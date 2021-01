Gianluca De Matteis da bimbo: la foto dell’ex tronista è boom di like

L’ex tronista di “Uomini e Donne” Gianluca De Matteis ha abbandonato il programma senza effettuare una scelta. Ma è ancora molto seguito dai fan che amano le sue foto di famiglia.

Gianluca De Matteis, l’ex tronista del programma condotta da Maria De Filippi “Uomini e Donne“, ultimamente ha fatto molto parlare di sé per aver lasciato il trono senza aver scelto una delle dame scese per conoscerlo. Questa sua improvvisa decisione ha scatenato la curiosità dei fan, nonché la tristezza condivisa dai telespettatori per non aver assistito a un lieto fine. Il bel fisioterapista ha affermato che non si sentiva più a suo agio sul trono e che non aveva trovato la donna giusta, tale da poter proseguire la frequentazione lontano dalle telecamere.

Nonostante sia ancora senza una dama al suo fianco, dopo il tempo trascorso a Uomini e Donne, ha sempre la sua famiglia a cui dedicare il suo affetto e da cui ricevere amore. L’ex tronista, infatti, si è sempre dimostrato molto legato ai suoi familiari, come testimoniano le gallerie di vecchie foto pubblicate sui suoi profili social.

Boom di like per la foto di Gianluca De Matteis da piccolo

Anche se è stato il tronista di una trasmissione molto famosa come quella di Canale 5, Gianluca è un ragazzo molto riservato e non si conosce molto della sua vita o di qualche particolare del suo passato. Per farsi scoprire piano piano dai suoi numerosi follower, però, pubblica spesso delle vecchie fotografie di famiglia in cui lui è ancora un bambino e vicino ai suoi affetti più cari. Come quella con la sorella minore, a cui dedica una frase toccante: “È meraviglioso sapere che, nonostante tutto quello che la vita ci riserverà, ci saremo sempre l’uno per l ‘altra! Ti voglio un bene pazzesco!“.

