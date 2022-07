Giancarlo Magalli fatto fuori, annunciato il sostituto. Il conduttore è furioso, lo sfogo social: “Ecco che mi hanno fatto”

Per Il Collegio 7 si preannunciano cambiamenti in vista. Giancarlo Magalli non sarà più al timone del programma. Le maggiori novità riguardano infatti proprio la conduzione. Magalli è stato il narratore del programma dal 2017 al 2022. Lo scorso anno il docu-show di Rai 2 ha registrato però un notevole calo di ascolti, fino al 50% in meno. Urge quindi un rinnovamento dell’intero programma. Tra le news più attese c’è l’arrivo di Nino Frassica, noto ormai a tutti per le sue doti attoriali e comiche.

Il collegio va ormai in onda da 5 anni, dal 3 gennaio 2017. Ha superato le 6 edizioni e proprio quest’anno è in arrivo la settima. Diversi sono stati i narratori: da Giancarlo Magalli a Eric Alexander, passando per Simona Ventura. Il format ha da subito catturato l’attenzione del pubblico, riscontrando grande successo. I protagonisti hanno inoltre goduto di grande fama, diventando il più delle volte degli influencers. Le citazioni del programma, inoltre, sono ormai storia e sono stati trasformati in audio virali su tik-tok. Insomma, tutto stava andando per il meglio e lasciava preannunciare un susseguirsi di stagioni seguitissime.

La scorsa edizione de Il Collegio però, la numero 6, ha riscontrato una battuta d’arresto. Gli ascolti sono calati di molto rispetto agli anni precedenti. Lo share non superava infatti il 3,5 %. Si tratta di risultati quasi imbarazzanti per una reta di spicco come Rai 2. Di conseguenza, la settima edizione era assolutamente a rischio. Nonostante ciò, gli autori hanno deciso di andare avanti, con le dovute modifiche. La prima novità sta proprio nella voce narrante. Entra a far parte del cast Nino Frassica. Ma non è tutto: anche molti professori saranno sostituiti, rivoluzionando quindi l’intero cast. Magalli, ovviamente, è amareggiato per tale scelta.

Il noto conduttore Giancarlo Magalli è infatti stato la voce narrante per molte edizioni, soprattutto per le più seguite. Di conseguenza, questo cambio rotta ha suscitato molto malcontento sia in lui sia nel pubblico. Ormai affezionato alla sua voce. Nonostante ciò, la new entry ha affievolito gli animi accesi dei telespettatori. Si tratta di Nino Frassica, conosciutissimo soprattutto per il suo ruolo in Don Matteo. La sua comicità e semplicità gli hanno da sempre permesso di godere dell’affetto e del sostegno del pubblico. Per lui però, sembra che la nuova stagione televisiva non abbia nulla da offrire. O almeno, non nella redazione Rai.

L’addio di Giancarlo Magalli è stato senz’altro doloroso. Ma l’amarezza cresce nel constatare che il suo nome non compare ancora in nessun programma del palinsesto Rai. Infatti, tutti pensavano che fosse almeno certa la sua permanenza nella prossima edizione dello show di Rai 2. Il conduttore ha poi scritto su Facebook, con aria molto ironica, che la riconoscenza della Rai è da considerarsi leggendaria. In ogni caso, con o senza di lui, rivedremo la settima edizione de Il Collegio in onda dal 27 settembre 2022 con ben 8 puntate. Aspettiamo con ansia di vedere tutte le novità. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi.

Giancarlo Magalli fatto fuori, annunciato il sostituto. Il conduttore è furioso, lo sfogo social: “Ecco che mi hanno fatto” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.