Giampiero Galeazzi, al veleno contro Paola Ferrari “non mi mancherà” e lei gli risponde e lo asfalta

In queste ultime ore sembrerebbe esserci stato un vero e proprio botta e risposta tra Giampiero Galeazzi e Paola Ferrari. Ma cosa è accaduto in realtà tra i due? Sembrerebbe che nei giorni scorsi, la nota giornalista sportiva di casa Rai abbia annunciato la volontà di volersi ritirare dalla Rai dopo i Mondiali del Qatar che si giocheranno il prossimo anno.

Paola Ferrari annuncia il suo ritiro da casa Rai

“Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano”. Queste le parole della conduttrice, che nel voler comunicare la sua decisione, ha anche indicato il momento in cui andrà via dalla scena dopo ben 25 anni di duro lavoro. Ad ogni modo pare che dopo aver fatto questo annuncio, a commentare la notizia sia stato proprio lui Giampiero Galeazzi il quale non è stato molto clemente nei confronti della Ferrari.

Il commento pungente di Gianmarco Galeazzi “Non ne sentirò molto la mancanza”

«Non ne sentirò molto la mancanza». Queste le parole dichiarate da Galeazzi facendo ovviamente riferimento alla decisione di Paola Ferrari di voler lasciare la RAI subito dopo i Mondiali del Qatar. Ma il noto conduttore televisivo non si è limitato a questo e si sarebbe lasciato andare ad altre dichiarazioni che in qualche modo hanno scatenato la rabbia e la reazione della giornalista sportiva. “Ci ho lavorato parecchio insieme. Ultimamente era molto migliorata. È sempre stata troppo invadente. Monopolizza lo spazio, ha prevaricato il suo ruolo. Prima non si preparava, ora ha imparato a farlo“. Sono state queste ancora le parole dichiarate da Giampiero Galeazzi parlando quindi di Paola e riservandole quindi delle parole piuttosto pungenti.

La risposta di Paola Ferrari alle parole del conduttore

Ovviamente queste parole hanno scatenato la risposta di Paola Ferrari, la quale dopo essere venuta a sapere di queste dichiarazioni ha voluto dire la sua e lo ha fatto attraverso un post che ha pubblicato sui social. “Giampiero, io sento la tua mancanza. Sei stato un Maestro per me”. Queste le parole che sono state scritte proprio dalla giornalista sportiva nella didascalia di una fotografia che la stessa ha pubblicato e che la ritrae in compagnia proprio di Gianmarco Galeazzi. “Hai ragione: sono stata invadente. Ho voluto invadere il vostro mondo di uomini che consideravano il calcio loro territorio. E sono fiera di averlo fatto”. Questo ancora quanto scritto dalla Ferrari, che di certo non è rimasta a guardare dopo le “critiche” arrivate dal suo collega. Poi, pare che la giornalista al suo post abbia anche aggiunto degli hashtag #calcio #goals #donna #parità.