gianni ferorelli Gli anni ’70, da speranzosi a senza speranza

Gli anni ’70, da speranzosi a senza speranza

Sono Hein Hoffmann (1965), creatore dello speciale degli anni ’70. Io stesso sono un prodotto di questi anni ’70. Gli anni ’70 erano allegri, ottimisti, pieni di speranza e di sinistra. Ma anche ostinato, inchiostro, pessimista e di destra. Un decennio dai tanti volti. Per me personalmente, e per molti intervistati, questi sono stati gli anni meravigliosi della mia giovinezza. Ricordo l’intimità sicura a casa. I miei genitori erano rimasti, un po’ disinibiti. Abbiamo festeggiato tutti i compleanni fumando e bevendo molto. C’era un bicchiere di sigarette sul tavolo, Caballero senza. Mia madre ha preparato un’insalata russa con asparagi in scatola, uova ripiene e cubetti di formaggio con una cipolla d’argento o un sottaceto su uno spiedino come guarnizione. ‘Niente birra, ma vino, Vermouth, sherry e soprattutto tanti distillati. Quello era un segno di prosperità. I miei genitori avevano passato la guerra, quindi avevano ancora un po’ di tempo da recuperare». (Leo Ebbeling)

“Sembravo un fungo troppo maturo”

I miei capelli erano lunghi e arruffati, belli e mancini, secondo mia madre. Tutti avevano i capelli lunghi, anche il giornalista. ‘Personalmente non ho avuto problemi ad andare dal parrucchiere, anche se dopo avrei dovuto insistere. Sembravo un fungo troppo maturo ma quando guardo le foto di classe quasi non me ne sono accorto. (Jur Decker) Tutto era possibile quando si trattava di abbigliamento. Cappotti afgani puzzolenti, blazer colorati con cravatte e tutto il resto. “O eri l’anima o eri una merda. Mia madre in particolare pensava che i pantaloni soul, i maglioni attillati, le pance nude e gli alti ganci di sughero fossero volgari e così ha scelto per noi il lato della merda. Questo ha avuto la sua influenza sul nostro abbigliamento ma anche sul design della nostra casa. Tante piante in vasi arancioni e piante appese in bulbi arancioni o verdi, tende gialle e ovviamente piante appese macramè, tende all’uncinetto, tanto marrone, tanta canna e tanto, tanto rattan. Moquette verde scuro e una tipica carta da parati anni ’70 alle pareti della camera da letto. Occupato e con un sacco di arancia. La mia stanza era ricoperta di poster degli Osmond. Più tardi quello divenne Abba». (Annelie Fransen)

Lunghe file di case quasi uguali

Nel 1971 viviamo con 13 milioni di persone in quasi 3,5 milioni di case. In campagna e in città. Ci sono molti lavori in corso e aree residenziali e quartieri di grattacieli stanno spuntando ovunque. Schalkwijk vicino ad Haarlem, il Bijlmermeer vicino ad Amsterdam e Lunetten vicino a Utrecht. ‘Ricordo bene gli anni ’70. Sebbene avessi tra i 2 ei 12 anni, trovavo la mia vita terribilmente noiosa. Vivevamo in un grande nuovo quartiere residenziale di un piccolo paese nel mezzo della campagna con lunghe file di case quasi uguali con lunghe strade a scacchiera.’ (Rob denBoer) Sempre più persone vivono nella stessa casa, in un quartiere uniforme e tutti cercano un modo per essere unici. Fai da te la tua casa è uno di questi modi. Gli Hubos sparano dal terreno. ‘Nella nostra casa a schiera, mio ​​padre ha iniziato a mostrare le sue abilità. Ha installato lui stesso un abbaino e un semicupio di plastica arancione, ma il motivo per cui ha posizionato una finestra stabile tra il corridoio e il soggiorno è ancora un mistero per me.’ (Slot Rob Bruins) Alla fine, ognuno è unico, ma con quasi gli stessi interni.

“L’immagine era inquietante quando passava un motorino”

La televisione fa breccia. Negli anni ’60 c’erano ancora molte persone che guardavano insieme, negli anni ’70 ognuno aveva la propria TV con la propria antenna sul tetto. L’immagine è stata disturbata dal passaggio di un motorino. Nella mia memoria abbiamo sempre suonato per strada. Dopo la scuola giocavamo a calcio. Tranne mercoledì pomeriggio. Alle quattro tutto si è fermato e siamo tornati a casa. Guardare la tv. Mia madre aveva preparato tè e biscotti. Hamelin, Peppie e Kokkie, Q e Q. “Avevo grandi speranze per i Thunderbirds; che svolta è stata quando si è scoperto che erano solo bambole». (Pietro Zeeman) ‘Senza dubbio, ‘Brush es in’ è stato il momento clou della settimana. Abbiamo anche guardato con tutta la famiglia Swiebertje, Per il pugno in trasferta e Uno degli otto. Mentre ci gustavamo uno Sputnik, che abbiamo preparato con limonata Exota, zucchero e crema al caffè, e una deliziosa ciotola di patatine Cornuco. Q e Q sono stati eccitanti e anche un po’ spaventosi. (Etienne Stekelenburg)

“Se Den Uyl veniva in tv, usciva”

Gli anziani guardavano i VARA oi TROS’, Herenleed o André van Duin. Nei Paesi Bassi pillared, la politica era un argomento che divideva la società fino al midollo. Eri a favore o contro il principe Bernhard nell’affare Lockheed. Pro o contro l’aborto e pro o contro la liberazione dei tre van Breda. In casa nostra Den Uyl era un semidio e nessuno era odiato più di Van Agt. Beh, forse solo Wiegel. ‘Come ex uomo della marina, mio ​​padre era allergico a qualsiasi cosa di sinistra e poteva essere davvero agitato per la politica. Den Uyl aveva torto, Wiegel aveva ragione». (Lisbeth) “Venendo da una cucciolata KVP, Van Agt era adorato, Wiegel era comico e Luns stava bene, ma non ho sentito parlare di Den Uyl dai miei genitori”. (Maria Luisa) “Quando Den Uyl è arrivato in TV, è uscito.” (Ineke) “Soprattutto a scuola e in TV, c’era solo una verità. Non sapevi bene, la sinistra era buona, la destra era cattiva, essere un funzionario pubblico era buono, essere un imprenditore era brutto. Sonja Barend era la norma e il dissenso era tabù. Gli insegnanti erano palesemente prevenuti e contro la fiorente cultura musicale e cinematografica di quel tempo c’era una vera censura su tutto ciò che non era PvdA/VARA. Abbastanza spaventoso in retrospettiva.’ (Edwin)

Lesbo, gay, pedo, tutto è permesso e tutto è possibile

C’è una quantità inimmaginabile di nudità in TV e nella vita di tutti i giorni. Il VPRO fa ballare le donne nude a giorni alterni nello spettacolo di Van Oekel. Ogni film olandese è pieno di nudità funzionale e il primo film porno, Gola profonda, può essere visto in un cinema se ha meno di cinquanta posti a sedere. Tutti pretendono la loro libertà. Al lavoro, nell’esercito, a scuola ma anche a letto. Lesbo, gay, pedo, tutto è permesso e tutto è possibile. Con uno, due o più partner, il cane, il pony o il vicino. Niente è da pazzi. Eppure non c’è quasi nessuna menzione del sesso nei commenti. “Ancora non credo che i miei genitori abbiano mai fatto sesso.” (Pietro Zeeman) “Dopo mi è venuto in mente che i miei genitori hanno sottoscritto un abbonamento a Sextant, la rivista mensile della NVSH, con l’intenzione che l’avremmo letto ‘segretamente’ per sostituire l’educazione sessuale che loro stessi non volevano”. (Leo Ebeling)

Le donne vanno sempre più a lavorare

La posizione delle donne cambia negli anni 70. Le donne lavorano sempre di più. ‘La mamma è diventata un’assistente sociale e si è ritirata nei fine settimana per fare un corso di sensibilità con gli altri studenti. Non so ancora esattamente cosa ci facessero lì, ma le ha fatto arrossire le guance». (Giulia)

“Anche mia madre ha affrontato nuove sfide culinarie”

Il 1975 è l’Anno Internazionale delle Donne e non so se c’è un collegamento, ma deve essere stato all’incirca in questo periodo quando mia madre ha iniziato a fare il formaggio da sola e ha comprato una padella per fonduta. “Mia madre ha anche affrontato nuove sfide culinarie, come la fonduta di carne con troppo spirito nel contenitore in modo che la fiamma si avvolgesse misteriosamente attorno al contenitore”. (Etienne Stekelenburg) Ma l’apice della mania culinaria è stato l’arrivo del Römertopf.

‘Questo era un supporto di terracotta nel modo in cui doveva stare nell’acqua per 24 ore prima che potesse essere usato del tutto. I cavoletti di Bruxelles Gerömertopfte con carne macinata non erano mai stati così buoni secondo le papille gustative di mio padre». (Jur Dekker) Anche i pasti alternativi venivano sempre più consumati.

“Non stiamo mangiando quel cibo per cavalli”, abbiamo esclamato quando abbiamo visto per la prima volta il muesli. I miei genitori erano totalmente nella scena alternativa. Abbiamo mangiato patate rugose e formaggi ammuffiti». (Martin) “Abbiamo dovuto stivare enormi quantità di levistico raccolto in casa, perché si sono comportati così bene nell’appartamento.” (Twan Nijssen)

Domenica senza auto? “Mio padre è andato al lavoro in macchina apposta”

Volkswagen Beetle 1200, Opel Rekord, Red Duck, Ford Taunus (marrone cioccolato) Datsun, VW 1500, Red Renault 12 station, Blue Renault 4l (quattro antisommossa), Audi 80, Simca 1100. Nel 1973 le auto non erano ammesse sulla strada per otto domeniche. La domenica senza auto è stata una punizione dei paesi produttori di petrolio perché i Paesi Bassi si erano schierati con Israele nella guerra dei sei giorni. Ma cosa ci importava. “Siamo andati a pattinare sulle belle strade asfaltate dove normalmente non ci era permesso andare, pattinare sull’asfalto è semplicemente meglio che sui ciottoli della nostra strada”. (Paula) Non tutti accettano il divieto di guida del governo.

‘Mio padre poi prendeva apposta la macchina per andare al lavoro. Presumibilmente perché era in servizio». (Leo Ebeling). ‘Nel protestante Christian Huizen, ogni domenica era in realtà una domenica senza auto. Andare in chiesa era l’unica attività che i miei genitori avrebbero approvato”. (Pietro Zeeman)

Kraken arriva e il punk arriva dall’Inghilterra