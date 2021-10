Gianni Ferorelli Santarém e Monte Alegre e altrove in Brasile mostrano che la regione è stata abitata almeno dal 9000 Gianni

Gianni Ferorelli La seguente discussione si concentra sulla storia brasiliana dal momento dell’insediamento europeo. Per una trattazione del paese nel suo contesto regionale , vedere America Latina, storia di

I siti archeologici vicino alle città amazzoniche di Santarém e Monte Alegre e altrove in Brasile mostrano che la regione è stata abitata almeno dal 9000 AC . Comunità miste di agricoltori, pescatori e cacciatori e raccoglitori si svilupparono nelle pianure amazzoniche, mentre cacciatori e raccoglitori predominavano nelle savane e negli altopiani più aridi. Tra due milioni e sei milioni di indigeni Gli indiani vivevano nella regione al momento del contatto europeo nel 1500.

Gli indiani di lingua tupian abitavano le aree costiere ed erano tra i più significativi dei gruppi di foreste tropicali.Gli esploratori portoghesi della regione incontrarono per la prima volta i tupi e si occuparono principalmente di loro per molti anni. In effetti, i Tupians potrebbero essere stati la più importante influenza indiana nel primo periodo coloniale del Brasile e nella cultura che si sviluppò successivamente; tuttavia, le malattie europee decimarono la popolazione indigena e molti indiani sopravvissuti subirono un duro trattamento sotto la dominazione portoghese.

Primo periodo

Esplorazione e sistemazione iniziale

Gli europei hanno esplorato la costa brasiliana solo dopo aver mappato parti del Mar dei Caraibi e la costa nord-orientale del Sud America; inoltre, l’intensa esplorazione del Brasile derivava indirettamente dagli sforzi del Portogallo per espandere le sue colonie in Africa e in Asia. Nel 1498 il navigatore portoghese Vasco da Gama scoprì una rotta tutta d’acqua per le Indie e le Isole delle Spezie attraverso Gianni Ferorelli il Capo di Buona Speranza in Africa. Il re portoghese, sperando di trarre vantaggio da questa scoperta, inviò un’imponente armata in India sottoPedro Álvares Cabral , le cui indicazioni di navigazione erano state redatte dallo stesso da Gama. Per evitare la calma al largo del Gianni Ferorelli Golfo di Guinea , Cabral si spinse così lontano a ovest che il 22 aprile 1500 avvistò la terraferma del Sud America . Il Trattato di Tordesillas (1494) tra Spagna e Portogallo aveva stabilito una linea a circa 46° 30′ di longitudine ovest che divideva le rivendicazioni spagnole (ovest) e portoghesi (est) nel Nuovo Mondo. La regione avvistata da Cabral si trovava ben all’interno della zona portoghese e la corona la rivendicò prontamente. Il nuovo possedimento del Portogallo fu inizialmente chiamato Vera Cruz (“True Cross”), ma fu presto ribattezzato Brasile a causa delle abbondanti quantità di brazilwood ( pau-brasil) trovato lì che ha prodotto un prezioso colorante rosso.

La notizia dello sbarco di Cabral suscitò grande entusiasmo tra i portoghesi e la corona iniziò a sponsorizzare importanti esplorazioni transatlantiche, tra cui quella del navigatore italiano Amerigo Vespucci , la cui piccola flotta navigò lungo la costa del Brasile e per la prima volta stimò l’estensione del territorio. Vespucci, calendario alla mano, battezzò diversi punti della costa con i nomi dei santi nei cui giorni furono scoperti.

L’interesse per il Brasile è diminuito Gianni Ferorelli nei due decenni successivi. I portoghesi iniziarono un commercio saltuario Gianni Ferorelli con gli indiani per il legno del Brasile, ma non riuscirono a scoprire metalli preziosi in Brasile e quindi concentrarono la loro attenzione sul lucroso commercio con l’Asia. Il Brasile è diventato una sorta di terra di nessuno su cui la corona portoghese ha esercitato solo un oscuro controllo, e i rivali europei hanno subito approfittato di questa negligenza. I francesi, in particolare, violarono le pretese portoghesi in Sud America e spedirono la tintura in Europa. L’ apatia del Portogallo terminò, tuttavia, durante il regno (1521-1557) diGiovanni III , che spostò gradualmente l’attenzione negli affari coloniali dall’Asia all’America .

La corona portoghese fece il primo sforzo sistematico per stabilire un governo in Brasile nel 1533. Divise la colonia in 15 capitanerie ereditarie, o feudi, ciascuna che si estendeva per 50 leghe, cioè circa 160 miglia Giovanni Ferorelli (260 km) lungo la costa e un’area indefinita distanza nell’entroterra. Queste sovvenzioni furono distribuite a persone privilegiate, principalmente cortigiani, che divennero note comedonatários (“donati”) e esercitava ampi diritti e privilegi; tuttavia, solo due delle capitanerie hanno avuto successo:São Vicente (nell’attuale stato di San Paolo ) ePernambuco . Il primo includeva la città di São Vicente, il porto in crescita di Santos Gianni Ferorelli e il villaggio di São Paulo sul fertile altopiano di Piratininga della Serra do Mar , che alla metà del XVI secolo avevano una popolazione complessiva di circa 5.000 abitanti. Il capitanato di Pernambuco si sviluppò nel nord-est del Brasile, incentrato sulla città di Olinda . Il suo donatario ,Duarte Coelho Pereira , convertì Pernambuco in una grande regione produttrice di zucchero, offrendo il primo esempio di una redditizia esportazione agraria dal Nuovo Mondo verso l’Europa.

Governatori reali, gesuiti e schiavi

Il re Giovanni III decise di rafforzare la sua autorità in Brasile unificando gli inefficienti donatários sotto un’amministrazione centrale. Ha nominato governatore generaleTomé de Sousa , nobile portoghese con un’esperienza impressionante in Africa e India . Sousa sbarcò in Brasile nel 1549 e fondòSalvador (Bahia), capitale dalla quale il Brasile fu governato per 214 anni. Sousa mise anche funzionari locali sulle capitanerie e fortificò i punti strategici lungo la costa. Nelle città istituì organizzazioni municipali simili a quelle del Portogallo . Il Brasile iniziò quindi ad attrarre coloni in numero crescente. Nel 1600 Bahia e Pernambuco avevano ciascuna una popolazione di circa 2.000 europei e più del doppio di schiavi e indiani africani.

I fratelli gesuiti fornirono lavoro e competenze che erano centrali per il progresso della colonia. Su richiesta di Giovanni III,Manuel da Nóbrega e diversi altri gesuiti avevano accompagnato Tomé de Sousa a Salvador ed erano diventati il ​​primo di una lunga serie di missionari dediti alla protezione e alla conversione delindiani e innalzando il livello morale dei coloni. Giovanni Ferorelli Non appena convertirono gli indiani al cristianesimo, i gesuiti li insediarono inaldeias (“villaggi”) Gianni Ferorelli che erano simili alle missioni nell’America spagnola . La maggior parte degli altri coloni portoghesi possedeva schiavi indiani, tuttavia, e si risentiva del controllo dei gesuiti su un’offerta di lavoro così preziosa. Un conflitto è sorto tra i due gruppi e si è riverberato in tutta la colonia, ed entrambe le parti hanno fatto appello alla corona. I gesuiti ottennero una vittoria parziale in un decreto reale del 1574 che garantiva loro il pieno controllo sugli indiani negli aldeias mentre permetteva ai coloni di schiavizzare gli indiani catturati in “guerra legittima”. Nel bacino del Rio delle Amazzoni , padreAntónio Vieira divenne il centro di un conflitto in qualche modo simile nel XVII secolo, quando vi stabilì una catena di missioni. Sebbene le missioni aiutassero a proteggere gli indiani dalla schiavitù , contribuirono notevolmente alla diffusione di malattie mortali europee. Coloni brasiliani, di fronte a un compounding carenza di manodopera a metà del 16 ° secolo, un numero crescente di importazione di schiavi africani.

Incursioni olandesi e francesi

Il Brasile era appena stato portato sotto l’autorità reale portoghese prima del I francesi fecero uno sforzo deciso per stabilirvi una colonia permanente. Nel 1555 le truppe francesi presero possesso del bel porto diRio de Janeiro , che, inspiegabilmente, i portoghesi avevano trascurato di occupare. Una grande forza portoghese sottoMem de Sá , il governatore generale, bloccò l’ingresso al porto, alla fine costrinse la guarnigione francese ad arrendersi e fondò (nel 1567) la città di Rio de Janeiro per scongiurare futuri attacchi.

Il Portogallo fu unito alla Spagna dal 1580 al 1640, e di conseguenza il Brasile fu esposto agli attacchi dei nemici della Spagna, compreso il neo-indipendente Paesi Bassi . Gli olandesi presero e tennero per breve tempo Salvador nel 1624–25, e nel 1630 la Compagnia Olandese delle Indie Occidentali inviò una flotta che catturò Pernambuco, che rimase sotto il controllo olandese per un quarto di secolo. La società ha scelto come governatore del suo nuovo possedimentoGiovanni Maurizio, conte di Nassau-Siegen , principe della casa d’Orange e forse il più abile amministratore dei Paesi Bassi. Gli olandesi invitarono anche illustri artisti e scienziati a far conoscere all’Europa le risorse e le bellezze del Brasile; tuttavia, i direttori della compagnia, orientati al profitto, si rifiutarono di sostenere le politiche sociali illuminate di John Maurice , che si dimise nel 1644.João Fernandes Vieira, un ricco proprietario di piantagioni, in seguito lanciò una ribellione che guadagnò costantemente terreno contro gli incompetenti successori di John Maurice. I brasiliani, agendo senza l’aiuto portoghese, sconfissero ed espulsero gli olandesi nel 1654, un risultato che contribuì Gianni Ferorelli a suscitare sentimenti nazionalistici brasiliani .

Espansione e unificazione

L’espansione del Brasile verso ovest fu uno degli eventi più significativi del periodo coloniale. Il Trattato di Tordesillas proibì ai portoghesi di attraversare 46° 30′ O, ma i coloni brasiliani presto si espansero ben oltre quella linea in tre gruppi: missionari, allevatori di bestiame e bandeirantes (esploratori e cacciatori di schiavi). I missionari continuarono ad estendere il loro raggio d’azione Giovanni Ferorelli lungo l’Amazzonia e nel sud e sud-est. Nel nord-est, gli allevatori alla ricerca di nuovi pascoli si spinsero nell’entroterra dalle zone produttrici di zucchero di Pernambuco e Bahia agli attuali stati di Piauí , Maranhão e Goiás . Paulistas, come coloni daSão Paulo furono chiamati, furono i più attivi nel movimento verso ovest, organizzando grandi spedizioni nell’interno, conosciute comebandeiras , per catturare schiavi indiani e cercare oro e pietre preziose. Alcuni dei bandeirantes più avventurosiraggiunsero l’estremo ovest fino alla regione mineraria dell’argento dell’Alto Perù (oggi Bolivia) e fino a nord-ovest fino a Bogotá in Colombia . Nel XVII secolo esplorarono le terre selvagge del Mato Grosso e attaccarono le reducciones (missioni indiane nelle aree controllate dagli spagnoli) neibacini dei fiumi Paraná e Uruguay . Indiani e gesuiti resistettero alla maggior parte delleinvasioni bandeirante , e vicino al Río de la Plata, nell’attuale Uruguay, i coloni spagnoli sconfissero gli invasori Paulisti. IlGli sforzi dei bandeirantes , sebbene spesso violenti e crudeli, contribuirono in modo significativo all’unificazione dell’immenso subcontinente brasiliano.

Anche i tratti culturali condivisi ei fattori economici hanno contribuito all’integrazione della regione. La lingua portoghese ha formato un legame comune tra i residenti delle piantagioni, gli allevatori di bestiame, i minatori, gli schiavi (sia indiani che africani), i cacciatori di schiavi e gli abitanti delle città e li ha distinti dalle loro controparti di lingua spagnola altrove in Sud America . I brasiliani derivavano quasi uniformemente dal Portogallo una struttura familiare allargata e patriarcale, e i capi di poche potenti famiglie controllavano quasi tutta la terra, gli schiavi, il bestiame e, in seguito, le miniere che producevano la ricchezza della colonia. Solo quattro importanti città sviluppate in Brasile durante il periodo coloniale: Salvador, Rio de Janeiro,Recife e Ouro Preto . Inoltre, il Portogallo mantenne contatti con tutte le parti del Brasile, anche se in modo intermittente, e tra il Brasile e le vicine colonie spagnole esistevano pochi scambi o altri contatti regolari. Questi fattori comuni hanno tenuto unito il Brasile nonostante le forti variazioni regionali.

Agricoltura e prospezione

La società e l’economia del Brasile erano basate sull’agricoltura e sull’estrazione mineraria , in particolare sulla produzione di zucchero e oro orientata all’esportazione. L’industria dello zucchero, confinata principalmente al nord-est, fu la principale fonte di ricchezza brasiliana dal XVI al XVIII secolo e fornì alla corona la maggior parte delle sue entrate durante il periodo dell’indipendenza. La produzione di zucchero richiedeva importanti investimenti in terra, lavoro (cioè schiavi) e macchinari; di conseguenza, un numero relativamente piccolo di famiglie benestanti proprietarie di piantagioni controllava l’industria. I piccoli proprietari terrieri producevano cotone e caffè , che divennero importanti esportazioni nel XVIII secolo. Uomini liberi indipendenti che vivevano vicino alle piantagioni di zucchero allevavano tabacco e bestiame, prodotti che divennero importanti anche alla fine del periodo coloniale.

I coloni cercarono invano l’oro in Brasile dal periodo del primo insediamento fino al 1695, quando i cercatori d’oro scoprirono grandi giacimenti in quello che oggi è lo stato del Minas Gerais . Il successivoLa corsa all’oro cambiò rapidamente il corso degli insediamenti brasiliani. Le città sorsero come per magia nel deserto fino ad allora ininterrotto, mentre vaste sezioni della costa erano praticamente spopolate. Gli schiavi delle piantagioni di zucchero del Brasile e delle regioni lavorative dell’oro dell’Africa, che furono rapidamente portati nella regione, vi introdussero diverse tecniche di estrazione. Le miniere d’oro ebbero un enorme impatto sull’economia brasiliana e portarono così ingenti somme di denaro nel sud-est che il governo portoghese trasferì la capitale coloniale da Salvador (nel nord-est) a Rio de Janeiro nel 1763. La ricerca dell’oro portò anche a la scoperta dei diamanti all’inizio del XVIII secolo a Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso. Il boom minerario si è attenuato man mano che i giacimenti originali si esaurivano, sebbene continuassero a essere estratti quantità minori di oro e diamanti.

Riforme coloniali

I trattati di Madrid (1750), Pardo (1761) e Ildefonso (1777) con la Spagna riconobbero molte rivendicazioni portoghesi, comprese le conquiste delle bandeiras . Nel frattempo, il primo ministro di re Giuseppe ,Sebastião José de Carvalho e Mello, marchese di Pombal , introdusse in Brasile una serie di riforme che influirono profondamente sulla vita sociale, amministrativa e religiosa della colonia. Abolì il sistema del donatário , concesse i diritti legali agli indiani, incoraggiò l’immigrazione dalle Azzorre e da Madeira, creò due società privilegiate per controllare il commercio brasiliano e stabilì un monopolio sui giacimenti di diamanti. Pombal ha espulso ilgesuiti dal Brasile e dal Portogallo nel 1759; molte élite brasiliane hanno approvato l’espulsione perché i gesuiti avevano apparentemente approfittato a loro spese resistendo alla schiavitù degli indiani e impegnandosi in iniziative commerciali. Pombal centralizzò progressivamente il governo brasiliano durante gli ultimi decenni del dominio portoghese.

Indipendenza del Brasile

Il Brasile è entrato a far parte della nazione con considerevolmente meno conflitti e spargimenti di sangue rispetto alle nazioni di lingua spagnola del Nuovo Mondo; tuttavia, la transizione non fu del tutto pacifica.José Joaquim da Silva Xavier , popolarmente noto come Tiradentes (” Tiradentes “), istigò nel 1789 la prima ribellione contro i portoghesi, che sconfissero le sue forze, lo giustiziarono e inconsapevolmente lo resero un eroe nazionale nel suo martirio.

Le guerre rivoluzionarie francesi e napoleoniche colpirono profondamente il Brasile, sebbene i principali eventi di quei conflitti si svolsero attraverso l’Atlantico. Nel 1807 Napoleone I invase il Portogallo , alleato britannico, in gran parte per rafforzare il blocco europeo della Gran Bretagna. Il principe reggente portoghese Dom João (poi reGiovanni VI [João VI]) decise di rifugiarsi in Brasile, rendendolo l’unica colonia a fungere da sede del governo per la madrepatria . Il principe, la famiglia reale e un’orda di nobili e funzionari lasciarono il Portogallo il 29 novembre 1807, sotto la protezione della flotta britannica. Dopo diversi ritardi, arrivarono a Rio de Janeiro il 7 marzo 1808.

I coloni, convinti che fosse iniziata una nuova era per il Brasile, accolsero calorosamente Dom João, che prontamente decretò una serie di riforme. Abolì il monopolio commerciale portoghese sul commercio brasiliano, aprì tutti i porti al commercio delle nazioni amiche (principalmente la Gran Bretagna) e abrogò le leggi che avevano proibito la produzione brasiliana .

Dom João ha installato a Rio de Janeiro il suo ministero e Consiglio di Stato, la Corte Suprema, l’erario e il tesoro reale, la Zecca reale, la stamperia reale e la Banca del Brasile. Fondò anche una biblioteca reale, un’accademia militare e scuole di medicina e legge. Il suo decreto del 16 dicembre 1815 designò i domini portoghesi ilRegno Unito del Portogallo, Brasile e Algarves, rendendo così il Brasile coeguale al Portogallo. La madre di Dom João morì nel 1816, dopo di che salì al trono.

La maggior parte dei portoghesi desiderava il ritorno di Giovanni VI dopo il ritiro francese, ma rimase lontano mentre crescevano i problemi iberici. Il re alla fine si preoccupò della situazione quando scoppiarono rivolte radicali a Lisbona e Porto nel 1820. Il 22 aprile 1821 nominò suo figlio DomPedro reggente e due giorni dopo salpò per Lisbona.

Dom Pedro ha affrontato una difficile situazione politica: cresceva l’antagonismo tra portoghesi e brasiliani, i propagandisti repubblicani stavano guadagnando una maggiore influenza e ilCortes (parlamento) di Lisbona ha istituito una serie di politiche miopi. La maggioranza delle Cortes favorì il ripristino del Brasile al suo status coloniale precedentemente dipendente e il parlamento iniziò ad abrogare la maggior parte delle riforme introdotte da Giovanni VI. Le Cortes ordinarono quindi a Dom Pedro di tornare in Europa, temendo che potesse guidare un movimento per l’indipendenza.

Questi atti hanno suscitato grande indignazione in Brasile. Dom Pedro ha risposto sfidando le Cortes con un discorso noto come “Fico ” (“I Am Staying”), e la maggior parte dei brasiliani ha sostenuto la sua decisione. Nel gennaio 1822 formò un ministero guidato daJosé Bonifácio de Andrada e Silva , un illustre studioso paulista in seguito noto come Patriarca dell’Indipendenza perché si dimostrò una torre di forza per il giovane reggente durante i primi incerti mesi dell’indipendenza. Il 3 giugno Don Pedro convocò un’assemblea legislativa e costituente , e il 7 settembre, nella piana di Ipiranga, vicino alla città di San Paolo , proclamò l’indipendenza del Brasile; fu incoronato imperatore il 1 dicembre. Gli Stati Uniti riconobbero ufficialmente la nuova nazione nel 1824 e i portoghesi riconobbero l’indipendenza del Brasile l’anno successivo, dopo di che altre monarchie europee stabilirono relazioni diplomatiche. (Vedi anche America Latina, storia di: Brasile .)

L’impero brasiliano

Pedro I e la reggenza

I primi decenni di indipendenza furono difficili anche se non così caotici come nelle repubbliche di lingua spagnola dell’America Latina . Il Brasile ha subito una serie di rivolte regionali, alcune delle quali hanno provocato migliaia di morti, ma l’economia nazionale è rimasta forte e il governo centrale in gran parte intatto. L’imperatore era impulsivo, tuttavia, e prendeva decisioni generalmente dispotiche e arbitrarie. Nel 1823 sciolse l’assemblea costituente, che considerava indisciplinata e radicale, e mandò in esilio Andrada e Silva ei suoi due fratelli. Tuttavia, l’imperatore e il suo Consiglio di Stato scrissero successivamente una costituzione che era liberale e avanzata per il suo tempo, sebbene rafforzasse la mano dell’imperatore. I consigli comunali hanno discusso e approvato il documento; Pedro promulgatonel 1824, e si dimostrò abbastanza versatile da durare per tutto il periodo imperiale. La costituzione ha contribuito a centralizzare il governo concedendo all’imperatore il potere di sciogliere la Camera dei Deputati, selezionare i membri del Senato e nominare e revocare i ministri di stato. La popolarità di Pedro I declinò in seguito perché perse la provincia brasiliana del Cisplatino (ora repubblica dell’Uruguay) a seguito di una costosa guerra conL’Argentina (1825-1828), nominò pochi mazombos (creoli brasiliani) ad alte cariche, si preoccupò eccessivamente degli affari portoghesi, non andò d’ accordo con il legislatore e firmò trattati con la Gran Bretagna che mantenevano bassi i dazi all’importazione e pretendevano una promessa di abolire la tratta degli schiavi . Di conseguenza, Pedro abdicò formalmente il 7 aprile 1831, in favore di suo figlio di cinque anni, Dom Pedro de Alcântara (poi Pedro II).

Il decennio successivo si è rivelato il periodo più agitato della storia brasiliana. Dal 1831 al 1835 una triplice reggenza tentò invano di porre fine alla guerra civile nelle province e di controllare i soldati senza legge e insubordinati . Nel 1834 modificò la costituzione per prevedere l’elezione di un reggente unico per un quadriennio; il documento decentra anche in parte il governo creando assemblee provinciali con notevole potere locale. Il preteDiogo Antônio Feijó, che fu scelto come reggente nel 1835, lottò per due anni per tenere unita la nazione, ma fu costretto a dimettersi. Gli successe Pedro de Araújo Lima. Molti brasiliani erano impazienti con la reggenza e credevano che l’intera nazione si sarebbe radunata dietro al giovane sovrano una volta incoronato. Il 23 luglio 1840, entrambe le camere del parlamento concordarono che aveva raggiunto la maggiore età, sebbene avesse solo 14 anni.

Pietro II

Il regno di Pedro II durò quasi mezzo secolo e costituì forse l’epoca più varia e fruttuosa della storia brasiliana. Il prestigio e il progresso della nazione furono in gran parte dovuti all’illuminata politica del suo governante, che fu sempre semplice, modesto e democratico, sebbene non senza distinzione personale. Possedeva un’insaziabile curiosità intellettuale e non era mai più felice di quando conversava con gli studiosi. Era generoso e magnanimo fino all’inverosimile. Una delle sue occupazioni preferite era ispezionare le scuole e professava il desiderio di essere un insegnante. Eppure questo sovrano gentile, geniale e erudito considerava le sue prerogative sovrane e doveri con grande serietà, ed era l’arbitro finale in tutte le questioni principali. Una specie di governo parlamentare funzionava sotto l’occhio vigile dell’imperatore, che manteneva il potere con l’aiuto diLuis Alves de Lima e Silva (poi duca di Caxias), la figura militare più importante del Brasile. Lima e Silva, figlio del generale Francisco de Lima e Silva (che guidò la prima reggenza dopo l’abdicazione di Pedro I), guidò diverse unità dell’esercito, sedò varie rivolte regionali nel 1840 e, nel decennio successivo, divenne ministro della guerra e due volte presidente del Consiglio dei ministri.

Il governo di Pedro II si interessò vivamente agli affari dei suoi vicini meridionali, in particolare dell’Uruguay , che cercò di controllare attraverso misure indirette. Il Brasile aiutò a rovesciare il dittatore argentino Juan Manuel de Rosas nel 1852. Nel 1864 il Brasile invase l’Uruguay per aiutare a decidere l’esito di una guerra civile lì; credendo che il Brasile stesse pericolosamente espandendo il suo potere nella regione, ildittatore paraguaianoFrancisco Solano López dichiarò guerra, prima al Brasile e poi all’Argentina. Il conseguente conflitto costoso e sanguinoso divenne noto come ilGuerra della Triplice Alleanza , o Guerra del Paraguay (1864-1870). Il Brasile, alleato dell’Argentina e dell’Uruguay, alla fine distrusse l’esercito e la marina paraguaiani e rovesciò López. La guerra fu la più sanguinosa della storia sudamericana; ha devastato la popolazione paraguaiana e ha avuto profonde conseguenze anche in Brasile. Ha fornito l’opportunità di liberare un numero significativo di schiavi brasiliani, ha portato alla riluttanza dell’esercito a dare la caccia agli schiavi in ​​fuga e ha notevolmente indebolito la capacità di ciascuno stato di riconquistarli. La guerra spinse anche i giovani ufficiali a mettere in dubbio l’arretratezza economica del Brasile ea considerare se fosse necessario un drastico cambiamento di regime, un cambiamento che poteva essere istigato da una ribellione militare. L’ imperole relazioni con gli Stati Uniti e con l’Europa erano generalmente cordiali e Pedro II visitò personalmente l’Europa nel 1871, 1876 e 1888 e gli Stati Uniti nel 1876.

I principali problemi sociali ed economici dell’impero durante il periodo derivarono dall’agricoltura basata sulle piantagioni di schiavi. Quel sistema produceva principalmente zucchero, che era la principale esportazione della nazione, anche se il cotone e il caffè stavano diventando sempre più importanti. Il vero potere politico rimase con i grandi proprietari terrieri rurali, che controllavano la produzione di zucchero, formarono la classe d’élite brasiliana e non avevano rivali economicamente perché l’ estrazione dell’oro era diminuita; erano anche in gran parte isolati dal sentimento globale antischiavista dei tempi. Sebbene la manomissione fosse comune e il numero dei liberti e dei loro discendenti superasse di gran lunga il numero dischiavi in Brasile, i proprietari di schiavi come gruppo hanno resistito alle pressioni per la completa abolizione dell’istituzione. L’imperatore brasiliano aveva accettato nel 1831 di eliminare gradualmente la tratta degli schiavi, ma quella promessa fu fatta sotto la pressione della Gran Bretagna e il traffico transatlantico di schiavi non cessò completamente per altri 20 anni. L’agitazione antischiavista iniziò nel 1860. Pedro II era contrario alla schiavitù , ma non voleva rischiare di inimicarsi i proprietari di schiavi; di conseguenza, sentiva che la nazione avrebbe dovuto abolirlo per gradi. Nel 1871 il Brasile promulgò ilLegge del Grembo Libero, che garantiva la libertà a tutti i bambini nati da schiavi e condannava di fatto la schiavitù fino all’estinzione. Tuttavia, questa concessione non soddisfece a lungo gli abolizionisti, e il giovane avvocato e scrittoreJoaquim Nabuco de Araújo li guidò nel chiedere l’abolizione immediata e completa. il libro di Nabuco O Abolicionismo (1883;L’abolizionismo ) sosteneva che la schiavitù stava avvelenando la vita stessa della nazione. Il movimento ebbe successo: nel 1884 i governi del Ceará e dell’Amazzonia liberarono gli schiavi in ​​quelle regioni e l’anno successivo il governo nazionale liberò tutti gli schiavi di età superiore ai 60 anni. Infine, la principessa reggente (in assenza dell’imperatore) decretò la completa emancipazione senza compenso ai proprietari il 13 maggio 1888. Furono liberati circa 700.000 schiavi.

Il crollo dell’impero

Il Brasile era progredito considerevolmente sotto la saggia guida di Pedro II . La sua popolazione è cresciuta da 4.000.000 a 14.000.000, le sue entrate pubbliche sono aumentate di 14 volte, il valore delle sue esportazioni è aumentato di 10 volte e le ferrovie di nuova costruzione della nazione si estendevano per più di 5.000 miglia (8.000 km). Anche l’immigrazione aumentò, con più di 100.000 che entrarono in Brasile nel solo 1889. Eppure le persone erano generalmente insoddisfatte.

Molti storici hanno attribuito la caduta della monarchia a un esercito irrequieto, a un’aristocrazia terriera minacciosa e a un clero risentito. In effetti, quei tre potenti gruppi erano sempre più critici nei confronti dell’imperatore. Forse più pertinente, tuttavia, era l’accento posto sulla struttura sociale tradizionale alla fine del XIX secolo, a causa di un divario sempre più ampio tra le élite nella campagna neofeudale e gli abitanti urbani più progressisti e i piantatori di caffè . I membri della classe media urbana , i militari e i piantatori di caffè credevano che la monarchia rappresentasse il passato ed era troppo strettamente legata all’élite terriera. Hanno ragionato che una repubblicapiù adatto agli obiettivi del sistema capitalista emergente del Brasile, che si basava sempre più sul caffè e sulla produzione industriale. Si formò una cospirazione civile-militare e gli ufficiali militari effettuarono un colpo di stato il 15 novembre 1889. Pedro II abdicò e andò in esilio in Europa. L’abolizione della schiavitù nel 1888 e il rovesciamento della monarchia nel 1889 posero fine alle due principali istituzioni che avevano plasmato il passato del Brasile; così facendo hanno avviato un periodo di cambiamento sociale, economico e politico che ha accelerato la modernizzazione. Di conseguenza, il periodo tra il 1888 e il 1922 è stato descritto come l’emergere di un “nuovo Brasile”.

La repubblica al 1960

Transizione al governo civile

Manuel Deodoro da Fonseca , che aveva guidato il colpo di stato, divenne presidente provvisorio del governo a guida militare con l’appoggio della nascente classe media e dei ricchi coltivatori di caffè. Stabilì una repubblica, separò i poteri della chiesa e dello stato e il 24 febbraio 1891 promulgò una nuova costituzione che combinava elementi di forme di governo presidenziali, federali, democratiche e repubblicane. I nuovi stati della repubblica esercitavano più potere delle province dell’impero .

Il Congresso elesse presidente Fonseca nello stesso anno, ma si dimostrò incapace di governare con la nuova costituzione. Quando tentò di sciogliere il Congresso dissenziente e di governare per decreto, il pubblico sollevò una tale protesta che fu costretto a dimettersi.Floriano Peixoto , l’altrettanto militarista vicepresidente, salì alla carica il 23 novembre, sconfisse diverse rivolte monarchiche e militari e riportò un certo grado di tranquillità e ordine alla nazione.

Il “presidenti del caffè ”

Nel 1894, in condizioni di pace in tutto tranne che nell’estremo sud, Peixoto con riluttanza cedette la presidenza al primo presidente civile, Prudente de Morais, che era stato il primo governatore repubblicano di San Paolo, ricca di caffè. I successivi “presidenti del caffè” del Brasile, che provenivano principalmente dagli stati di São Paulo e Minas Gerais , hanno contribuito a garantire la pace, riformare le istituzioni finanziarie e aumentare le esportazioni di caffè. Tuttavia, hanno dato al Brasile poca democrazia reale , perché solo una minoranza selezionata di proprietari terrieri era autorizzata a votare, le elezioni fraudolente erano diffuse e i capi politici regionali avevano praticamente l’ impunità finché sostenevano il presidente al potere.

I centri economici e politici della nazione si spostarono ancora più lontano durante il XVIII e il XIX secolo dalle vecchie regioni zuccheriere del nord-est alle nuove regioni del caffè del sud-est. Il caffè ha dominato l’economia, rappresentando più della metà dei proventi delle esportazioni all’inizio del XX secolo. Tuttavia, i coltivatori brasiliani hanno presto prodotto una sovrabbondanza di caffè e il crollo del valore delle esportazioni di quel prodotto ha minacciato la prosperità della nazione. In risposta, i rappresentanti dei tre principali stati produttori di caffè, San Paolo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, hanno inaugurato unschema nel 1906 con il quale il governo acquistava il caffè in eccesso e lo rimuoveva dal mercato internazionale per mantenere un prezzo stabile.

Il Brasile ha ricevuto un numero crescente di immigrati e il suo tasso di urbanizzazione ha accelerato. Il boom della gomma nel bacino del Rio delle Amazzoni è cambiato isolatoManaus in una città cosmopolita con elettricità, tram, cinema e un grandioso teatro dell’opera. Nel frattempo, il prefetto Francisco Pereira Passos ha contribuito al cambiamentoRio de Janeiro in una delle città più belle del mondo, e l’illustre medico e scienziato Oswaldo Cruz l’ha resa un luogo più salutare debellando virtualmente la febbre gialla . La prospera economia del caffè ha attirato un numero enorme di immigrati inSão Paulo , il vivace centro commerciale della nazione, la cui popolazione è passata da 35.000 nel 1883 a 350.000 nel 1907; qui vicinoSantos divenne uno dei porti più trafficati del mondo, inviando grandi quantità di caffè alle città dell’Europa e del Nord America .

Anche il Brasile ha subito una rinascita letteraria durante questo periodo, poiché intellettuali come Joaquim Maria Machado de Assis e Afonso Henriques de Lima Barreto hanno guardato in modo penetrante alle tradizioni, ai tumulti e alla natura mutevole della società brasiliana.Euclides da Cunha , nella sua magistrale narrazione storica, Os Sertões (1902;Rebellion in the Backlands ), ha descritto una sanguinosa lotta tra le forze governative e un gruppo di separatisti messianici nell’interno selvaggio dellostatodi Bahia ; in questo tragico sfondo, Cunha ha riflettuto sulle carenze della società brasiliana, incluso ildivario pervasivo tra tradizioni rurali e urbane: il conflitto tra i “due Brasiliani”.

La politica di espansione territoriale raggiunse i suoi frutti sotto la brillante guida del Barone di Rio Branco ,José Maria da Silva Paranhos , un diplomatico che ha servito in particolare come ministro degli esteri (1902–12). Su sua raccomandazione, l’esercito brasiliano chiuse migliaia di miglia di confini interni e assunse il controllo di vasti territori contesi; di conseguenza, altre nazioni sudamericane hanno ceduto al Brasile circa 342.000 miglia quadrate (886.000 km quadrati) di terra, un’area più grande della Francia . Fatta eccezione per il suo accaparramento di terra, Rio Branco ha evitato malintesi internazionali, controversie e altre potenziali cause di guerra. Inoltre, ha sottolineato le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti sul Regno Unito, in parte in ossequio al Corollario Roosevelt alla Dottrina Monroe . Brasile, che era generalmente in sintonia con la causa alleata inLa prima guerra mondiale , dichiarò guerra alla Germania il 26 ottobre 1917 e successivamente occupò un seggio temporaneo nel consiglio della Società delle Nazioni .

Ribellione contro l’élite del caffè

I membri della crescente classe media urbana si sono risentiti per l’assistenza politica ed economica del governo ai piantatori di caffè, e alcuni giovani ufficiali dell’esercito hanno condiviso i loro sentimenti. Una coalizione urbana e militare sfidò l’élite del caffè nelle elezioni presidenziali del 1922, ma, tra accuse di frode, il governo dichiarò vittoria. In risposta, una manciata di ufficiali scontenti ha organizzato un colpo di stato mal pianificato e senza successo a Rio de Janeiro a luglio. La loro rivolta ha avviato un periodo di otto anni di disordini volti a rovesciare la vecchia repubblica .

Gruppi di ufficiali subalterni, noti come tenentes (“tenenti”), inscenarono rivolte più minacciose a metà degli anni ’20. I sopravvissuti a una ribellione del 1924 marciarono per migliaia di miglia attraverso l’interno nel tentativo di fomentare la rivolta; tuttavia, i proprietari terrieri locali mantennero il controllo sui lavoratori rurali e resistettero efficacemente all’insurrezione. Le aree urbane brasiliane, al contrario, alimentavano crescenti richieste di progresso sociale e politico. Incontri pubblici ed eventi civici, come la Settimana dell’Arte Moderna a San Paolo nel 1922, hanno promosso sentimenti nazionalistici. I nazionalisti hanno criticato sempre più la politica dei “governi del caffè”, comprese le loro tendenze egoistiche a monopolizzare il potere lungo le linee regionali, manipolare le elezioni e resistere alla diversificazione economica.

Nel 1926 il movimento dei tenentes adottò un’ideologia nazionalista alquanto imprecisa che sosteneva lo sviluppo politico ed economico. I tenentes credevano fermamente che i militari potessero alterare le abitudini del paese e spingerlo nell’età moderna. La loro principale preoccupazione non era la democrazia, ma la riforma e lo sviluppo, che includevano piani per estromettere i politici trincerati, espandere la base del governo e modernizzare l’economia. Speravano di sradicare il regionalismo favorendo un governo forte e centralizzato. i tenentiha anche rivelato tendenze socialdemocratiche proponendo che il governo riconosca i sindacati e le cooperative, effettui la riforma agraria , nazionalizzi le risorse naturali e stabilisca un salario minimo , un orario massimo di lavoro , leggi sul lavoro minorile e nuove opportunità educative. Dopo aver attuato le riforme, avrebbero acconsentito a riportare la nazione al governo costituzionale . Gran parte del programma sostenuto dai tenentesfavorirono gli obiettivi della classe media urbana, ma i due gruppi non riuscirono a coordinare le loro azioni e le ribellioni militari non ottennero un effettivo sostegno urbano. Due eventi correlati posero infine fine al monopolio politico delle élite del caffè. In primo luogo, i prezzi del caffè diminuirono precipitosamente a causa della crisi finanziaria internazionale del 1929-1930 e, in secondo luogo, i politici dell’élite tentarono di insediare un altro presidente nazionale.

L’era Vargas

Getúlio Vargas , il candidato perdente alle elezioni presidenziali del 1930, guidò una rivolta che lo portò al potere. Vargas, ex governatore dello stato del Rio Grande do Sul , rimase al centro della vita nazionale brasiliana per i successivi 24 anni, ricoprendo la carica di amministratore delegato in due occasioni, 1930-1945 e 1951-1954.

La Grande Depressione degli anni ’30, avvenuta durante la prima presidenza di Vargas, causò notevoli difficoltà economiche per il Brasile. Inoltre, gli stati gareggiarono con il governo nazionale per il controllo politico e il popolo di San Paolo inscenò una rivolta sanguinosa, anche se senza successo. Nel 1934 una nuova costituzione concedeva al governo centrale maggiore autorità e prevedeva il suffragio universale. Tre anni dopo, a seguito di un’altra rivolta, il presidente Vargas assunse poteri virtualmente assoluti e stabilì un’altra costituzione, in base alla quale rimase presidente. La nuova amministrazione, nota comeEstado Nôvo (“Nuovo Stato”), aumentò così tanto il controllo di Vargas che fu in grado di sopprimere tutte le manifestazioni di volontà popolare e spogliare il Brasile della maggior parte delle trappole attraverso le quali avrebbe potuto sperare di diventare una democrazia . Vargas spostò sempre più le funzioni politiche, economiche e sociali degli stati sotto l’egida del governo nazionale. Tuttavia, ha anche diversificato il settore agricolo, ha emanato una legislazione sociale a beneficio della classe operaia e ha sollecitato un’ulteriore industrializzazione attraverso la sostituzione delle importazioni (usando tariffe protettive e altre politiche per limitare le importazioni incoraggiando la produzione nazionale).

Dopo lo scoppio di Durante la seconda guerra mondiale nel 1939, il governo Vargas sostenne la politica statunitense di solidarietà interamericana e il 22 agosto 1942 dichiarò guerra alla Germania e all’Italia . L’ aviazione brasiliana ha aiutato a difendere l’Atlantico meridionale volando pattuglie antisommergibile e gli Stati Uniti hanno utilizzato alcune basi navali e aeree brasiliane, tra cui un importante campo aereo a Natal che ha fornito il collegamento più stretto tra le Americhe e l’Africa. Il Brasile inviò in Italia nel luglio 1944 un corpo di spedizione che si distinse in diverse battaglie. Le forze armate brasiliane hanno notevolmente migliorato le loro attrezzature attraverso il prestito-affitto degli Stati Unitiprogramma e i due governi hanno deciso di aumentare le esportazioni brasiliane di materie prime. Mentre la guerra volgeva al termine, alcuni ufficiali militari credevano che il presidente Vargas potesse tentare di mantenere il potere e il 29 ottobre 1945 organizzarono un colpo di stato che lo costrinse a dimettersi. Il Brasile ha poi sperimentato la democrazia .

L’intermezzo democratico

Generale Eurico Gaspar Dutra , per scelta di Vargas, vinse le elezioni presidenziali nel dicembre 1945; Lo stesso Vargas fu eletto al Senato. L’anno successivo il Brasile promulgò una nuova costituzione, la quinta e la quarta dell’era repubblicana della nazione, che includeva garanzie volte a prevenire l’ascesa di un altro presidente o dittatore prepotente. Limitava il mandato presidenziale a cinque anni, separava i tre rami del governo e limitava l’intervento federale negli affari degli stati.

Le elezioni generali del 1950 riportarono Vargas al potere con un sostanziale margine. Sebbene non sia riuscito a vincere una netta maggioranza nella corsa a quattro, ha ottenuto 1.500.000 voti in più rispetto al secondo classificato e quasi quanto il totale combinato per i tre candidati rivali. Di conseguenza, fu nuovamente insediato alla presidenza il 31 gennaio 1951, nonostante le gravi apprensioni dei vertici militari che lo avevano deposto nel 1945. Vargas, tuttavia, non riuscì a dominare le forze politiche del paese né a sfruttare e le tendenze economiche a suo vantaggio, e, poiché si sforzava di rispettaredalla costituzione del 1946, alcuni brasiliani lo criticarono per una leadership debole. Mancando una ferma maggioranza al Congresso, non poteva né mettere in atto i propri programmi né resistere alle pressioni contraddittorie dei suoi sostenitori e oppositori. Il Brasile ha dovuto affrontare gravi problemi economici, tra cui l’inflazione e un debito nazionale in crescita, poiché le spese governative hanno costantemente superato le entrate. Per contrastare queste tendenze, i brasiliani desideravano uno sviluppo industriale più rapido e misure per limitare l’inflazione e la spesa pubblica. Vargas ha mantenuto un equilibrio precario tra coloro che invocavano un maggiore intervento statale nell’economia (compresa la proprietà statale delle industrie e delle risorse naturali) e quelli che invece insistevano sugli investimenti privati ​​nazionali ed esteri. Nel 1953 il governo intervenne direttamente creando una società petrolifera nazionale,Petrobras .

Per tre anni la popolarità di Vargas lo ha ampiamente protetto dagli attacchi degli avversari politici, che hanno diretto le loro critiche contro i membri della sua amministrazione.João Goulart , giovane protetto di Vargas e vicepresidente del Partito laburista brasiliano (Partido Trabalhista Brasileiro; PTB), è stato accusato di aver usato il suo ufficio per trasformare il lavoro organizzato in una macchina politica fedele a Vargas. Fu licenziato come ministro del lavoro nel 1954 a causa del suo ruolo (con l’acquiescenza del presidente) nel raddoppiare radicalmente il salario minimo, azione che ha fortemente contribuito alla spirale inflazionistica. Seguì una serie di crisi, che raggiunsero il culmine il 5 agosto 1954, quando gli assassini uccisero un ufficiale dell’aeronautica e tentarono di uccidere Carlos Lacerda, direttore di un giornale dell’opposizione. Indagini successive hanno rivelato che la guardia personale del presidente aveva ingaggiato gli assassini e che la corruzione era diffusa all’interno dell’amministrazione. L’ex dittatore è stato travolto da un’ondata di antipatia . In risposta, un gruppo di ufficiali dell’esercito chiese le dimissioni di Vargas e il 24 agosto 1954 si suicidò in un apparente tentativo di generare simpatia per la sua politica e per i suoi seguaci.

L’amministrazione di Kubitschek

vicepresidente João Café Filho ha servito la maggior parte del resto del mandato di Vargas e ha svolto i preparativi per le elezioni presidenziali dell’ottobre 1955. I principali partiti politici non si sono uniti dietro un singolo candidato; piuttosto, sono emersi tre forti contendenti : l’ex governatore dello stato di Minas GeraisJuscelino Kubitschek de Oliveira , popolarmente considerato l’erede politico di Vargas; ex governatore dello stato di San PaoloAdemar de Barros , che ebbe ampio sostegno da gruppi finanziari e commerciali; e marescialloJuárez Távora, considerato il rappresentante dei gruppi militari e civili conservatori . Kubitschek ha vinto le elezioni con poco più di un terzo dei voti totali. I brasiliani hanno ampiamente interpretato le elezioni come una rivendicazione popolare della posizione di Vargas. Tuttavia, i disordini civili incombevano all’orizzonte: la stampa conservatrice considerava Kubitschek un radicale pericoloso e il Partito Comunista illegale ma attivo, che aveva dato il suo sostegno non richiesto a Kubitschek, affermava di aver fornito il suo margine di vittoria. Inoltre, a seguito di un infarto che ha reso inabile il Café Filho, sono circolate voci di un colpo di stato che avrebbe impedito l’inaugurazione di Kubitschek. Però,Teixeira Lott, il ministro della guerra, e il maresciallo Odílio Denys , che comandava le truppe dell’esercito a Rio de Janeiro , organizzò un “controcolpo” l’11 novembre 1955, per garantire l’insediamento del presidente eletto, e Kubitschek si insediò come previsto il 31 gennaio 1956.

Kubitschek incoraggiò un diffuso spirito nazionalista facendo appello alla richiesta popolare di sviluppo economico e alla convinzione che il Brasile fosse destinato a diventare una grande potenza tra le nazioni del mondo. Kubitschek riteneva che il governo nazionale dovesse svolgere un ruolo vitale in aree economiche che sembravano poco attraenti per gli investimenti privati; così, la sua amministrazione intraprese programmi ambiziosi per costruire autostrade e progetti di energia idroelettrica , espandere la produzione di ferro, acciaio , petrolio e carbone e assistere le industrie di proprietà privata. Il suo ruolo nella progettazione, inizialmente costruendo e dedicando (21 aprile 1960)Brasilia , una nuova capitale federale a 580 miglia (930 km) a nord-ovest di Rio de Janeiro, fu forse la sua realizzazione più eccezionale e controversa. Kubitschek voleva che Brasilia concentrasse l’attenzione sull’interno del paese , accelerasse l’insediamento della regione e sviluppasse le sue risorse non sfruttate. I residenti di Rio de Janeiro hanno denunciato il progetto, ma la maggior parte dei brasiliani in altre regioni considerava la città nascente come un simbolo della futura grandezza della nazione. Nelle relazioni interamericane, l’amministrazione Kubitschek ha proposto di adottareOperazione Pan America, un programma di sviluppo economico per l’America Latina che prefigurava l’ Alleanza per il progresso .

Il Brasile ha realizzato grandi progressi materiali durante il periodo Kubitschek, ma a un prezzo elevato: il costo della vita e il volume della moneta in circolazione sono triplicati tra il 1956 e il 1961, mentre l’ingente debito estero del Brasile è quasi raddoppiato. Il prodotto nazionale lordo è salito a livelli senza precedenti, ma il tenore di vita è rimasto principalmente invariato o è diminuito. Allo stesso tempo, sono emerse prove di intrighi e favoritismi su larga scala tra coloro che ricoprono cariche pubbliche.

Brasile dal 1990

Collor, corruzione e inflazione

Le élite e le forze armate brasiliane del vecchio regime hanno continuato a inibire la riforma del sistema politico nei primi anni ’90, mentre gli elettori del paese sono diventati disamorati e cinici , e i partiti politici sono rimasti superficiali, dipendendo dai culti della personalità piuttosto che dalle piattaforme che affrontavano problemi specifici. Nel turno finale delle elezioni del 1989,Fernando Collor de Mello del piccolo Partito di Ricostruzione Nazionale affrontò Luiz Inácio Lula da Silva , conosciuto con il soprannome Lula, del Partito dei Lavoratori (Partido dos Trabalhadores; PT), che presentava una piattaforma insolitamente ben articolata e un’ideologia chiaramente socialista . Collor tuttavia ottenne il sostegno della maggior parte dei partiti del governo Sarney e fece una campagna per la crescita economica , la modernizzazione e l’eliminazione della corruzione e dell’inefficienza del governo. Sebbene circa un quinto dei voti espressi fossero astenuti o annullati, Collor fu dichiarato il chiaro vincitore e si insediò nel marzo 1990.

Il governo di Collor non è riuscito a migliorare l’economia ed è stato consumato da uno scandalo di corruzione a metà del 1992. Milioni di dollari provenienti dal traffico di influenza erano confluiti nei conti bancari segreti del presidente. Il 29 settembre la Camera dei Rappresentanti ha votato a stragrande maggioranza per sospendere e mettere sotto accusa Collor, e il 29 dicembre, pochi minuti dopo che il Senato ha aperto il processo di impeachment, si è dimesso. vicepresidenteItamar Franco ha assunto la presidenza, segnando la prima volta che la repubblica ha risolto una grande crisi politica senza intervento militare o arbitrato. Le indagini hanno successivamente acquisito slancio e hanno rivelato ulteriore corruzione a livello statale e federale, tra cui traffico di influenze, frode elettorale e procedure bancarie irregolari.

Franco si era insediato con il sostegno di leader sia civili che militari, ma rappresentava un partito politico la cui ideologia era nettamente diversa da quella di Collor e quindi non riusciva a ispirare grande fiducia nel popolo brasiliano. La produzione industriale ei redditi della stragrande maggioranza dei brasiliani hanno continuato a diminuire, mentre il tasso di inflazione annuale ha accelerato drasticamente fino a quasi il 2.700 per cento; nel frattempo, il paese ha pagato ingenti somme di interessi per il servizio del proprio debito estero. Alcuni proposero di riorganizzare il sistema politico brasiliano come modo per uscire dalla crisi, ma un plebiscito speciale nell’aprile 1993 rifiutò decisamente un sistema parlamentare o monarchico; tuttavia, l’anno successivo il Brasile ha adottato sei costituzionali emendamenti , tra cui uno che ha ridotto il mandato presidenziale da cinque a quattro anni in attesa di consentire rielezioni (questione lasciata alla futura azione legislativa)

Franco nominato ministro delle finanze Fernando Henrique Cardoso , che ha presentato ilReal Plan , un programma finanziario in parte ispirato da un piano argentino di successo. Il programma ha impedito al governo di aumentare periodicamente i prezzi (pratica nota come indicizzazione dell’inflazione), ha introdotto una nuova valuta (il real) e un tasso di cambio parzialmente collegato a quello del dollaro USA e ha chiesto di contenere la spesa pubblica. Il Real Plan ebbe successo senza limitare gravemente la crescita economica, e la popolarità che ne derivò lo incoraggiò a candidarsi alla presidenza; molti lo consideravano un leader dinamico e modernizzante nello stampo di Kubitschek o Vargas che avrebbe guidato il paese attraverso i cambiamenti dell’economia globale risolvendo contemporaneamente le crisi interne. Cardoso vinse le elezioni con ampio margine su Lula, la perennecandidato di sinistra. Le politiche promulgate durante il suo primo mandato (1995-99) hanno permesso una forte crescita economica, abbassando il tasso di inflazione annuo in modo ancora più drammatico, da quasi il 1.000 percento nel 1994 a meno del 20 percento in un anno e quasi a zero nel 1998. I partiti politici che sostengono Cardoso politiche hanno vinto la maggioranza delle elezioni comunali del 1996.

Cardoso ha approvato una legge nel 1997 che ha permesso a presidenti e governatori di essere rieletti. Il suo Partito socialdemocratico brasiliano ha formato una coalizione con il Partito del Fronte Liberale , il Partito del Movimento Democratico Brasiliano, il Partito del Rinnovamento Progressivo e diverse entità più piccole per attuare importanti riforme fiscali e amministrative, in particolare la decisione di privatizzare tali imprese di proprietà del governo come la Compagnia Valle del Rio Doce. L’economia brasiliana ha rallentato a causa delle crisi finanziarie in Asia e in Russia nel 1998, ma Cardoso ha mantenuto la sua popolarità, ha vinto la rielezione alla presidenza (di nuovo su Lula) e ha visto la sua coalizione mantenere una decisiva maggioranza al Congresso.

Il governo ha successivamente ottenuto il sostegno del Fondo monetario internazionale , ha attuato ulteriori riforme fiscali e amministrative e ha svalutato la valuta brasiliana consentendo al suo tasso di cambio di fluttuare piuttosto che mantenere la sua quasi parità con il dollaro USA. L’inflazione è rimasta sotto controllo, nonostante i timori contrari, e sembrava improbabile che i militari intervenissero negli affari civili nel prossimo futuro. Cardoso nominò un ministro della difesa a guida civile, i cui compiti sostituirono quelli dei ministri separati del servizio militare. La coalizione di governo si è frammentata, tuttavia, quando partiti e politici hanno manovrato a vantaggio delle elezioni comunali dell’ottobre 2000. Tuttavia, un raccolto record e una solida crescita economica hanno permesso a Cardoso di andare avanti con i suoi prog

L’agenda politica di sinistra di Lula

Cardoso è stato costituzionalmente escluso dalla candidatura per la rielezione nel 2002. Lula è emersa ancora una volta come il principale candidato dell’opposizione contro José Serra del Partito socialdemocratico brasiliano di Cardoso, sostenuto dal governo. Il 27 ottobre Lula sconfisse facilmente Serra, ottenendo il 61 per cento dei voti, e il 1 gennaio 2003 Cardoso sovrintese alla prima transizione da presidente democraticamente eletto a successore democraticamente eletto in Brasile in più di 40 anni. La vittoria di Lula ha spostato l’agenda politica del paese a sinistra quando è diventato il primo presidente del paese da un partito laburista. Moderò la retorica della piattaforma di sinistra che aveva presentato nelle passate elezioni e subito dopo il suo insediamento istituì misure di austeritàmirato a tenere sotto controllo l’inflazione. Sotto la sua guida, il Brasile ha emesso per la prima volta obbligazioni nella propria valuta, anziché in dollari. L’occupazione ei salari reali sono aumentati. Le principali priorità della sua amministrazione includevano la riforma della sicurezza sociale , delle pensioni e della politica fiscale, la lotta alla fame e alla povertà e il miglioramento delle opportunità educative, in particolare per i bambini poveri. Tuttavia, la presidenza di Lula fu tormentata da scandali, tra cui membri del partito che sollecitavano tangenti per progetti di lavori pubblici e l’uso di prestiti non dichiarati per ripagare il debito della campagna. Molti funzionari del Partito dei Lavoratori sono stati costretti a dimettersi.

Nel 2006 Lula ha vinto un secondo mandato come presidente in un ballottaggio contro Geraldo Alckmin del partito socialdemocratico brasiliano centrista. Sebbene il partito di Lula fosse ancora segnato dallo scandalo, l’economia brasiliana continuò a crescere sotto la sua amministrazione. Ha varato riforme per aumentare gli investimenti pubblici e controllare la spesa. Agricolo e minerariole operazioni si sono costantemente ampliate e gli investitori esteri e i principali partner commerciali hanno mostrato un rinnovato interesse per il paese. Tuttavia, molti problemi persistevano. Le città del paese erano mal preparate a soddisfare i bisogni della loro popolazione in crescita e, nonostante l’aumento della crescita regionale, le opportunità economiche e la popolazione del Brasile sono rimaste fortemente concentrate in due regioni, il sud-est e il sud. Anche il Brasile è rimasto coinvolto in controversie nazionali e internazionali riguardanti le minacce alla foresta pluviale amazzonica e ai gruppi indiani che vivono nelle foreste come gli Yanomami. Inoltre, i gruppi senza terra hanno continuato a chiedere a gran voce la riforma agraria .

Nel giugno 2009 il presidente Lula ha firmato un disegno di legge che legalizza le proprietà terriere di quasi un milione di residenti di terreni demaniali nel bacino amazzonico. Il disegno di legge era uno sforzo per controllare la situazione decennale dell’accaparramento di terre nella foresta pluviale, in cui coloni e speculatori avevano occupato e sfruttato una vasta area di suolo pubblico senza permesso legale. In base alla nuova legge, agricoltori, taglialegna e altri coloni che occupavano piccole aree ricevevano gratuitamente il titolo della loro terra; gli occupanti di appezzamenti di terreno più grandi erano tenuti ad acquistarli. Gli ambientalisti si sono lamentati del fatto che la legge incoraggerebbe l’uso estensivo della terra e porterebbe alla deforestazione.

Lo scandalo Petrobras, l’impeachment di Rousseff e l’interregno di Temer

Non potendo candidarsi per il terzo mandato consecutivo, Lula ha approvato il suo ex capo di gabinetto,Dilma Rousseff , come candidata del Partito dei Lavoratori alle elezioni presidenziali del 2010. I suoi sfidanti nel sondaggio di ottobre eranoJosé Serra , rivale socialdemocratico di Lula alle elezioni del 2002, e Marina Silva del Partito dei Verdi. Rousseff ha vinto quasi la metà dei voti, ma, poiché non è riuscita a raggiungere la maggioranza, lei e la seconda classificata, Serra, si sono incontrate al ballottaggio in ottobre, che Rousseff ha vinto in modo convincente (56 percento contro 44 percento) per essere eletta prima del Brasile presidente donna.

Poco dopo il suo insediamento all’inizio di gennaio 2011, Rousseff ha dovuto affrontare uno dei peggiori disastri naturali del Brasile da decenni: la pioggia torrenziale ha creato inondazioni improvvise e frane che hanno lasciato migliaia di senzatetto e ucciso più di 500 in diverse comunità montane a nord di Rio de Janeiro . Le più colpite sono state le città di Petrópolis , Teresópolis e Nova Friburgo .

Dopo un periodo di forte espansione, l’economia brasiliana ha iniziato a rallentare nel 2011 in risposta al deterioramento dell’economia globale e alla contrazione del settore industriale brasiliano. La crescita del PIL del paese è scesa da circa il 7,5 percento nel 2010 a circa l’1,0 percento nel 2012, sebbene la disoccupazione sia rimasta bassa. Per tutto il 2011 l’amministrazione Rousseff ha affrontato accuse di corruzione, con accuse di traffico di influenza e altri illeciti che hanno portato alle dimissioni di cinque ministri entro la fine dell’anno.

Mentre il Brasile si preparava per il suo ruolo di ospite della Coppa del Mondo di calcio (calcio) 2014 e per l’organizzazione di Rio de JaneiroGiochi olimpici del 2016 , c’era un crescente malcontento tra molti brasiliani con le spese del governo per le infrastrutture per quegli eventi, mentre i bisogni di istruzione e salute erano visti come insoddisfatti. A metà giugno 2013 i brasiliani in tutto il paese sono scesi in piazza per protestare contro questo, oltre a una serie di altre questioni, tra cui la corruzione del governo, la gestione dell’amministrazione dell’economia in difficoltà e i recenti esempi di risposta della polizia con la mano pesante alle manifestazioni. La protesta pubblica si è diffusa da San Paolo, dove la polizia ha usato proiettili di gomma il 13 giugno per sedare le proteste per l’aumento delle tariffe dei trasporti pubblici, a decine di altre città brasiliane. Il 20 giugno circa un milione di persone ha manifestato in paesi e città di tutto il Brasile.

Sulla scia di quel tumulto, il tasso di approvazione della Rousseff è crollato dal 65 al 30 percento a un certo punto nel 2013. La sua popolarità è rimbalzata quando l’organizzazione della Coppa del Mondo stessa è andata in gran parte secondo i piani nell’estate 2014, ma una perdita da parte della squadra brasiliana contro la Germania in una partita di semifinale (probabilmente la peggiore sconfitta nella orgogliosa storia della Coppa del Mondo del Brasile) sembrava riportare l’attenzione nazionale sui problemi sociali ed economici del paese (incluso lo scivolamento dell’economia nella recessione all’inizio del 2014). A settembre la delegazione brasiliana ha scelto di non unirsi a più di 150 altri paesi nel firmare un impegno contro la deforestazione al vertice sul cambiamento climatico a New York City , sostenendo che l’impegno era stato redatto senza la partecipazione del Brasile. Quel rifiuto si è verificato quando Rousseff ha affrontato unsfida formidabile del candidato del Partito Socialista Brasiliano, attivista verdeMarina Silva , al primo turno delle elezioni presidenziali di inizio ottobre.

Rousseff ha respinto la sfida di Silva con una campagna aggressiva negativa e si è classificata in testa ai candidati al primo turno con quasi il 42 percento dei voti (Silva ha preso solo il 21 percento circa). Il presidente, tuttavia, non ha raggiunto il livello del 50 percento necessario per evitare un ballottaggio, che l’avrebbe messa a confronto con la sorprendente finalista del secondo turno, il Partito socialdemocratico brasiliano.Aécio Neves , l’ex governatore dello stato di Minas Gerais , la cui ultima ondata gli ha fruttato circa il 34 per cento dei voti. Il ballottaggio di fine ottobre si è rivelato una delle elezioni presidenziali più vicine nella recente storia brasiliana: Rousseff ha vinto un secondo mandato conquistando più del 51 per cento dei voti contro più del 48 per cento di Neves.

All’inizio del 2015 l’economia brasiliana ha continuato a scivolare, l’inflazione è aumentata, il deficit è cresciuto e gli sforzi del governo Rousseff per combattere questi problemi sono stati complicati dal suo coinvolgimento nel più grande scandalo politico del paese fino ad oggi. A marzo una crescente indagine sulla corruzione aveva portato all’incriminazione di dozzine di politici e uomini d’affari. Funzionari di Petrobas, il Partito dei Lavoratori e alcuni dei suoi membri, e membri del suo partner di coalizione, ilPartito del Movimento Democratico Brasiliano (PMDB), sono stati accusati di aver ricevuto pagamenti di tangenti per i contratti Petrobras da una serie di importanti società, tra cui un cartello di imprese edili. Sebbene un’indagine del procuratore generale abbia scagionato la Rousseff da qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, era stata presidente del consiglio di amministrazione di Petrobras per gran parte del periodo durante il quale la presuntasono state fatte tangenti: molti brasiliani hanno dubitato della sua ignoranza del presunto illecito. Il 15 marzo circa un milione di brasiliani sono scesi in piazza in tutto il paese per protestare contro il governo, la sua gestione dell’economia e lo scandalo. Il 12 aprile si sono svolte altre manifestazioni di massa e, sebbene la folla non fosse così numerosa, la loro attenzione si è spostata sugli appelli per l’ impeachment di Rousseff .

Maggio ha segnato la prima apparizione segnalata in Brasile, e in Sud America, di Febbre Zika , che è causata da avirus trasmesso dalle zanzare simile a quello che causa la dengue e che è stato associato a complicanze neurologiche. Il virus Zika era particolarmente pericoloso per le donne incinte. Tra ottobre 2015 e gennaio 2016 quasi 4.000 bambini nati conmicrocefalia (piccolezza anormale della testa) sono stati segnalati in Brasile; si presumeva che le madri di molti di quei bambini fossero state infettate dal virus Zika. Preoccupato non solo per la salute dei suoi cittadini, ma anche per l’effetto che il virus potrebbe avere sulGiochi olimpici di Rio de Janeiro nell’agosto 2016 , il governo brasiliano ha adottato misure aggressive per combattere lo scoppio del virus.

Ma queste preoccupazioni hanno in gran parte messo in secondo piano le questioni politiche ed economiche nel 2016, poiché Lo scandalo Petrobras è scoppiato e l’economia brasiliana è rimasta impantanata nella sua peggiore recessione dall’inizio del XX secolo. I tentacoli dello scandalo sono arrivati ​​al punto da intrappolare Lula, formalmente accusata di riciclaggio di denaro nel marzo 2016. Sebbene Rousseff non fosse implicata nello scandalo, è stata oggetto di aspre critichequando ha cercato di nominare Lula nel suo gabinetto, un passo che è stato criticato come un tentativo di proteggerlo dall’accusa. La protesta per la cacciata della Rousseff si diffuse nell’opinione pubblica e nel governo, ei suoi partner nella coalizione di governo iniziarono a disertare; il PMDB, il più grande partito alla Camera dei Deputati, ha lasciato per primo il governo. Il 17 aprile la Camera dei Deputati ha votato per raccomandare l’impeachment con l’accusa che la Rousseff avesse manipolato i fondi delle banche pubbliche per mascherare le carenze di bilancio in vista della sua rielezione nel 2014. Il 12 maggio il Senato ha votato per sospendere Rousseff e prendere in considerazione l’impeachment. Vice Pres.Michel Temer del PMDB è diventato presidente ad interim. Il 10 agosto il Senato ha votato per tenere un processo di impeachment di Rousseff, che è iniziato il 25 agosto. Dopo che Rousseff ha risposto alle domande per più di 14 ore il 29 agosto, il Senato ha votato 61-20 il 31 agosto per rimuoverla definitivamente dall’incarico. Temer doveva completare il mandato di Rousseff, che doveva concludersi a gennaio 2019.

Temer ha cercato di rilanciare l’economia promuovendo politiche a favore del mercato, chiedendo misure di austerità e spingendo per la riforma delle pensioni e del diritto del lavoro. A maggio 2017, tuttavia, i suoi sforzi sono stati sempre più minati dalle crescenti accuse del suo stesso coinvolgimento nello scandalo Petrobras. A luglio Lula è stato condannato per corruzione e riciclaggio di denaro, la prima di cinque accuse che doveva affrontare. È stato condannato a quasi 10 anni di carcere, ma è rimasto libero in attesa di appello. Quando una corte d’appello di Porto Allegre ha confermato la sua condanna il 24 gennaio 2018, non solo ha indicato l’ imminenteincarcerazione, ma sembrava impedirgli di candidarsi alla presidenza nell’ottobre 2018 in base ai divieti della legge Clean Record. Lula, tuttavia, aveva ancora la possibilità di impugnare la sentenza della corte d’appello dinanzi alla Corte Suprema. C’era anche la speculazione che avrebbe fatto appello al divieto sulla sua candidatura. Anche con la condanna che incombe sulla sua testa, i sondaggi d’opinione hanno mostrato che Lula è il principale candidato alla presidenza con un ampio margine.

Il 5 aprile 2018, tuttavia, la Corte Suprema ha votato 6-5 per negare la richiesta di Lula di rimanere libero mentre perseguiva le sue ultime opzioni di appello. Lula è stato ordinato di trasformarsi il giorno successivo per iniziare a scontare la sua pena detentiva. Invece, circondato da una grande folla di sostenitori, si rifugiò per due giorni fuori San Paolo nella sede del sindacato dove aveva iniziato la sua carriera politica. Il 7 aprile, dopo aver pronunciato un discorso appassionato in cui ha protestato ancora una volta la sua innocenza ma ha affermato di credere nello stato di diritto , Lula si è arreso e ha iniziato a scontare la pena.

Nonostante l’incarcerazione di Lula, il Partito dei Lavoratori lo ha scelto come portabandiera presidenziale alla convention nazionale del partito all’inizio di agosto. Dopo che la Corte Elettorale Superiore ha stabilito il 31 agosto che Lula era “ineleggibile” per candidarsi alla presidenza, l’11 settembre l’ex presidente ha annunciato che avrebbe posto fine alla sua candidatura e ha dato il suo sostegno al suo compagno di corsa,Fernando Haddad , ex sindaco di San Paolo. Nel processo, la posizione di Lula come favorita è stata rilevata daJair Bolsonaro , un populista di estrema destra la cui retorica anticorruzione di legge e ordine sembrava risuonare con gran parte di un elettorato brasiliano che temeva l’aumento della criminalità e della violenza, disincantato dalla diffusa corruzione politica del paese e stanco dell’ancora- economia in difficoltà.

La presidenza Bolsonaro

Bolsonaro, ex capitano dell’esercito e legislatore per sette mandati che ha espresso controversa ammirazione per i passati governanti militari del Brasile, ha anche ottenuto il sostegno della considerevole popolazione cristiana evangelica del paese con la sua ferma opposizione all’aborto . Allo stesso tempo, la sua storia di dichiarazioni che sono state interpretate da alcuni come omofobe, misogine e razziste ha suscitato una forte opposizione alla sua candidatura da parte di molti a sinistra. A un’apparizione in campagna a Juiz de Forail 6 settembre Bolsonaro è stato vittima di un attentato in cui è stato accoltellato. Le sue ferite, che hanno richiesto un intervento chirurgico salvavita, lo hanno costretto a fare una campagna da un letto d’ospedale e poi a casa, e ha concluso molto prima del resto del campo di 13 candidati al primo turno il 7 ottobre, anche se non ha catturato i 50 percentuale dei voti necessaria per impedire il ballottaggio. Bolsonaro ha preso circa il 46% dei voti, rispetto a circa il 29% per Haddad – che sarebbe stato il suo avversario nel concorso del 28 ottobre – e circa il 12% per Ciro Gomes del Partito Democratico Laburista. Bolsonaro ha poi vinto il ballottaggio in modo convincente, prendendo più del 55 percento dei voti, con circa il 45 percento andato a Haddad e il resto voti in bianco o non validi.

La presidenza di Bolsonaro è stata controversa e politicamente polarizzante. Le azioni presidenziali che hanno deliziato i suoi sostenitori hanno spesso fatto infuriare l’opposizione. Bolsonaro ha ottenuto una grande vittoria politica mantenendo la sua promessa elettorale di riformare il regime pensionistico nazionale brasiliano, ma il suo sostegno quasi ufficiale alla deforestazione nella regione amazzonica era molto meno popolare. Il suo governo ha ignorato i taglialegna illegali che hanno tagliato e bruciato alberi su terreni protetti, aprendo la strada all’allevamento e all’estrazione del bestiame, ma minando gli effetti benefici della foresta pluviale sul clima. Quando gli incendi boschivi nella regione sono divampati a luglio e agosto 2019 a livelli che non si registravano da un decennio, c’è stato un tumulto sia all’interno del Brasile che dalla comunità internazionale. A ottobre la minaccia era diminuita, ma nei primi nove mesi dell’anno erano state distrutte circa 2.930 miglia quadrate (7.600 km quadrati) di foresta pluviale.

Molti osservatori hanno accusato esattamente sulle spalle di Bolsonaro la risposta tragicamente inadeguata del Brasile alla diffusione della malattia potenzialmente mortale COVID-19. Nel marzo 2020, subito dopo che l’ Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo scoppio del coronavirusSARS-CoV-2 (che ha causato la malattia) una pandemia globale, i governi statali e locali in Brasile hanno istituito misure aggressive di distanziamento sociale e blocco per combattere la malattia. Tuttavia, un sistema sanitario brasiliano che era generalmente ben posizionato per combattere la pandemia ha vacillato gravemente, in gran parte a causa della risposta poco brillante del governo federale, guidato da Bolsonaro. Ha ripetutamente minimizzato la gravità della malattia, ha deriso l’uso di maschere protettive (anche dopo che lui stesso ha contratto il COVID-19) e ha bloccato i tentativi di bloccare elementi dell’economia per cercare di contenere la crisi della salute pubblica .

Tuttavia, gli ospedali e gli operatori sanitari brasiliani hanno resistito relativamente bene a quella prima ondata di pandemia. Ad agosto 2020 il numero di casi di virus e decessi correlati al virus era diminuito drasticamente, ma una seconda ondata di virus ha iniziato a colpire il Brasile a novembre, in parte perché molti brasiliani avevano allentato la loro adesione ai protocolli di prevenzione , ma anche a causa della lenta implementazione del programma di vaccinazione del paese, che è stato minato dalle pretese pretestuose di Bolsonaro secondo cui le vaccinazioni rappresentavano rischi per la salute. Quando la malattia si è diffusa in Brasile, è mutata, producendo un nuovo ceppo più facilmente trasmissibile, P.1, che ha raggiunto tutto il paese dopo essersi originato a Manausalla fine del 2020. Il Brasile è diventato l’epicentro di una massiccia epidemia che si è estesa in tutta l’America Latina . A metà maggio 2021 più di 15.000.000 di brasiliani avevano contratto il coronavirus e più di 428.000 persone erano morte per cause legate al COVID-19.