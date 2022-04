Gianmaria Antinolfi, la fidanzata Federica non ne può più: “La vita va avanti”

Federica Calemme, nessuna crisi con Gianmaria: “Un’esagerazione ripetere le stesse cose”

Una delle coppie nate nel reality condotto da Alfonso Signorini è anche quella formata da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, che però hanno intrapreso una relazione sentimentale a tutti gli effetti nella vita di tutti i giorni dopo essersi conosciuti nella casa di Cinecittà. Dopo Lulù Selassié, anche la modella originaria di Napoli nelle scorse ore ha perso la pazienza sui social, non appena alcuni fan suoi e dell’imprenditore 36enne hanno appreso che una coppia del seguitissimo programma di Canale 5 è in crisi.

La 26enne ha fatto capire di essere stufa, tramite dei post condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, e riferendosi alla sua storia con l’ex gieffino ha scritto: “Stiamo insieme per Pasqua e la vita va avanti per tutti!”. L’influencer si è sfogata anche con queste parole, prima di precisare che lei e il suo fidanzato non si sono lasciati: “Non voglio risultare antipatica, ma è un’esagerazione ogni volta accanirvi così tanto e ripetere sempre le stesse cose!“.



L’ex gieffina si arrabbia con gli utenti della rete: “Se volete litigare fatelo tra di voi!”

Sono stati numerosi i fan del GF Vip a temere il peggio per le coppie nate nel reality show, e tra queste c’è anche quella composta da Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. La modella originaria di Napoli a quanto pare stanca per il fatto che parecchi utenti della rete si sono chiesti se tra lei e l’imprenditore va tutto bene dopo aver appreso che una coppia del programma condotto da Alfonso Signorini è in piena crisi, ha fatto subito chiarezza. La 26enne si è fatta sentire sui social e per iniziare ha sottolineato:

“Vorrei ricordare che il mio profilo e i miei post li uso per lavorare! Anzi soprattuto per lavorare, quindi per chi vuole litigare sotto i miei post lo può fare benissimamente in privato tra di voi!“.

Come procede la storia d’amore tra l’imprenditore napoletano e la modella dopo il GF Vip

L’ex gieffina sempre riguardo alla sua relazione con l’imprenditore e manager nel settore della moda che nelle scorse settimane si è reso protagonista di un gesto spiazzante, ha fatto sapere nel dettaglio come procede tra loro dopo la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini: “Rientro a Napoli, con Gianmaria tutto ok, non vi preoccupate non c’è nessun problema! Siamo impegnati entrambi per lavoro ma come tutte le persone normali ci sentiamo, videochiamiamo e messaggiamo! Respirate!”.

