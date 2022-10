gianluca-vacchi-rovinato-dalla-sua-ex,-giorgia-conferma-le-accuse:-“ecco-cosa-faceva-alla-sua-governante-davanti-a-me”

Continua la causa intentata contro Gianluca Vacchi dai suoi ex dipendenti e adesso a intervenire è la sua ex compagna, Giorgia Gabriele. Sono tre le persone che hanno chiesto risarcimento al famosissimo. In primis, c’è una coppia di moglie e marito che ha raccontato di aver lavorato in nero per lui per quattordici e dieci anni, rispettivamente. Il totale di anni trascorsi nella sua casa è stato di ventidue e diciassette anni. Lei era la governante e spesso le veniva chiesto di lavorare per quindici ore al giorno. Straordinari che non sono mai stati pagati e che si sono accumulati nel tempo.

Adesso la donna e suo marito hanno chiesto a Gianluca Vacchi un risarcimento di oltre 700mila euro. Non solo la coppia di sposi, a denunciare l’uomo è intervenuta anche la colf filippina Laluna Maricris Bantugon di 44 anni. La donna ha raccontato degli anni trascorsi al servizio di mister Enjoy come di un incubo. Soprattutto per quel che riguarda i balletti su Instagram e successivamente su TikTok che lo hanno reso tanto famoso. Molto spesso abbiamo visto partecipare a questi video anche i suoi dipendenti, con tanto di divise da lavoro e sorrisi stampati sulle facce.

Gianluca Vacchi accusato anche dalla sua ex, Giorgia Gabriele

Dietro quei sorrisi sembra fosse nascosta la paura più totale. A quando racconta la ex colf, Gianluca Vacchi si lasciava andare a incredibili scatti d’ira durante le riprese. A provocare la sua rabbia, gli errori che potevano commettere i lavoratori nella esecuzione dei famosi balletti. Poteva capitare che non andassero a tempo, o che modificassero un passo senza volerlo. Ma a quel punto il loro datore di lavoro perdeva completamente la pazienza. Quello che nei video sembrava un momento di divertimento e allegria, era in realtà un momento di tensione molto forte.

Secondo i racconti della filippina, Gianluca Vacchi lanciava il cellulare contro le persone e spaccava gli oggetti per la rabbia, incutendo molto timore. La colf non solo ha raccontato tutto questo, ma ha anche chiesto un risarcimento di 70mila euro per gli straordinari che non le sono mai stati pagati. A intervenire su quest’ultima questione è stata la ex compagna di mister enjoy, Giorgia Gabriele, che viveva in quella casa proprio nello stesso periodo di Laluna Maricris Bantugon. La donna ha raccontato che, in effetti, la donna veniva chiamata anche in orari improbabili per risolvere le faccende della grande villa.

“Quando avevamo bisogno la contattavamo, anche a mezzanotte, se c’era bisogno, il suo era un lavoro dietro le quinte. Si occupava della gestione delle case e del personale domestico del signor Vacchi. In particolare seguiva la formazione del personale, organizzava i loro turni e si assicurava che la casa fosse organizzata in modo tale da essere efficiente secondo le esigenze del signor Vacchi. Confermo anche che Gianluca Vacchi chiedeva alla signora di andare a prelevare denaro al bancomat ma non saprei quantificare con quale frequenza. Vacchi preferiva avere sempre con sé del contante per ogni evenienza”.

