Giancarlo Magalli fatto fuori dalla Rai, Lo sfogo sui social “E’ una cattiveria, Ecco perché non mi vogliono più”

Giancarlo Magalli è stato fatto fuori dalla Rai, notizia che ha sorpreso tutti gli affezionati telespettatori. Lui è sicuramente un volto di punta per la rete di Stato. Anche se la sua carriera è stata costellata di incertezze. Più e più volte ha ottenuto un contratto solo all’ultimo momento, per sostituire qualcun altro. Ma l’uomo ha saputo farne una forza e piano piano si è creato la sua immagine, portata avanti con successo. negli ultimi anni è stato un grande protagonista della rete di Stato. Prima a I fatti vostri, show mattutino che ha deciso di lasciare lui stesso al termine dello scorso anno.

Giancarlo Magalli è stato anche la voce narrante de Il collegio, reality show di successo che vede ragazzi in giovane età che vengono sottoposti alle cure di un corpo docente dai metodi all’antica. Quest’anno invece il presentatore si è lanciato in una nuova avventura, un gioco a quiz. Si chiama Una parola di troppo ed è il game-show che gioca con la lingua italiana, con tre coppie di concorrenti che si sfidano in ogni puntata a colpi di parole, più ne riescono a indovinare più aumenta il loro montepremi. Solo una delle tre coppie arriva al gioco finale, dove ha la possibilità di portare a casa l’intero montepremi accumulato sfidando la sorte.

In un primo momento si è parlato della riconferma della trasmissione per la prossima stagione televisiva. Ma così non è stato e il nome di Giancarlo Magalli è scomparso completamente dai palinsesti Rai 2022-2023. Già nell’ultimo periodo, dopo il termine di Una parola di troppo, lo abbiamo visto esclusivamente come comparsa. Insieme a sua figlia Michela infatti è finito dentro la maschera della Lumaca a Il cantante mascherato di Milly Carlucci. Anche in Don Matteo è intervenuto nei simpatici ed inediti panni del Vescovo. Ma adesso basta e l’uomo non sarà neanche più voce narrante de Il collegio.

A parlarne è stata una ex regista di casa Rai, Simonetta Tavanti, a suo tempo fatta fuori allo stesso modo: “Non è più un bambino, può andare in pensione. Quando ci andai io alla mia età (ed ero più giovane di lui oggi) disse pubblicamente che era giusto che mi mandassero in pensione e di lasciare spazio ai giovani. Quindi è giusto che si rassegni”. Giancarlo Magalli non è rimasto in silenzio davanti a queste parole, e subito ha commentato il post scritto sui social dalla sua ex collega. A suo dire, il ruolo di un regista è ben differente da quello di un presentatore che non conosce pensione.

“La differenza fondamentale tra la mia situazione e la tua è che tu eri una dipendente Rai e quindi allo scadere dell’età sei dovuta andare in pensione, non è che ti hanno mandato per cattiveria. A me invece mi tengono a casa e non c’è un perché.” E’ evidente che Giancarlo Magalli è molto arrabbiato con i dirigenti Rai e non si spiega assolutamente il motivo di questa decisione.

