Giancarlo Bergamotta: chi è la star della TV amata sui social network

Nome e Cognome: Emmanuela Marrone, in arte Emma Marrone

Data di nascita: 25 maggio 1984

Luogo di Nascita: Firenze

Età: 36 anni

Altezza: 1,63 m

Peso: 52 kg

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: cantante

Fidanzato: Emma ha un fidanzato, il modello Nikolai Danielsen

Figli: Emma non ha figli

Tatuaggi: Emma ha diversi tatuaggi: il nome del suo disco “Oltre” dietro il collo, sul braccio destro ha il nome della nonna “Uccia”. Sul fianco ha una rondine e un muffin con all’interno le iniziali MB: ovvero Miss Brown. All’altezza del gomito ha tatuato un occhio. Mentre sul braccio destro ha la scritta “Je m’en fous” ovvero “Io me ne infischio”. E ancora Emma ha un dragone stilizzato in fondo alla schiena e un ramo con i fiori di pesco che percorre tutto il fianco destro fino al seno.

Profilo Instagram: @real_brown

Biografia, età, altezza e malattia

Emmanuela Marrone, in arte Emma Marrone, nasce a Firenze il 25 maggio 1984. La sua età è dunque di 36 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,63 m. Della sua vita privata sappiamo che la cantante è cresciuta a Sesto Fiorentino, fino a quando non si trasferisce ad Aradeo, in provincia di Lecce. Dopo aver conseguito il diploma classico, scrivendo una tesina sulla musica, Emma inizia a lavorare come magazziniera, per poi svolgere il lavoro di commessa per tre anni. È grazie a suo padre Rosario che la Marrone si avvicina al mondo della musica, che la inserisce nel suo gruppo Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, dei quali il padre era chitarrista.

La partecipazione ad Amici, la carriera e le canzoni

La carriera di Emma Marrone inizia nel 2003, quando partecipa e vince insieme a Laura Pisu e Colomba Pane, il talent show Superstar Tour. Le tre dopo il programma formano la band Lucky Star, lanciando la canzone Stile, che ottiene un ottimo successo. Tuttavia il gruppo dopo l’uscita del singolo si allontana, rinunciando al progetto dell’album. Lo scioglimento ufficiale avviene nel 2007 e a quel punto Emma forma il gruppo musicale M.J.U.R., acronimo di Mad Jesters Until Rave. La band pubblica nel 2008 l’album omonimo, le cui tracce vengono scritte proprio dalla Marrone. Il gruppo nel 2009 si separa e a quel punto per la cantante arriva la grande occasione della sua carriera: Amici di Maria De Filippi.

Dopo essersi presentata ai casting del talent, la Marrone viene scelta per entrare a far parte della nona edizione del programma. Qui conquista il cuore del pubblico e presenta le sue prime canzoni inedite da solista, come Calore e Davvero. Il 16 marzo 2010, dopo aver firmato un contratto con la Universal Music Group, pubblica il suo primo EP, Oltre, contenente sette brani. Il 29 marzo dopo un lungo percorso vince Amici, dando ufficialmente il via alla sua carriera. Successivamente parte il suo primo tour, nel mentre il suo EP ottiene un successo straordinario, vendendo oltre 150 mila copie.

Il 19 ottobre 2010 esce il primo vero album di Emma Marrone, A Me Piace Così, anticipato dalla canzone Con Le Nuvole. Nel febbraio 2011 arriva per lei una nuova grande opportunità, quando viene selezionata per partecipare al Festival di Sanremo. In questa occasione la cantante si esibisce con i Modà col brano Arriverà, classificandosi al secondo posto. Esce poco dopo la riedizione di A Me Piace Così, contenente il pezzo sanremese e altre canzoni inedite.

A settembre 2011 esce il nuovo disco di inediti di Emma, Sarò Libera, anticipato dal singolo omonimo. Il progetto viene certificato doppio disco di platino, per le oltre 120 000 copie vendute. A febbraio 2012 la Marrone ci riprova, e torna al Festival di Sanremo, stavolta da solista, con la canzone Non è l’Inferno. Il 19 febbraio la cantante vince la kermesse, e pochi giorni dopo viene pubblicato l’album Sarà Libera – Sanremo Edition. Il mese successivo torna ad Amici, gareggiando nella categoria Big e arrivando al secondo posto, dietro Alessandra Amoroso.

Nel 2013 Emma Marrone fa ritorno nuovamente al talent show di Maria De Filippi, stavolta nelle vesti di direttore artistico della squadra Bianca. Nel marzo dello stesso anno la cantante pubblica il suo nuovo singolo, Amami, che anticipa il nuovo album di inediti Schiena, che viene certificato disco di platino dalla FIMI. Il disco risulta poi essere il quinto album più venduto del 2013 in Italia, venendo certificato tre volte disco di platino per aver venduto oltre 150 000 copie. Parte così lo Schiena Tour, durante il quale Emma si esibisce nei palasport più importanti del nostro paese, totalizzando oltre 85 000 spettatori. Ad ottobre 2013 esce la riedizione Schiena vs Schiena, che contiene due album: il primo con le canzoni originali più il singolo inedito La Mia Città, e il secondo con le tracce in versione semi-acustica.

Il 21 gennaio 2014 viene confermata la sua presenza all’Eurovision Song Contest, in programma il 10 maggio a Copenaghen. Emma rappresenta l’Italia con il brano La mia città, e si posiziona alla 21ª posizione, peggior risultato di sempre per un artista italiano. A novembre dello stesso anno esce il primo album Live della Marrone E Live, contenente la canzone Resta Ancora Un Po’ e il DVD del concerto all’Arena di Verona, registrato pochi mesi prima.

A febbraio 2015 insieme a Arisa e a Rocío Muñoz Morales, Emma Marrone diventa valletta del Festival di Sanremo, al fianco di Carlo Conti. Il mese seguente diventa direttore artistico nel serale della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nei mesi successivi escono le canzoni inedite Occhi Profondi e Arriverà L’Amore, che anticipano il nuovo album Adesso, in uscita a novembre 2015, che vende oltre 100 000 copie. A marzo 2016 torna ad Amici come direttore artistico della squadra bianca in coppia con Elisa, mentre l’anno successivo nuovamente da solista.

A gennaio 2018 esce l’album Essere Qui, anticipato dal singolo L’Isola. Prima di partire nuovamente in tour Emma torna per l’ennesima volta ad Amici, stavolta in qualità di giudice. A novembre pubblica la riedizione Essere Qui Boom Edition, contenente quattro canzoni inedite e un libro scritto dalla stessa Marrone. Nel 2019 esce invece il sesto disco di inediti, Fortuna, in occasione dei suoi 10 anni di carriera. Il progetto è anticipato da Io Sono Bella, scritto per lei da Vasco Rossi. A febbraio 2020 è protagonista del film Gli Anni Più Belli, diretto da Gabriele Muccino.

Poche settimane dopo, a causa dello scoppio della pandemia, Emma Marrone è costretta a far slittare il suo tour, che viene spostato al 2021. Contemporaneamente festeggia i 10 anni dalla vittoria ad Amici e in merito su Instagram la cantante afferma:

“10 anni tondi tondi. Questa foto è stampata nel mio cuore. Sarò sempre grata a Maria per aver percepito il mio “talento” e a chi come lei ha sempre saputo guardare “oltre”. Poi mi sono rimboccata le maniche e non mi sono mai fermata. Sono davvero orgogliosa di me stessa. Sono una Cantante. Dedico questa giornata a tutte le persone che ascoltano la mia musica e mi sostengono. Vi voglio davvero bene e vi ringrazio per ciò che mi state scrivendo. Ricordatevi che il meglio deve ancora venire. Lo vivremo insieme”.

Ad agosto 2020 esce la canzone Latina, che anticiperà la riedizione di Fortuna, in uscita nei prossimi mesi. A settembre dello stesso anno Emma Marrone inizia una nuova esperienza, stavolta a X Factor 2020, in qualità di giudice.

Emma Marrone a X Factor 2020

Parte il 17 settembre su Sky X Factor 2020! Ancora una volta alla conduzione del talent ci sarà Alessandro Cattelan, mentre a ricoprire i ruoli di giudici ci saranno Manuel Agnelli, Mika e per la prima volta Emma Marrone e Hell Raton. Proprio la cantante salentina, in merito a questa nuova opportunità, ha raccontato al sito del programma:

“Ho sempre amato le sfide perché mi spingono a tirare fuori il meglio di me o almeno lo spero! Stiamo vivendo un periodo “strano” e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà “diversa” dalle precedenti. Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza, soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno. Non vedo l’ora di condividere questo ruolo con gli altri giudici che sono artisti che stimo molto. Faremo del nostro meglio! Ne sono sicura!”.

Successivamente Emma Marrone in merito alla partecipazione a X Factor 2020 ha aggiunto su Instagram:

“Eccomi qui. Sono carica di energia positiva per affrontare questa nuova avventura, la stessa energia che spero di riuscire a trasmettere ai cantanti in gara! Come accade per tutte le “prime volte” sono tanto emozionata, ma sono sicura che insieme ai miei colleghi giudici faremo del nostro meglio per dare alla “musica” il peso e lo spazio che merita! In bocca al lupo a tutti”.

Scopriamo ora dove poter seguirla su Instagram.

Dove seguirla su Instagram

Dove seguirla su Instagram

Emma Marrone, possono seguire la cantante tramite la sua pagina ufficiale Instagram.

L'artista ha già raggiunto i 4,7 milioni di follower

Non mancheranno indubbiamente anche tutti gli scatti più significativi della sua esperienza a X Factor 2020.

