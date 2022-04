gianmaria-sannino:-“lotta-al-climate-change?-le-ricette-ci-sono,-ma-bisogna-fare-in-fretta”

Fortemente interconnessi, i cambiamenti climatici e la transizione energetica sono i principali temi al centro del lavoro di studio e ricerca che Gianmaria Sannino conduce in qualità di responsabile del laboratorio modellistica climatica e impatti dell’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. In questa ampia puntata dell’Appuntamento, Sannino, già ospite delle pagine del nostro magazine, condivide con noi analisi e riflessioni legate all’ultimo rapporto dell’IPCC, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, e all’impatto della guerra in Ucraina sul processo di transizione ecologica. Inoltre, ci racconta perché il Mediterraneo è considerato una delle zone più esposte agli effetti del surriscaldamento globale, e illustra il funzionamento e le possibili applicazioni del Pendulum Wave Energy Converter (PEWEC), il convertitore progettato da ENEA e il Politecnico di Torino in grado di ricavare energia dal movimento marino.

