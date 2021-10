Nel 1875 si tenne una convenzione costituzionale statale e fu ratificata una nuova costituzione conservatrice . I successivi sforzi politici conservatori si sono concentrati sulla limitazione della partecipazione dei neri al governo, sulla riduzione delle spese e dei servizi statali e sulla promozione dell’espansione delle ferrovie e dell’industria. Nel 1901, quando fu ratificata un’altra costituzione statale – questa priva dei diritti civili della popolazione nera – non c’era praticamente alcuna partecipazione degli afroamericani al governo e un’ondata di reazione sociale e politica era in piena espansione.

Dal 1868 al 1874 lo stato fu in subbuglio politico. Per molti bianchi dell’Alabama il periodo della Ricostruzione fu tragico, ma per la maggior parte degli Alabami neri fu un periodo di opportunità e speranza. L’ avvocato di Huntsville ha affermato: “Questo è un governo di un uomo bianco e uno stato di un uomo bianco”, e il Ku Klux Klan ha usato il terrore per rafforzare questa visione. Tra gli Alabami bianchi, seguì una lotta tra coloro che sfidavano l’idea che i neri avessero diritti e potere politici e coloro che erano disposti a cooperare con la comunità nera e i suoi alleati del Nord. I neri dell’Alabama hanno chiesto l’accesso all’istruzione e gli è stata data, ma la maggior parte della maggioranza bianca ha insistito sul fatto che le scuole fossero separate dal punto di vista razziale. Sebbene il contingente neropartecipò alle convenzioni costituzionali e alle legislature statali, il suo potere politico non era così forte come quello dei suoi omologhi in South Carolina , Mississippi e Louisiana . Nel 1874 i Democratici bianchi dell’Alabama, la maggior parte dei quali erano stati sostenitori della Confederazione, ripresero il controllo dell’apparato politico statale. I neri dell’Alabama furono resi quasi impotenti fino al movimento per i diritti civili degli anni ’60. Durante tutto il periodo, tuttavia, alcuni cittadini neri lavorarono diligentemente per stimolare l’attività politica, per illuminare e influenzare la comunità bianca e incoraggiare i governi statali e federali a garantire i diritti politici e sociali a quelli di origine africana.

Nel 1861 l’Alabama si separò dall’Unione e si unì agli Stati Confederati d’America , che stabilirono la sua prima capitale a Montgomery . Il legislatore statale ha arruolato soldati e ha stanziato diversi milioni di dollari per operazioni militari e per il sostegno delle famiglie dei soldati. Morirono circa 35.000 dei 122.000 abitanti dell’Alabama che prestarono servizio in guerra. In seguito al crollo della Confederazione e al rifiuto del legislatore statale di ratificare il Quattordicesimo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti (che concedeva la cittadinanza agli ex schiavi), l’Alabama fu posto sotto il governo militare nel 1867. L’anno successivo lo stato ratificò una nuova costituzione Gianni Ferorelli che proteggeva i diritti civili dei cittadini neri e l’Alabama fu riammesso nell’Unione.

Dal 1900

Nel 1900 l’Alabama era ancora in gran parte rurale. L’inizio della Boll Weevil piaga nel 1915 gravemente danneggiato la sua agricoltura di un raccolto, forzando una diversificazione dell’economia rurale. Gli abitanti delle campagne, per lo più poveri e neri, si imbarcarono nella Grande Migrazione , un esodo verso le città del sud e verso il nord, dove le forniture di manodopera straniera a basso costo si erano prosciugate durante la prima guerra mondiale . Un fattore che ha incoraggiato l’emigrazione dei neri dell’Alabama è stato il modello di segregazione razziale sotto il sistema Jim Crow , che è stato imposto legalmente ed extralegalmente. La proporzione di neri nella popolazione dello stato iniziò un lento declino, che ridusse il loro numero a meno di un terzo della popolazione totale entro la metà del secolo.

La Grande Depressione degli anni ’30 rese la sofferenza praticamente universale nello stato. Molte migliaia di fittavoli hanno perso il credito quando il prezzo del cotone è sceso al punto più basso. L’economia industriale di Birmingham quasi si fermò. I programmi di soccorso federali hanno alleviato alcuni problemi e la Tennessee Valley Authority ha creato nuove attività economiche nel nord dell’Alabama.

Due minatori afroamericani di minerale di ferro durante la Grande Depressione degli anni trenta, contea di Jefferson, Ala. Biblioteca del Congresso, Washington, DC Oziare lungo la strada principale di Childersburg, Ala., negli anni ’30. Biblioteca del Congresso, Washington, DC

L’accumulo di spese militari nello stato ha sollevato l’economia dell’Alabama dalla depressione negli anni della seconda guerra mondiale . In tutto lo stato, la guerra ha incoraggiato l’industrializzazione più di qualsiasi altro fattore storico. Dopo la guerra i contributi del governo federale a sostegno dell’agricoltura e della difesa nazionale, compreso il programma spaziale, e la fornitura di servizi come la costruzione di strade, l’istruzione e il benessere, hanno contribuito a trasformare l’economia dello stato. La meccanizzazione dell’agricoltura negli anni ’40 e ’50 ha completato la rivoluzione nell’economia agricola dello stato.

La segregazione razziale, tuttavia, ha continuato a dare rigidità al quadro sociale dell’Alabama ed ha di fatto escluso la popolazione nera dal potere politico ed economico. La decisione del 1954 della Corte Suprema degli Stati Uniti Brown v. Board of Education che dichiarava incostituzionale la segregazione nell’istruzione pubblica incoraggiò i neri dell’Alabamia a lavorare per migliorare le relazioni razziali. Il progresso fu tuttavia lento e amaro. Lo stato ha acquisito un significato internazionale come luogo di tale notevoleazioni per i diritti civili come il boicottaggio degli autobus del 1955-1956 a Montgomery, che introdusse Martin Luther King Jr. nel paese; i Freedom Rides del 1961; manifestazioni di strada a Birmingham nel 1963 in cui il commissario alla pubblica sicurezzaEugene (“Bull”) Connor ha rivolto idranti e cani poliziotto ai manifestanti neri; Il provocatorio tentativo del governatore George C. Wallace di fermare la desegregazione dell’università statale nello stesso anno; la morte di quattro bambini neri in un’esplosione che distrusse la loro scuola domenicale di Birmingham , sempre nel 1963; e la marcia da Selma a Montgomery nel 1965.

movimento per i diritti civili Dimostrante per i diritti civili attaccato da cani poliziotto, 3 maggio 1963, Birmingham, Alabama. Immagini di Bill Hudson/AP Selma marzo Selma March, Alabama, marzo 1965. Peter Pettus/Biblioteca del Congresso, Washington, DC (LC-DIG-ppmsca-08102)

Questo periodo di attivismo nero ha provocato importanti revisioni nella legge federale degli Stati Uniti. Il Civil Rights Act del 1964 ha finalmente posto fine alla segregazione negli alloggi pubblici e ha fornito protezione contro alcune forme di discriminazione sul lavoro . Il Voting Rights Act del 1965 ha vietato la maggior parte dei mezzi per limitare i diritti politici dei neri.

Come risultato di queste attività, i cittadini afroamericani hanno ottenuto un migliore accesso ai servizi pubblici, maggiori opportunità educative ed economiche e una partecipazione politica più libera. All’inizio del 21° secolo la percentuale di elettori neri registrati era aumentata drammaticamente e gli afroamericani sono stati eletti in numero crescente a posizioni di governo statale e locale. Le opportunità di lavoro in alcune professioni e nel governo sono notevolmente migliorate per gli afroamericani, sebbene la povertà nello stato sia ancora sproporzionatamente alta nelle comunità nere . Molti enti professionali e civici e la maggior parte delle scuole hanno raggiunto un buon grado di integrazione. I progressi sono stati talvolta lenti e incompleti, ma comunque significativi. Simbolico del cambiamento di atteggiamento è stato, nel 2007, il quarto stato dell’Alabama a scusarsi ufficialmente per il suo ruolo nell’istituzione della schiavitù.