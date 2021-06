gianluca-vialli-racconta:-il-tumore-lo-stava-distruggendo,-“mi-spiace-per-i-miei-cari”.

Il noto attaccante ed allenatore Gianluca Vialli racconta il suo percorso oncologico con l’incubo dell’adenocarcinoma.

Risale al marzo 2019 l’annuncio con il quale Gianluca Vialli ha informato di aveva oniziato delle nuove cure per debellare il cancro. L’ex attaccante della Sampdoria e della Nazionale, infatti, stava purtroppo affrontando una terribile lotta contro il cancro al pancreas. E’ quanto riferiscono la collega Veronica Caliandro su Notizie.it.

La lotta contro il cancro.

Gianluca Vialli ha combattuto una terribile lotta contro il cancro e tutti i suoi fan e tifosi gli sono ststi vicino, non abbandonandolo mai in un momento difficile come quello. Numerosi, infatti, gli striscioni di solidarietà esposti negli stadi per mostrare la vicinanza al calciatore, che ancora una volta ha mostrato di avere uno spirito da combattente.

Dopo la guarigione, lo stesso Gianluca Vialli ha infatti dichiarato “Non vorresti mai far soffrire le persone che ti vogliono bene: i miei genitori, i miei fratelli e mia sorella, mia moglie Cathryn, le nostre bambine Oliva e Sofia”.

Per poi aggiungere: “L’ho affrontato come quando facevo il calciatore. Mi sono dato subito degli obiettivi a lunga scadenza: non morire prima dei miei genitori e portare le mie figlie all’altare. E poi degli obiettivi a breve scadenza: l’operazione, la degenza, la chemio, la radio, le vacanze in Sardegna con un fisico da far vedere”. Parole davvero molto toccanti quelle dell’ex attaccante, che dimostrano la sua grande forza e voglia di vivere. Fortunatamente Vialli può far affidamento sull’affetto di amici e parenti che gli sono stati sempre affianco in questo periodo.

Ora è nello staff della nazionale impegnata in questi campionati europei 2021.

12.300 casi di adenocarcinoma in un anno.

A proposito della malattia che ha colpito l’ex calciatore, inoltre, ricordiamo che tra tutti i tumori che colpiscono il pancreas, l’adenocarcinoma è il tipo più comune. In base ai dati dell’AIOM del 2018, si rileva una prevalenza annua della patologia di 22 mila casi ed una incidenza di 12.300 casi pari al 3% dell’incidenza di tutti i tumori.

Un dato che a quanto pare risulterebbe in crescita nel 2019, portando l’adenocarcinoma pancreatico al secondo posto in termine di mortalità tra tutti i tumori. La maggior parte dei casi di adenocarcinoma viene diagnosticata quando il tumore è in fase avanzata, proprio per questo motivo si tratta di una lotta contro il tempo che porta i pazienti a dover far fronte a dei trattamenti particolarmente difficili.