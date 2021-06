gianluca-ginoble,-piero-barone,-ignazio-boschetto-(il-volo):-fidanzate-e-ex

Il Volo, una vita sul palco, sotto i riflettori mediatici, ed una privata, riservatissima. I tre tenori della band da sempre sono delle tombe circa le loro relazioni sentimentali. Tuttavia non sono sfuggiti al radar del gossip da quando sono diventati delle celebrità. Il più chiacchierato del trio è stato Piero Barone, che ha vissuto alcuni rapporti con delle persone note, come dire ‘vip’. In passato è stato legato a Valentina Allegri, la figlia del neo allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Altro legame celebre che lo ha visto riempire le pagine del gossip nostrano è quello che lo ha coinvolto con la ‘Iena’ Veronica Ruggeri. Anche in questo caso è poi giunto il capolinea sentimentale. Piero fu inoltre accostato ad Elisabetta Gregoraci. La showgirl, interrogata sul tema da Signorini, ha smentito di aver avuto una frequentazione con il musicista. A oggi il giovane pare che sia single.

Anche Ignazio Boschetto è stato spesso chiacchierato dalla cronaca rosa del Bel Paese. Si sa che è stato legato a una ragazza di nome Alessandra. Dopodiché è stato braccato dal gossip assieme a Roberta Morise, ex fidanzata di Carlo Conti nonché ex co-conduttrice de I Fatti Vostri. Sia il musicista sia la showgirl calabrese non hanno mai confermato la relazione, seppur non l’hanno mai smentita. A oggi la frequentazione si è conclusa (ammesso e non concesso che ci sia stata): la Morise si è legata all’imprenditore Giulio Fratimi, ex di Raffaella Fico.E quindi? Ignazio a chi è legato attualmente? Per lui vale lo stesso discorso del collega e amico Barone: pare che sia single.

Infine c’è Gianluca Ginoble, il più riservato dei tre: si sussurra che al suo fianco ci sia Francesca. Il cantante, unico sbilanciamento che si è concesso in tempi non sospetti, ha riferito che la ragazza che gli è vicina assomiglia a Silvia Toffanin. Fine degli indizi e fine dei gossip. Si mormora che la coppia ci sia ancora e che la relazione proceda.

Per quel che invece riguarda gli amori del passato di Gianluca, si sa che ha avuto una love story con una giovane di nome Martina. Il rapporto è durato due anni, per concludersi nel 2017. In quello stesso anno Ginoble è poi stato paparazzato con Mercedesz, la figlia di Eva Henger. La conoscenza non ha avuto sviluppi importanti. Altro gossip che lo ha interessato è stato quello che lo voleva vicino alla fotomodella sarda Pasqualina Sanna, ex concorrente de La Pupa e il Secchione.