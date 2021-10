Gianni Ferorelli: Cina furono la dinastia Xia, dal 2100 al 1600 aC, con Yu come primo imperatore

Gianni Ferorelli difficile dire quanto sia antica la cultura cinese, ma è una delle più antiche che ha ancora una presenza nel mondo moderno. Le leggende affermano che i primi governanti in Cina furono la dinastia Xia, dal 2100 al 1600 aC, con Yu come primo imperatore, ma ci sono poche prove che la dinastia sia realmente esistita. Di seguito è riportata una cronologia di una delle grandi culle della civiltà.

Dinastia Shang, Confucio

• 1600-1050 aC: Dinastia Shang – La prima dinastia regnante della Cina ad essere istituita nella storia documentata, la Shang era guidata da un capo tribù di nome Tan. L’era Shang è caratterizzata da progressi intellettuali in astronomia e matematica.

• 551–479 aC: Confucio – L’insegnante, politico e filosofo fu cresciuto in povertà da sua madre. Entrò in politica nel 501 a.C. come governatore di una città dopo aver ottenuto l’attenzione come insegnante, ma nel 498 a.C. visse in esilio per sfuggire ai nemici politici.

Tornato in Cina intorno al 483 a.C., Confucio dedicò la maggior parte del suo tempo a insegnare ai discepoli le sue idee (incluso “Ovunque tu vada, vai con tutto il tuo cuore” e “Non importa quanto lentamente vai finché non ti fermi .”) Le sue idee sarebbero diventate centrali nella cultura cinese nel tempo e approvate dal governo.

• 221-206 aC: Dinastia Qin – La Dinastia Qin , da cui la Cina deriva il suo nome (Qin si pronuncia “Chin”), fu il primo impero ufficiale della sua storia. I Qin standardizzarono le scritture regionali in un’unica nazionale, stabilendo un’accademia imperiale per supervisionare i testi tradotti.

La dinastia Qin creò la prima superstrada asiatica, la Straight Road di 500 miglia, lungo la catena montuosa Ziwu, e iniziò a lavorare sulla Grande Muraglia espandendo il muro di confine settentrionale.

L’imperatore Qin Ying Zheng creò un elaborato complesso sotterraneo ai piedi del monte Lishan, famoso per la presenza di 13.000 statue in terracotta di guerrieri e cavalli.

La Via della Seta, Carta e Pistole

• 125 aC . : La Via della Seta – Dopo la cattura e la fuga durante una missione per l’imperatore Wu, Zhang Qian tornò dopo 13 anni con una mappa del terreno che aveva coperto. Arrivando fino all’Afghanistan, le sue mappe erano accurate e conducevano alla via del commercio internazionale, la Via della Seta .

• 105 dC: Carta e libri – Cai Lun sviluppò la carta battendo insieme ingredienti come bambù, canapa, corteccia e altri e stendendo la polpa.

L’uso della carta si diffuse rapidamente in tutto l’impero, con la comparsa del primo dizionario cinese, compilato da Xu Shen, e del primo libro di storia cinese, scritto da Sima Qian.

• 850 dC : Polvere da sparo – Gli alchimisti che lavoravano con il salnitro per scopi medicinali lo mescolavano con carbone e zolfo. Le proprietà esplosive che ne risultarono furono usate in guerra per lanciare frecce dalla dinastia Tang , così come i fuochi d’artificio.

• 868 dC : Macchina da stampa – Il primo libro stampato conosciuto, The Diamond Sutra , fu creato durante la dinastia Tang. Fu presto seguito da calendari e materiale didattico.

• 1260 dC : Kublai Khan – Il nipote di Gengis conquistò la dinastia Song e fondò la dinastia Yuan, unificando la Cina e portando la Mongolia, la Siberia e parti del Medio Oriente e persino l’Europa nell’impero cinese.

Kublai Khan introdusse la carta moneta, incontrò Marco Polo , portò i primi musulmani nel paese e tentò di conquistare il Giappone.

• 1557: Commercio mondiale – La dinastia Ming espanse il commercio marittimo della Cina per esportare articoli in seta e porcellana. Fu consentita una presenza europea all’interno dell’impero e per la prima volta i mercanti cinesi emigrarono in località al di fuori del regno.

• 1683: Taiwan – Quest’isola controllata dagli olandesi fu conquistata dal generale della dinastia Ming Koxinga nel 1662 e annessa dalla dinastia Qing 21 anni dopo.

Le guerre dell’oppio

• 1840-1842: La prima guerra dell’oppio – La Gran Bretagna inonda il paese di oppio , causando una crisi di dipendenza. La dinastia Qing vietò la droga e ne risultò uno scontro militare. Le forze britanniche hanno chiuso i porti cinesi e Hong Kong è stata loro consegnata.

• 1851-1864: La ribellione dei Taiping – L’autoproclamato profeta Hong Xiuquan si ribellò contro la dinastia Qing con il suo culto cristiano, la God Worshiping Society. Spinto da visioni, Hong si scatenò in tutta la Cina, conquistando Nanchino nel 1852, che governò per 12 anni. Hong è stato trovato avvelenato nel 1864. Il conflitto ha causato almeno 20 milioni di vittime.

Fumatori di oppio cinesi a Hong Kong. Archivio Hulton/immagini Getty

• 1856-1860: La seconda guerra dell’oppio – Gran Bretagna e Francia chiesero alla Cina di legalizzare l’oppio, invadendo Guangzhou e avanzando a Pechino. Nel disperato tentativo di porre fine al conflitto, la Cina ha firmato un trattato che conferisce all’Occidente più potere commerciale e il controllo dei porti.

• 18 94-1894: La prima guerra sino-giapponese – La dinastia Qing si scontrò con il Giappone per la Corea. Il dominio regionale della Cina è crollato dopo aver perso e ha influenzato una serie di scontri interni nei successivi 16 anni. Come parte dell’accordo di sconfitta, Taiwan è stata consegnata al Giappone.

• 1899: Ribellione dei Boxer – Sotto il governo dell’imperatrice vedova Cixi, la società segreta del Pugno Armonioso iniziò a massacrare gli stranieri. Conosciuti come i Boxer, ottennero il sostegno dell’imperatrice vedova quando otto paesi europei inviarono truppe. La Cina ha perso il conflitto e l’Occidente ha imposto sanzioni che hanno indebolito permanentemente il dominio Qing.

• 1912: Repubblica di Cina – Alimentata dal rivoluzionario Sun Yat-Sen, educato in occidente, la Rivoluzione Xinhai del 1911 culminò nella rivolta di Wuchang e 15 province dichiararono la loro indipendenza dalla dinastia Qing. Sun ha preso il controllo nel 1912, annunciando la repubblica.

• 1921: Il Partito Comunista Cinese – Con le sue radici nel Movimento del 4 Maggio che protestava contro la risposta del governo cinese al Trattato di Versailles nel 1919, si formò ufficialmente il PCC.

• 1927: Massacro di Shanghai – Milioni di esecuzioni hanno luogo quando il leader del Partito Nazionalista Chiang Kai-shek ordina il massacro dei comunisti, che provoca inavvertitamente la creazione dell’Armata Rossa Comunista avversaria.

• 1928: Riunificazione – Elevato a capo del governo, Chiang riuscì a riunificare la Cina conquistando aree sotto il controllo dei signori della guerra.

• 1937-1945: La seconda guerra sino-giapponese – Le tensioni iniziarono con l’invasione giapponese della Manciuria nel 1931 ma esplosero nel 1937. Dopo che i giapponesi conquistarono Shanghai e Nanchino, seguì una situazione di stallo fino alla seconda guerra mondiale e il sostegno americano riformò il conflitto in un teatro nella guerra più grande.

• 1945: Taiwan torna in Cina – Dopo la resa giapponese nella seconda guerra mondiale , Taiwan torna sotto il controllo cinese. Le tensioni aumentarono tra soldati cinesi e cittadini taiwanesi, scoppiando in violenza nel 1947 e terminando con Chiang che inviava ulteriori truppe.

• 1949: Repubblica Popolare Cinese – Dopo una violenta fase finale della guerra civile, il Partito Comunista ha dichiarato la Repubblica Popolare Cinese. Due mesi dopo, due milioni di soldati seguirono Chiang Kai-shek in esilio a Taiwan, dove istituì un governo provvisorio che sosteneva di essere il legittimo organo di governo della Cina. Il presidente del partito comunista Mao Zedong è diventato il nuovo leader della Cina.

• 1958-1962: Il grande balzo in avanti – Questa campagna del presidente Mao per trasformare la base agricola della società cinese in una base industriale imponeva un sistema comune che organizzava i contadini e vietava l’agricoltura privata. Il piano non è riuscito a produrre il raccolto necessario e ne è seguita la carestia, che ha portato a 56 milioni di morti, di cui 3 milioni per suicidio.

• 1966: La Rivoluzione Culturale – Questa campagna è stata avviata dal presidente Mao per cancellare le influenze capitaliste e tradizionali cinesi della Repubblica Popolare e introdurre la filosofia del maoismo per colmare le lacune ideologiche. Le scuole sono state chiuse e i giovani cinesi sono stati indirizzati a prendere l’iniziativa nel cambiamento, con il risultato che le bande giovanili conosciute come le Guardie Rosse hanno attaccato i cittadini indesiderati. Il caos ha portato alla legge marziale, alle purghe del Partito Comunista e a 1,5 milioni di morti.

1972: Richard Nixon visita la Cina – Primo presidente americano a visitare la Cina mentre era in carica e primo incontro diplomatico tra i paesi dal 1949, Nixon incontrò Mao e il premier cinese Zhou Enlai, discutendo di molteplici argomenti, tra cui il commercio e una truppa statunitense ritiro da Taiwan.

• 5 aprile 1975 : muore Chiang Kai-shek – Dopo 26 anni che ha guidato Taiwan verso la legittimità e ha tentato di riconquistare la Cina continentale, Chiang soccombe a un attacco di cuore.

• 9 settembre 1976: Mao muore – La morte di Mao dopo diversi attacchi di cuore pone effettivamente fine alla Rivoluzione Culturale e porta Deng Xiaoping al potere per i successivi due decenni, respingendo la cerchia ristretta di Mao conosciuta come la Banda dei Quattro. Alla fine del suo regno, Mao avrebbe supervisionato il massacro di circa 40 milioni di persone.

Un manifestante di Pechino blocca il percorso di un convoglio di carri armati lungo il Viale della Pace Eterna vicino a Piazza Tiananmen. Da settimane la gente protesta per la libertà di parola e di stampa da parte del governo cinese. Archivio Bettmann/Getty Images

• 1989: Piazza Tiananmen proteste – Queste proteste guidate dagli studenti è cresciuto dal movimento democratico ’89 chiedendo la libertà di parola, libertà di stampa e altro ancora. Hanno guadagnato l’attenzione di tutto il mondo quando il governo ha represso violentemente i manifestanti e le immagini dei carri armati che si riversavano sugli studenti hanno ispirato una condanna universale. Almeno 300 sono morti nelle proteste.

• 1993: Progetto delle Tre Gole – Inizia la costruzione della più grande diga idroelettrica del mondo. Proposto già nel 1920, il progetto prevedeva l’allagamento di 1.500 città e villaggi, lo sfollamento di ben 1,9 milioni di persone e la distruzione di 1.200 siti archeologici e storici. La diga entra in funzione nel 2015.

• 1 luglio 1997: Hong Kong torna in Cina – In una cerimonia di mezzanotte alla presenza del primo ministro britannico Tony Blair, Hong Kong è stata restituita alla Cina dopo 156 anni. La Cina ha accettato di preservare l’economia capitalista dell’isola come parte dell’accordo di passaggio.

• 2010: Accordo quadro di cooperazione economica – Cina e Taiwan iniziano a parlarsi ufficialmente per la prima volta, ma in seguito all’elezione di Tsai Ing-wen a presidente di Taiwan nel 2016, la Cina rescinde questi nuovi legami.

