ‘ghiaccio’. Secondo il medico estetico il modello si sarebbe sottoposto ad una delicata operazione di pigmentazione per colorare gli occhi.

Nella puntata del 16 marzo dal salotto di Barbara D’Urso, Urtis ha spiegato come questo tipo d’intervento sia vietato in Europa mentre in altri paesi come il Marocco sia una pratica comune e diffusa.

La conduttrice a più riprese ha cercato di screditare tale ipotesi, credendo alla versione del modello, per poi dissociarsi completamente da quanto detto. L’ex inquilino del Grande Fratello non si è lasciato interrompere o convincere e a suo dire Akash si sarebbe sottoposto ad un intervento di pigmentazione per cambiare colore di occhi, spiegando: “Akash è troppo egocentrico, ma poi me lo ricordavo con gli occhi scuri. Visto così sembra un intervento, non sembrano suoi. Si può cambiare il colore dell’iride, a me non sembrano veri, visti così”.

Anche Filippo Nardi ha appoggiato l’idea di Urtis, confermando che in alcune foto del passato dell’ex ballerino di Ballando con le stelle gli occhi non fossero azzurri bensì scuri.

Anche Deianira Marzano non crede a Akash

Deianira Marzano è sulla stessa lunghezza d’onda del chirurgo dei vip e ha postato sul suo canale Instagram alcune foto che ritraggono il modello con gli occhi marroni.

Alcuni dubbi sono sorti anche sulla sua vera identità, dato che in altre partecipazioni televisive aveva un altro nome, in tal proposito ha dichiarato: “Sono stato gestito male da un ex agente con cui ho in corso questioni legali. Diceva che Akash era un nome indiano e non funzionava, dovevo chiamarmi Pablo etc. Io avevo bisogno di soldi perchè avevo una situazione familiare non facile e ho accettato.”

