giancarlo-giannini,-figlio-morto:-come-l’attore-ha-superato-il-dramma

La vita di Giancarlo Giannini è stata segnata da un gravissimo lutto. Nel 1988 l’attore ha pianto la morte di Lorenzo, il suo primogenito, nato dal matrimonio con la regista Livia Giampalmo, evento celebrato nel 1967. Quando avvenne la tragedia la coppia si era già lasciata, avendo divorziato nel 1975. Oltre al compianto Lorenzo, dalla love story nacque Adriano Giannini, che come il padre e la madre ha intrapreso una carriera professionale in ambito cinematografico.

Giancarlo Giannini e il dolore per la morte del figlio Lorenzo

Lorenzo si è spento a soli 21 anni, nel 1988, a causa di un aneurisma. Un dramma che ha scosso nel profondo Giannini. In una chiacchierata con il magazine Io Donna, l’attore spezzino ha raccontato il lancinante e abissale dolore che lascia in un padre una simile tragedia. “Per molti la morte di un figlio mette in discussione la stessa esistenza di Dio” ha confidato Giannini. “Ti chiedi: perché a lui e non a me?”, si è domandato più volte, non trovando una logica per spiegarsi la disgrazia.

“Ricevetti la notizia mentre giravo a Milano – ha narrato -. Presi un aereo, mi precipitai in ospedale, trovai la madre e il fratello disperati. “Anche io ero disperato, ma li consolavo dicendo: ‘Guardate, lui sta meglio di noi’”. Un appiglio per metabolizzare la sofferenza e provare a dare un senso alla scomparsa di Lorenzo, Giancarlo lo ha trovato nella fede: “Quando muore un figlio la vita cambia completamente. Ma se uno ha fede, riesce ad andare avanti e ad accettare che la vita è così”.

Adriano Giannini sul fratello morto: “Se ne è andato in un’età molto delicata per me”

Della morte di Lorenzo, con il magazine Grazia, ne ha parlato anche il fratello Adriano Giannini. Il lutto lo colpì in piena età adolescenziale, quando aveva 17 anni. “Non sei mai pronto per affrontare una perdita così”, ha esordito l’interprete. “Mio fratello se ne è andato quando ero in un’età molto delicata. Era l’ultimo anno di scuola. La mia prima reazione è stata quella di sostenere l’esame di maturità e poi andarmene via dalla casa d’infanzia dove ero cresciuto”, ha confessato l’attore classe 1971. Come il padre e la madre fu scosso nel profondo quando il giovane Lorenzo scomparve.

Alla fine, però, Adriano da quella casa romana non se ne andò. Sua madre in quel periodo firmò per gestire la regia del film Evelina e i suoi figli!. Il figlio le chiese di dargli una qualsiasi mansione sul set pur di guadagnare qualcosa per pagarsi un viaggio in America: “Nella troupe mancava l’assistente dell’aiuto operatore. Così ho iniziato a lavorare per il cinema e dopo quel film la stessa troupe mi ha richiamato!”.

Giancarlo Giannini, figli e mogli

Come sopra accennato Giancarlo Giannini si è sposato per la prima volta nel 1967 con l’attrice e regista Livia Giampalmo. Il divorzio arrivò nel 1975, dopo la nascita di Lorenzo e Adriano.

Giancarlo si è poi convolato a nozze nel 1983 con un’altra attrice, Eurilla del Bono. Anche dalla seconda moglie ha avuto due figli, Emanuele e Francesco, entrambi musicisti.