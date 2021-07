gianluigi-donnarumma,-quanto-guadagna-il-portiere-azzurro:-a-soli-22-anni…

Gianluigi Donnarumma è il primo portiere della Nazionale, quanto guadagna il giovane talento a soli ventidue anni? Da non crederci.

L’Italia è giunta alla semifinale degli Euro2020 che si terrà questa sera contro la Spagna. E’ tutto pronto, il Paese è pronto a supportare e a sostenere la squadra e i giocatori sono già atterrati e si stanno preparando per il grande evento.

Non sappiamo come finirà e quale sarà la sorte della Nazionale, ma una cosa è certa: Roberto Mancini ha dato vita ad un gruppo dalle grandi potenzialità. Tra questi c’è anche Gianluigi Donnarumma, il primo portiere che ha solo ventidue anni.

Gianluigi Donnarumma: quanto guadagna?

Gianluigi Donnarumma è di origine napoletana e fin da bambino ha avuto a che fare con la palla fino al giorno del suo esordio. Il Milan l’ha accolto a braccia aperte e attualmente è anche il primo portiere della Nazionale.

Ma qual è il contratto del giovane professionista? A quanto pare l’accordo tra il Milan e Donnarumma è molto interessante e cambierebbe la vita a chiunque. All’epoca del contratto il calciatore aveva appena compiuto diciotto anni e all’età di ventidue anni sta per voltare pagina.

Per cinque anni il portiere della Nazionale ha guadagnato sei milioni di euro netti a stagione. Inoltre è stato richiesto l’acquisto del fratello Antonio che percepisce un milione di euro per essere il terzo portiere. Ma Raiola ha voluto una clausola rescissoria nel contratto del suo assistito così suddivisa: 50 milioni in caso di mancata qualificazione Champions e 100 se questa fosse stata centrata.

Donnarumma è quindi considerato il terzo portiere più pagato al mondo dopo Neuer e De Gea. Oggi l’Italia intera è pronta a supportarlo e a sostenere la Nazionale in questa ardua impresa. Riuscirà la squadra a conquistare la finale? Non ci resta che aspettare la partita di questa sera. Tra le vie si respira agitazione e fomento.