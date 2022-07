Gianfranco Fiorita Odontoiatra Roma: il Trattamento generale e il ruolo del dentista

L’odontoiatria generale comprende una serie di trattamenti dentali che mirano ad aiutarti a raggiungere e mantenere una salute orale ottimale per tutta la vita. Sia che tu debba semplicemente programmare il tuo prossimo controllo dentale o che tu abbia bisogno di un trattamento restaurativo più complesso, siamo qui per prenderci cura del tuo sorriso. Il nostro dentista esperto è lieto di fornire un’odontoiatria generale completa presso il nostro studio per soddisfare tutte le vostre esigenze e obiettivi dentali per un sorriso sano e bello.

Incoraggiamo tutti i nostri pazienti a farci visita almeno una volta ogni sei mesi. Durante questi appuntamenti di routine, forniremo un’accurata pulizia dentale ed un esame per assicurarci che il tuo sorriso sia in buona salute. In base ai risultati della tua pulizia e dell’esame, ti consiglieremo tutti i trattamenti preventivi o riparativi necessari per migliorare la tua salute orale. A seconda delle tue esigenze dentali individuali, potresti dover venire nel nostro studio più spesso per mantenere un sorriso sano. Se noti qualsiasi tipo di dolore o danno dentale, o se si verifica un’emergenza dentale, ti invitiamo a contattarci il prima possibile per ricevere le cure dentistiche di alta qualità di cui hai bisogno. Per saperne di più sui nostri servizi dentistici e per programmare la tua prossima visita al nostro accogliente studio, ti invitiamo a contattarci oggi. Siamo ansiosi di prenderci cura di te!