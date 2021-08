Gianluigi Buffon senza mezzi termini, non mi ritiro perchè ho accanto una moglie che …

Conosciamo tutti Gianluigi Buffon detto Gigi per essere un portiere italiano che per tanti anni ha giocato nella Juventus ed anche nella nazionale di calcio italiana. Quest’ultimo nonostante abbia ormai 43 anni compiuti, sembra non voglia proprio appendere le scarpe al chiodo e la sua intenzione sarebbe quella di continuare a giocare. In questi giorni, il noto portiere si è lasciato andare ad una intervista che ha rilasciato al giornale La Repubblica e sembra che abbia proprio parlato del suo futuro professionale ed anche della sua vita privata. Ma cosa ha dichiarato il numero uno della nazionale di calcio italiana?

Gianluigi Buffon non ha intenzione di ritirarsi, dalla Juventus passa al Parma

Sembrerebbe che Gianluigi Buffon non abbia proprio assolutamente intenzione di ritirarsi e soprattutto pare che la sua intenzione sia quella di continuare a giocare. Per questo motivo, in questa estate 2021 ha lasciato la Juventus, ovvero la squadra per la quale ha giocato praticamente da sempre ed è passato al Parma. Questo passaggio in qualche modo però ha fatto parecchio discutere e ha lasciato un po’ tutti perplessi. “Prima di decidere ho ascoltato la mente per capire se avevo ancora le energie necessarie alla sfida, poi il cuore, perché senza cuore non puoi vincere neppure a briscola“. Queste le dichiarazioni rilasciate da Gianluigi Buffon nel corso dell’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni.

Le motivazioni dell’ex portiere della Juventus

Non tutti forse sanno che l’ex portiere della Juventus in passato ha sofferto di depressione e molto probabilmente il fatto di non ritirarsi ancora dovuto al fatto di non voler cadere di nuovo in questo brutto tunnel. “Guardi, con la testa sono oltre il calcio già da qualche tempo. Ho molti altri interessi e non vedo l’ora di dedicarci lo spazio che meritano. Sono protetto da figli, amici, sorelle, genitori e ho la fortuna di avere accanto una donna, moglie, compagna e amica d’avventura come Ilaria. La depressione è un lontano ricordo divenuto persino abbastanza caro, perché il tormento mi ha fatto apprezzare quanto può essere intenso ogni singolo attimo di una giornata“.

“Non smetto perché sono un artista”, ecco le parole di Gigi

Sembrerebbe che ad un certo punto il giornalista abbia fatto a Gianluigi Buffon una domanda specifica, ovvero sul perché abbia deciso di non ritirarsi anche quest’anno. La sua risposta è stata piuttosto interessante ed anche inaspettata. “Mi sento un artista e non ho voluto smettere perché credo che un artista coltivi sempre il desiderio di mettere in mostra il gesto, se ancora ne è capace, per appagamento personale e una certa dose di narcisismo“. Queste le parole di Buffon.