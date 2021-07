gianluca-vacchi,-avete-mai-visto-il-bolide-della-sua-ragazza?-rimarrete-senza-fiato

L’influencer bolognese ha veramente una vita privilegiata. E anche la donna al suo fianco non è proprio da meno.

Gianluca Vacchi, imprenditore (Instagram)

Gianluca Vacchi è un noto imprenditore e influencer. Al momento, il suo profilo Instagram è seguitissimo e conta più di 20 milioni di followers. Dopo aver conseguito il diploma di laurea, decide di lavorare nell’azienda di suo padre nel settore del packaging.

Oltre all’attività di famiglia, però, Vacchi è anche un apprezzato deejay. Ma ciò che contraddistingue questo personaggio è certamente la sua ostentata leggerezza, e il suo voler apparire, mostrandosi come una sorta di dandy al famoso grido di “enjoy”.

In effetti, il suo stile eccentrico lo ha portato presto a diventare una vera e propria star dei social. Sull’onda del successo, quindi, ha anche scritto un libro in cui racconta la bella vita, tra Milano, la Costa Smeralda, Miami e la sua città natale.

Nel 2016, poi, tanto per non farsi mancare nulla, ha anche inciso una canzone intitolata Love che ha avuto un buon riscontro di pubblico. Insomma, grazie alle sue foto e ai video con sottofondo musicale, è riuscito, nel corso del tempo, a conquistare molti fans. Instagram è il social che forse meglio lo rappresenta e con il quale può mostrarsi nel migliore dei modi.

Ecco chi è la dolce metà dell’impreditore Vacchi

Vacchi, comunque, nei social molto spesso posta immagini con sua figlia e con la moglie. Blu Jerulasema, la loro bambina, come ha spiegata lo stesso Gianluca, è nata con una malattia congenita e per la quale è stata operata all’ospedale di Parma.

Sharon Fonseca, moglie di Gianluca Vacchi (Instagram)

L’operazione, comunque, è stata documentata da Vacchi con una foto in cui tiene stretta la figlia e nella quale si nota la maglietta sporca di sangue. Lui ha poi ha affermato quanto siano stati difficili quei giorni, ma che, allo stesso tempo, la piccola si è dimostrata coraggiosa. Infine, ha rivolto anche un pensiero di solidarietà per tutti coloro che devono affrontare lo stesso dolore.

La moglie, come si diceva, è anch’essa protagonista di svariate fotografie. Lei si chiama Sharon Fonseca ed è una modella venezuelana. Ha 25 anni e da sempre desiderava sfilare tra le passarelle, in particolar modo quelle occidentali.

Così, grazie all’incontro con una persona che ha creduto in lei, e che, in effetti, è il suo manager, ha potuto coronare il suo sogno, lavorando per l’agenzia Ford Models. Ma, nonostante i buoni risultati, non ha voluto trascurare nemmeno lo studio, laureandosi in Giornalismo e tecniche di marketing.