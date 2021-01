gianluca-de-matteis,-il-vero-motivo-dell’addio-al-trono-di-uomini-e-donne

Gianluca De Matteis ha deciso di lasciare Uomini e Donne in modo definitivo. Il tornista ha detto addio al programma, pienamente cosciente di ciò che stava abbandonato ma avendo delle motivazioni forti che l’hanno spinto a lasciare.

Maria De Filippi per la stagione 2020/2021 di Uomini e Donne ha deciso di rivoluzionare in toto la trasmissione mettendo in atto un qualcosa che non aveva mai fatto prima, ovvero quella di unire il trono classico al trono over e quindi facendo in modo che corteggiatori, tronisti, cavalieri e dame potessero conoscersi meglio nel caso alcuni di loro volessero frequentare qualcuno in particolar modo.

A far discutere molto il pubblico da casa, inoltre, sono stati Davide Donadei e Gianluca De Matteis che hanno deciso di mettersi in gioco nella ricerca dell’amore ma, in attesa della scelta, ecco che uno dei decide di lasciare il programma a un passo dalla fine.

Gianluca De Matteis lascia Uomini e Donne

Questa era una notizia che alcune anticipazioni avevano dato in passato e che poi è stata confermata anche dallo stesso De Matteis in puntata. Un percorso molto importante quello fatto a Uomini e Donne ma che non gli aveva permesso di ottenere ciò che desiderava e quindi l’incontro con l’anima gemella.

In particolar modo, Gianluca De Matteis intervistato dal settimanale Nuovo ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Non è un contratto e non lo si può trovare a comando. È un sentimento talmente bello che, se lo si dovesse ridurre soltanto a qualcosa di pratico, perderebbe la sua essenza”.

“Ho tradito Maria De Filippi”

Gianluca De Matteis al settimanale in questione ha raccontato, inoltre, di aver discusso molto con la produzione del programma di Uomini e Donne e successivamente anche con Maria De Filippi ma, nonostante tutto, il tronista sentiva che la sua esperienza era ormai giunta al termine anche se non con un happy ending come tutti per lui speravano.

Da lì a breve la scelta di lasciare il programma per Gianluca De Matteis che spera ancora di poter trovare la donna che gli faccia battere il cuore, anche se con un pizzico di amarezza: “Avevo molte aspettative, ma purtroppo non ho raggiunto l’obbiettivo che mi ero prefissato. Sono comunque molto contento sia per l’esperienza che ho vissuto sia perché sono sempre stato vero e coerente- continua durante l’intervista rilasciata a Nuovo-. Non ho tradito il pubblico ma soprattutto Maria De Filippi che mi ha offerto questa opportunità”.

