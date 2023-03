Gianluca Vacchi, ex dipendenti sotto inchiesta. L’accusa è appropriazione indebita

Bologna, 6 marzo 2023 – Due ex collaboratori di Gianluca Vacchi sono finiti sotto inchiesta. “I miei clienti non hanno sottratto alcunché, respingiamo dunque qualsiasi accusa e ci appare strano che gli ammanchi di cui parla il signor Gianluca Vacchi ci siano solo adesso che i miei assistiti hanno chiuso dopo circa dieci anni il rapporto di lavoro con lui e hanno iniziato una causa per ottenere le loro spettanze arretrate e mai pagate”. Queste le parole di Domenico Putzolu, avvocato difensore di Pietro Onida e Stefania Schirru, storici collaboratori dell’imprenditore bolognese Gianluca Vacchi, accusati dal dj e influencer da milioni di follower di aver sottratto oltre mezzo milione di euro dal suo conto bancario.

La Procura di Tempio Pausania ha già chiesto il rinvio a giudizio della coppia per appropriazione indebita e ha anche ottenuto un provvedimento di sequestro di alcuni automezzi e di un immobile di proprietà di Onida e Schirru, eseguito dalla Guardia di Finanza di Olbia. I due ex collaboratori avevano lavorato per anni a stretto contatto con il noto imprenditore sia nella sua residenza in Costa Smeralda che nella villa di Bologna.

A metà dello scor s o anno avevano reciso il contratto con ‘Mister Enjoy’ chiedendo un maxi risarcimento al tribunale del lavoro (più di 700mila euro) per contributi non versati e straordinari non pagati. In quell’occasione, Vacchi aveva fatto scattare una contro-denuncia nei loro confronti per furto e appropriazione indebita, accusando la coppia di aver rubato nel corso degli anni più di un milione di euro. I fatti risalgono al 2021, quando i due domestici sardi sostengono di esser stati “mandati via di casa dopo un attacco di ira dell’influencer”. La coppia non avrebbe gestito bene il servizio durante un aperitivo. Da quel momento, la situazione è sfuggita di mano fino al licenziamento disciplinare.

Ma per l’influencer da milioni di follower non si tratta della prima accusa da parte di alcuni suoi collaboratori. Tra le prime a contestare il modus operandi di ‘Mister Enjoy’ ci fu la colf 44enne originaria delle Filippine. Secondo quanto riportato dalla domestica, se i dipendenti dell’imprenditore non ballavano “a tempo di musica”, se i balletti non “venivano eseguiti perfettamente”, si “scatenava la rabbia di Vacchi che inveiva contro i domestici, lanciando dovunque il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese”.

valipomponi